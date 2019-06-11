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Компании
Syngenta построит завод в России
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 июня 2019
Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей
Syngenta планирует приступить к строительству осенью 2019 года
Фото: Syngenta

Компания Syngenta определилась с планами по локализации производства средств защиты растений (СЗР) в России. Как сообщается на инвестиционном портале Липецкой области, компания реализует проект по строительству завода на площадке особой экономической зоны «Липецк».

«Проектируемое предприятие предназначено для производства СЗР (комплекс сложных гербицидов и другие гербицидные жидкости, концентраты и суспензии). Это инновационное производство будет основано на научно-исследовательских разработках и новых технологиях», — говорится в сообщении. В феврале врио главы Липецкой области Игорь Артамонов встречался с руководством российского подразделения Syngenta. Как писало издание LipetskMedia, компания провела презентацию о себе и заявила об «интересе к Липецкой области», вызванном высоким уровнем развития сельского хозяйства в регионе.

Инвестиции в проект составят 1,6 млрд руб., подтвердил «Агроинвестору» представитель Syngenta. «Мы планируем начать строительство уже осенью этого года. На первом этапе будем производить на предприятии ряд селективных гербицидов и гербицидов сплошного действия», — уточнил он. Запустить завод планируется в 2021 году. По словам представителя Syngenta, инфраструктура выбранной площадки обладает потенциалом для расширения проекта в будущем. «Возможно, в перспективе компания будет выпускать в Липецке и другие продукты. Это позволит нам достичь заявленной цели в 80% локального производства к 2021 году», — добавил он. 

О разработке дизайн-проекта завода в конце прошлого года рассказывал главный операционный директор Syngenta Джонатан Парр. Тогда он отмечал, что ведется поиск производственной площадки и партнера, готового вместе с Syngenta участвовать в проекте. Приблизительную стоимость строительства Парр тогда оценивал в $20-30 млн.

В мае 2018-го Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговые пошлины на гербициды, импортируемые из Евросоюза. Однако решение не вступило в силу из-за наложенного Казахстаном вето. В конце апреля Евразийским межправительственным советом были приняты корректировки, разрешающие ввоз на территорию ЕАЭС гербицидов под товарными знаками BASF и Syngenta. Как тогда рассказывал «Агроинвестору» представитель Syngenta, решение об исключении компании из-под действия антидемпинговых мер в первую очередь основано на ее обязательстве локализовать 80% всего портфеля СЗР в России к 2021 году. Согласно оценке Syngenta, в 2019 году более 50% продаваемых в России СЗР тем или иным образом будут выпущены внутри страны.

Syngenta AG образована в Швейцарии в 2000 году в результате слияния агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc., а в июне 2017-го была поглощена китайской химической корпорацией ChemChina. Помимо производства СЗР Syngenta выпускает семена полевых, овощных и цветочных агрокультур (по собственным данным, Syngenta входит в число трех крупнейших игроков российского рынка высокотехнологичных семян), а также предлагает комплексные программы защиты. В 2018 году глобальные продажи компании составили $13,5 млрд, из которых $10,4 млрд пришлось на средства защиты растений и $3 млрд — на продажи семян. Из общего объема продаж около 29% — $3,9 млрд — приходится на регион «Европа, Африка, Ближний Восток».

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