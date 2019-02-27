Китайская Angel Yeast открыла дрожжевой завод за 7 млрд рублей

В особой экономической зоне «Данков» в Липецкой области 27 февраля открылся первый в России завод китайской компании Angel Yeast, одного из мировых лидеров по производству дрожжей. Как сообщила пресс-служба правительства региона, ежегодно завод будет производить 15 тыс. т сухих, 15 тыс. т прессованных дрожжей и 30 тыс. т органических удобрений. Сумма инвестиций в проект превысила 6,8 млрд руб.



Проект начал реализовываться в 2016 году, в 2018-м открытие завода неоднократно переносилось. Тем не менее, на встрече с инвесторами губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что предприятие построено в короткие сроки. «Мы видим большие перспективы. Обсудили строительство второй очереди, объем инвестиций, сколько рабочих мест будет создано», — рассказал он. В перспективе рядом с производством дрожжей появится цех переработки отходов производства в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Изготовленную на предприятии продукцию планируется продавать как внутри России, так и экспортировать.



Предприятие будет работать на свекловичной мелассе, побочном продукте переработки сахарной свеклы. По данным Союзроссахара, ее потребление заводом оценивается 80-100 тыс. т в год. С точки зрения рынка мелассы и российской экономики в целом это очень правильное направление производства, уверен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Из-за невостребованности на внутреннем рынке и нехватки заводских емкостей хранения Россия продает этот ценный продукт зачастую по цене транспортировки: в пик сезона мелассу вывозили с заводов за 500 руб./т, притом что в ней половина — это неизвлекаемый обычной технологией сахар, и теоретически меласса должна стоить 11-18 тыс. руб./т. Ее на 100% надо перерабатывать внутри страны вблизи сахарных заводов, получая продукты с высокой добавленной стоимостью», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, доля экспорта в производстве мелассы, напротив, растет. «В сезоне-2017/18 было произведено более 1,6 млн т мелассы, из нее на экспорт было отправлено свыше 800 тыс. т», — уточнил эксперт.



В то же время рынок дрожжей является специфическим, напоминает Иванов. «Четыре крупнейших завода по производству дрожжей в стране принадлежат французской Lessafre, доля этой компании превышает две трети российского рынка», — отмечает Иванов. Также рынок сбыта прессованных дрожжей ограничен в связи с особым температурным режимом их хранения и небольшим сроком годности. Наконец, проблемой является утилизация продуктов жизнедеятельности дрожжей, акцентирует Иванов. По данным Angel Yeast, около 20% инвестиций направлены на экологическую безопасность предприятия.



Компания Angel Yeast Co. основана в Китае в 1986 году и входит в тройку крупнейших в мире производителей дрожжей. Она выпускает хлебопекарные дрожжи, разрыхлители, улучшители теста и другие пищевые ингредиенты. Кроме российского производства у нее еще девять заводов — восемь в Китае и один в Египте. Как сообщил президент Angel Yeast Юй Сюэфен, российское предприятие будет крупнейшим.



На протяжении трех лет в России наблюдался спад производства дрожжей, говорится в исследовании Alto Consulting Group. В 2017 году в России было произведено 128,5 тыс. т дрожжей, что на 1,2% меньше объема производства предыдущего года. В 2018-м, как следует из данных Росстата, объем увеличился на 9% до 140,2 тыс. т. Таким образом, завод Angel Yeast при выходе на полную мощность может занять до 17% рынка. Лидером по производству дрожжей является Центральный федеральный округ с долей около 48%. В период 2015—2018 годов средние цены производителей на хлебопекарные дрожжи выросли на 19% — с 33 тыс. руб./т. до 39,3 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 30,7%.

