Замминистра сельского хозяйства возглавил ОЗК

Замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев утвержден на должность гендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Как сообщает «Прайм», такое решение было принято на собрании акционеров. После увольнения Михаила Кийко в ноябре 2018-го этот пост оставался вакантным, а руководство работой холдинга временно осуществлял Сергей Королев.



1 февраля на внеочередном общем собрании акционеров ОЗК был избран новый состав совета директоров компании, в который вошли Сергеев, Королев, управляющий директор по взаимодействию с органами власти Московской биржи Владимир Гусаков, а также четыре представителя ВТБ. 21 февраля пресс-служба ОЗК сообщила о назначении Сергеева председателем совета директоров компании. В среду вечером Сергеев еще был указан на сайте Минсельхоза в качестве действующего заместителя министра.



Дмитрий Сергеев родился в Москве 15 января 1975 года, в 1997 году окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «финансы и кредит, экономист». В 2005 году пришел на работу во Внешторгбанк (с марта 2007-го — банк ВТБ), где с 2004 года работал нынешний министр сельского хозяйства. А в 2010 году вместе с Патрушевым перешел в Россельхозбанк, где занял должность члена правления, заместителя председателя правления. В июле 2015-го Сергеева повысили до первого заместителя. В министерство сельского хозяйства Сергеев пришел вслед за Патрушевым в июне 2018 года. В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



О том, что у ОЗК может появиться новый акционер в виде ВТБ, стало известно 26 октября прошлого года. Тогда гендиректор ОЗК Михаил Кийко заявил, что банк может выкупить долю ООО «Инвестор», принадлежащего арестованному главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и «дальнейшую судьбу этих акций никто не знает». Одновременно Михаил Кийко сообщил, что уходит с поста гендиректора компании ОЗК.



ОЗК является госагентом по проведению интервенций на рынке зерна. Компания владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т. С 12 февраля владельцем пакета в размере 50% минус одна акция компании стал ВТБ. Ранее эта доля принадлежала группе «Сумма» и была в залоге у банка. Остальными 50% плюс одна акция ОЗК владеет Росимущество.

