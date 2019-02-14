«Промагро» купил 30 тысяч гектаров у «Краснодарзернопродукта»

Холдинг «Промагро» приобрел у группы «Краснодарзернопродукт» агрофирму «Красненская», в активе которой около 30 тыс. га земель в Белгородской области. Как говорится в сообщении холдинга, сделка позволит повысить обеспеченность свиноводческого подразделения компании собственными кормами. На сегодняшний день «Промагро» самостоятельно производит 40% сырья для комбикормов, в планах предприятия — увеличить этот показатель до 70% и выше.



С учетом приобретенного актива в обороте холдинга на сегодняшний день находится свыше 35 тыс. га земли в Белгородской области, уточнил «Агроинвестору» представитель «Промагро». «Если несколько лет назад средства предприятия вкладывались в первую очередь в развитие мясного бизнеса, то после того, как мы взяли курс на диверсификацию бизнеса и запустили проект «Русский лен», мы будем последовательно развивать оба направления», — комментирует гендиректор «Промагро» Константин Клюка.



О том, что «Промагро» намерен купить «Красненскую», в середине января сообщала Федеральная антимонопольная служба. До сделки агрофирма на 90% принадлежала ООО «Приазовское» Алексея Сидюкова, одного из бенефициаров группы «Краснодарзернопродукт» (входит в топ-10 крупнейших экспортеров зерна), на 10% — ЗАО «Краснодарзернопродукт», следует из данных kartoteka.ru. Выручка «Красненской» в 2017-м составляла 572 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. «Красненская» специализируется на выращивании зерновых, масличных и технических агрокультур (зерно, соя, подсолнечник, сахарная свекла). По данным «Промагро», на предприятии есть все необходимые условия для организации производства и полной переработки продукта: зерноуборочные комбайны, транспорт, механизированные тока, позволяющие дорабатывать влажное зерно.



Представитель «Краснодарзернопродукта» подтвердил «Агроинвестору» продажу «Красненской». По его словам, решение о продаже агрофирмы было принято в связи с ее удаленностью от головного офиса компании.



Сумму сделки стороны не раскрывают: представитель «Промагро» уточнил лишь, что она «находится «в рынке» по региону». По словам управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, стоимость гектара сельхозземли в Белгородской области на правах собственности сейчас может составлять 50-80 тыс. руб. Таким образом, «Промагро» могла заплатить за актив 1,5-2,4 млрд руб. Как рассказал «Агроинвестору» источник на рынке, «Промагро» давно подыскивала землю для расширения производства кормов. Спрос в Черноземье значительно превышает предложение, подтверждает Новоселов. «Если говорить о Белгородской, Липецкой областях, северной части Воронежской области, то желающих купить значительно больше, чем желающих продать», — подчеркнул Новоселов.



По словам представителя «Промагро», в ближайшее время новых сделок по покупке земель холдинг не планирует. «Однако в рамках диверсифицированной модели бизнеса, которой сейчас придерживается холдинг, мы продолжим развивать растениеводческое направление, преимущественно для обеспечения собственных нужд», — уточнил он.



«Промагро» — вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на свиноводстве, мясопереработке, растениеводстве и переработке зерна. Основные активы расположены в Белгородской и Ленинградской областях. В структуру холдинга входят три свинокомплекса с общим поголовьем более 300 тыс. животных. По данным Национального союза свиноводов, в 2018 году компания заняла 19-е место среди крупнейших российских производителей свинины с объемом 53,3 тыс. т в живом весе. Холдинг также реализует в Смоленской области проект «Русский лен» по производству льноволокна. В 2019-м в рамках этого направления планируется ввести в оборот около 6 тыс. га под сев льна-долгунца.

