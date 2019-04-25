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Компании
Замминистра сельского хозяйства возглавил ОЗК
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 апреля 2019
Дмитрий Сергеев работал с Дмитрием Патрушевым с 2005 года
В министерство сельского хозяйства Дмитрий Сергеев пришел вслед за Дмитрием Патрушевым в июне 2018 года
Фото: Минсельхоз

Замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев утвержден на должность гендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Как сообщает «Прайм», такое решение было принято на собрании акционеров. После увольнения Михаила Кийко в ноябре 2018-го этот пост оставался вакантным, а руководство работой холдинга временно осуществлял Сергей Королев.

1 февраля на внеочередном общем собрании акционеров ОЗК был избран новый состав совета директоров компании, в который вошли Сергеев, Королев, управляющий директор по взаимодействию с органами власти Московской биржи Владимир Гусаков, а также четыре представителя ВТБ. 21 февраля пресс-служба ОЗК сообщила о назначении Сергеева председателем совета директоров компании. В среду вечером Сергеев еще был указан на сайте Минсельхоза в качестве действующего заместителя министра.

Дмитрий Сергеев родился в Москве 15 января 1975 года, в 1997 году окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «финансы и кредит, экономист». В 2005 году пришел на работу во Внешторгбанк (с марта 2007-го — банк ВТБ), где с 2004 года работал нынешний министр сельского хозяйства. А в 2010 году вместе с Патрушевым перешел в Россельхозбанк, где занял должность члена правления, заместителя председателя правления. В июле 2015-го Сергеева повысили до первого заместителя. В министерство сельского хозяйства Сергеев пришел вслед за Патрушевым в июне 2018 года. В 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О том, что у ОЗК может появиться новый акционер в виде ВТБ, стало известно 26 октября прошлого года. Тогда гендиректор ОЗК Михаил Кийко заявил, что банк может выкупить долю ООО «Инвестор», принадлежащего арестованному главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и «дальнейшую судьбу этих акций никто не знает». Одновременно Михаил Кийко сообщил, что уходит с поста гендиректора компании ОЗК.

ОЗК является госагентом по проведению интервенций на рынке зерна. Компания владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т. С 12 февраля владельцем пакета в размере 50% минус одна акция компании стал ВТБ. Ранее эта доля принадлежала группе «Сумма» и была в залоге у банка. Остальными 50% плюс одна акция ОЗК владеет Росимущество.

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