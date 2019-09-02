Syngenta купила цифровую платформу Cropio

Сегодня Syngenta объявила о завершении сделки по приобретению Cropio Group — агротехнологической платформы с клиентами более чем в 50 странах мира с фокусом деятельности на Восточную Европу. Cropio представляет собой систему дистанционного контроля сельхозугодий, включая спутниковый мониторинг состояния посевов, планирование и документирование всех основных сельскохозяйственных бизнес-операций, включая отслеживание работы техники. Сейчас Cropio используется примерно на 10 млн га. Компания основана в 2014 году, в ней работают 35 сотрудников. Условия сделки, включая стоимость актива, стороны не разглашают.



Cropio является ведущим игроком на восточноевропейском рынке, указывает Грег Мейерс, директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta. По его словам, в компании вследствие покупки Cropio ожидают «открытия значительных возможностей для сотрудничества с другими цифровыми активами Syngenta».



После поглощения Cropio Syngenta рассчитывает стать единственной компанией агросферы с доступом к ключевым цифровым платформам на четырех крупнейших сельскохозяйственных рынках: к Land. db в США, к Strider — в Бразилии, к Modern Agricultural Platform — в Китае и к Cropio — в Восточной Европе. Теперь digital-решения Syngenta, по ее собственным подсчетам, будут применяться более чем на 40 млн га. Через год компания намерена удвоить этот показатель.



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