Совет директоров ОЗК возглавил замминистра сельского хозяйства

Замглавы Минсельхоза Дмитрий Сергеев назначен председателем совета директоров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Он избран на эту должность решением света директоров от 20 февраля, говорится в сообщении ОЗК. До 1 июля 2018 года совет директоров возглавлял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, затем председательствующий выбирался на каждом заседании.



Ранее «Ведомости» со ссылкой на профильных чиновников и сотрудников ОЗК сообщали, что Сергеев может стать новым гендиректором ОЗК, сменив на этом посту Сергея Королева, однако сообщений о его назначении не было.



Сергеев стал заместителем министра сельского хозяйства в июне этого года, вскоре после того как агроведомство возглавил Дмитрий Патрушев. До прихода в Минсельхоз Сергеев был его первым заместителем в Россельхозбанке и входил в состав правления, до этого работал с ним в ВТБ.



Сергеев родился в 1975 году, в 1997-м окончил Финансовую академию при правительстве по специальности «финансы и кредит». Данных о его работе или учебе с этого времени до 2005 года, когда он начал карьеру в банке ВТБ, нет. В ВТБ Сергеев начинал с должности управляющего директора Третьего управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока, в 2007 году стал управляющим директором группы высоких технологий и связи Второго управления по работе с крупными клиентами Второго корпоративного блока. С сентября 2009-го по май 2010 года он был управляющим директором Первого управления по работе с крупными клиентами Первого корпоративного блока. На этих должностях Сергеев занимался организацией управления и привлечения корпоративных клиентов. Нынешний министр сельского хозяйства начал работу в ВТБ в 2004 году.



После того, как в мае 2010-го Патрушев стал председателем правления Россельхозбанка, там сменился высший менеджмент — в банк пришли выходцы из ВТБ, в том числе и Сергеев. С 1 июня 2010-го он стал советником Патрушева, а примерно через полтора месяца был назначен заместителем председателя правления. В июле 2015-го Сергеева повысили до первого заместителя.



ОЗК создана в 2009 году и является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Как ранее писал «Агроинвестор», с 12 февраля владельцем пакета в размере 50% минус одна акция компании стал ВТБ. Ранее эта доля принадлежала группе «Сумма» и была в залоге у банка. Остальные 50% плюс одна акция ОЗК владеет Росимущество. Компании принадлежит 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемь перерабатывающих предприятий, два портовых элеватор на 4,9 млн т.

