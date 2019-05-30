НМЖК может построить экспортный терминал в Астрахани

ПКФ «Профит» и грузовая компания «Армада» в апреле зарегистрировали в Астрахани ООО «Каспийский морской терминал» (КМТ), следует из базы kartoteka.ru . Первой принадлежит 51% акций, второй — 49%. «Профит» представляет интересы группы НМЖК и Wilmar International, одного из крупнейших азиатских агрохолдингов. «Армада» - крупный портовый терминал в Астрахани, перегрузочный комплекс включает один причал и четыре грузовые площадки. Он специализируется на перегрузке генерального груза (металлоконструкции, оборудование и пр.), лесных грузов, зерна, наливных пищевых грузов, а также контейнеров и способен обеспечить грузооборот до 3,6 млн т в год, следует из презентации «Армады».



НМЖК прорабатывает различные варианты создания собственных мощностей в российских портах как важный шаг в развитии экспорта и в сокращении логистических издержек, уточнила «Агроинвестору» представитель компании, уточнив, что рассматриваются несколько площадок. «Группа компаний «НМЖК» является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла в России — в 2018 году было вывезено порядка 300 тыс. т продукции, и компания намерена наращивать экспортные объемы, — говорит она. — Развитие экспорта — стратегическое направление работы холдинга. Сейчас эти проекты находится на стадии рассмотрения, потому говорить об утвержденных сроках и параметрах преждевременно». Телефоны «Армады», указанные на ее сайте, не отвечали.



В августе 2017-го ПКФ «Профит», Cargill и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) заключили меморандум о взаимодействии при строительстве терминала по перевалке растительных масел в порту Новороссийск. Проект предполагал строительство в 2017—2019 годах емкостей, трубопроводов и завода первичной переработки растительного масла. Возведение терминала позволит увеличить объемы перевалки масла с 250 тыс. т до 1,5 млн т/год, объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб., говорилось в программе инновационного развития группы НМТП на 2016-2020 годы. Однако с тех пор новой информации о проекте не появлялось.

Экспорт продукции масложировой отрасли в 2018 году составил около 5 млн т на $3,2 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2017-м, однако меньше, чем прогнозировал Минсельхоз ($3,6 млрд). В том числе вывоз масла был на уровне $2,6 млрд — около 13% от общего объема поставок за рубеж сельхозсырья и продовольствия. В этом году продажи сектора на внешние рынки могут увеличиться до $4 млрд, рассчитывает Российский экспортный центр, а к 2024-му экспорт растительных масел планируется нарастить до $9 млрд. Доля нашей страны в мировой торговле при этом вырастет с 4% по итогам прошлого года до 9%. Для обеспечения такого объема поставок мощности портов по перевалке шрота должны быть увеличены в шесть раз, растительного масла — втрое, оценивает Масложировой союз.

Сейчас около 70% экспорта масложировой продукции уходит на экспорт с помощью водного транспорта. Около 60% от общего объема отгрузок масла обеспечивают терминалы «Эфко» в Тамани и «Содружества» в Калининграде. Также, по данным Масложирового союза, в перевалке масла задействованы порты Ростова-на-Дону, Астрахани, Новороссийска, Владивостока и Ейска. За весь прошлый сезон по Каспийскому морю было вывезено 105 тыс. т масложировых грузов, за неполный 2018/19-й (по март включительно) — почти 240 тыс. т, рассказывал ранее «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. Это объясняется увеличением поставок в Иран. По данным аналитического центра «СовЭкон», с начала сезона по февраль Россия экспортировала 573 тыс. т подсолнечного масла, Иран стал крупнейшим покупателем (175 тыс. т), вторую строчку занимала Турция (145 тыс. т), третьим был Египет (69 тыс. т).

НМЖК — вертикально интегрированный холдинг, в который входят два перерабатывающих масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в республике Башкортостан. Группа является одним из крупнейших в России производителей и экспортеров растительного масла. По данным Масложирового союза, в 2018 году доля рынка компании составила около 6% (шестое место в стране). По экспорту наливного масла по итогам 2017 года группа стать третьей с объемом вывоза 175 тыс. т или 10% всего российского экспорта в этой категории. Также НМЖК входит в число крупнейших производителей майонеза (20% рынка, второе место), маргарина (26%, третье место) и промышленных жиров (6%, четвертое место). По оценке Forbes, выручка НМЖК в 2017 году достигла 67 млрд руб.

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