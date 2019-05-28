«Промагро» засеял первые 2,5 тысячи гектаров льном

Компания «Русский лен» (текстильный дивизион холдинга «Промагро») засеяла 2,5 тыс. га льном-долгунцом в Смоленской области. Это примерно на 200 га больше, чем было заявлено в конце апреля. «Посевная была проведена в запланированные сроки, был выполнен необходимый комплекс работ на полях “Русского льна”», — рассказала «Агроинвестору» представитель компании. Сейчас растения находятся в фазе «елочка» - до 10 см, проводится борьбе с сорняками.



Для инвестора это первый полноценный сев агрокультуры, в результате компания стала крупнейшим производителем льна в Смоленской области (по данным Росстата, всего в регионе в 2018-м льном-долгунцом было засеяно 4,1 тыс. га). Большинство используемых «Русским льном» земель — залежные и не засевались более 20 лет, отмечает компания. На текущий момент уже обработано 3 тыс. га залежных земель, еще столько же планируется обработать до конца года. Ранее исполнительный директор «Русского льна» Андрей Карачев оценивал расходы на подготовку залежных земель к посеву льна до 60 тыс. руб./га. Для проведения полевых работ на полях предприятие закупило 75 единиц сельскохозяйственной и льноуборочной техники, еще 40 единиц поступит до конца года.



Одновременно «Русский лен» продолжает возведение завода по переработке льна. По словам представителя компании, сейчас на строительной площадке в Сафоново строится производственный корпус и две шохи-склада для хранения сырья. Еще две шохи были построены в прошлом году, также имеется лаборатория и весовая. «На третий квартал намечен запуск цеха первичной обработки, на четвертый — начало работы цеха механической модификации льняного волокна», — рассказала представитель компании. Планируется, что при благоприятных погодных условиях с одного гектара будет собрано 3,5 т тресты. Таким образом, в этом году «Русский лен» обеспечит себя трестой почти на 100%.



Всего в 2019-м в проект «Русский лен» - завод и растениеводческую часть — будет инвестировано 1,3 млрд руб., включая собственные средства. В прошлом году вложения составили 883 млн руб.



АПХ «Промагро» реализует проект строительства комбината по производству механического котонина (модифицированное льноволокно) — первого льнозавода, возводимого в России за последние 30 лет. После выхода на полную мощность для предприятия потребуется 10 тыс. т сырья в год, более половины «Русский лен» собирался производить самостоятельно. С таким объемом «Промагро» планирует занять около 10% российского рынка льноволокна.



Всего, по данным Росстата, в 2018 году в России было собрано 36,7 тыс. т льна-долгунца в переводе на волокно, из них 3,3 тыс. т — в Смоленской области. Посевные площади агрокультуры в России в прошлом году составили 44,8 тыс. га. В целом производство льно- и пеньковолокна составило 36,9 тыс. т, что на 6 тыс. т ниже целевого индикатора госпрограммы развития сельского хозяйства. Для наращивания производства Минсельхоз начиная с 2018 года предоставляет субсидии из федерального бюджета в размере 10 тыс. руб. на гектар возделываемого льна-долгунца. Также возмещается часть прямых понесенных затрат в размере 25% от фактической стоимости льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, предоставляются льготные кредиты и субсидии на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей. Благодаря господдержке Минсельхоз ожидает роста производства льна на волокно на 38% до 52,6 тыс. т к 2025 году. Согласно оперативным данным, к 27 мая сев льна-долгунца проведен на площади 38,8 тыс. га или 82% к прогнозной площади.

