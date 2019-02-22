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Совет директоров ОЗК возглавил замминистра сельского хозяйства
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
22 февраля 2019
Дмитрий Сергеев пришел в Минсельхоз из Россельхозбанка
ОЗК является госагентом по проведению интервенций на рынке зерна
Фото: Минсельхоз

Замглавы Минсельхоза Дмитрий Сергеев назначен председателем совета директоров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Он избран на эту должность решением света директоров от 20 февраля, говорится в сообщении ОЗК. До 1 июля 2018 года совет директоров возглавлял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, затем председательствующий выбирался на каждом заседании.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на профильных чиновников и сотрудников ОЗК сообщали, что Сергеев может стать новым гендиректором ОЗК, сменив на этом посту Сергея Королева, однако сообщений о его назначении не было.

Сергеев стал заместителем министра сельского хозяйства в июне этого года, вскоре после того как агроведомство возглавил Дмитрий Патрушев. До прихода в Минсельхоз Сергеев был его первым заместителем в Россельхозбанке и входил в состав правления, до этого работал с ним в ВТБ.

Сергеев родился в 1975 году, в 1997-м окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «финансы и кредит». Данных о его работе или учебе с этого времени до 2005 года, когда он начал карьеру в банке ВТБ, нет. В ВТБ Сергеев начинал с должности управляющего директора Третьего управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока, в 2007 году стал управляющим директором группы высоких технологий и связи Второго управления по работе с крупными клиентами Второго корпоративного блока. С сентября 2009-го по май 2010 года он был управляющим директором Первого управления по работе с крупными клиентами Первого корпоративного блока. На этих должностях Сергеев занимался организацией управления и привлечения корпоративных клиентов. Нынешний министр сельского хозяйства начал работу в ВТБ в 2004 году.

После того, как в мае 2010-го Патрушев стал председателем правления Россельхозбанка, там сменился высший менеджмент — в банк пришли выходцы из ВТБ, в том числе и Сергеев. С 1 июня 2010-го он стал советником Патрушева, а примерно через полтора месяца был назначен заместителем председателя правления. В июле 2015-го Сергеева повысили до первого заместителя.

ОЗК создана в 2009 году и является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Как ранее писал «Агроинвестор», с 12 февраля владельцем пакета в размере 50% минус одна акция компании стал ВТБ. Ранее эта доля принадлежала группе «Сумма» и была в залоге у банка. Остальные 50% плюс одна акция ОЗК владеет Росимущество. Компании принадлежит 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемь перерабатывающих предприятий, два портовых элеватор на 4,9 млн т.

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