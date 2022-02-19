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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

«Сибагро» в этом году может начать строить завод по выпуску биопластика

Агрохолдинг обсуждает окончательные условия реализации проекта с правительством Красноярского края

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Запуск производства намечен на 2025 год
krskstate.ru
Запуск производства намечен на 2025 год
krskstate.ru

Проект группы «Сибагро» по строительству завода глубокой переработки зерна в Красноярского края перешел в стадию реализации, сообщила пресс-служба регионального правительства. В этом году идет разработка проектной документации, также запланировано прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и выход на строительную площадку.

«Сейчас мы обсуждаем с правительством Красноярского края окончательные формулировки условий реализации проекта, — сказал «Агроинвестору» председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Надеемся, что в ближайшее время эта работа будет завершена, и мы подпишем соглашение о защите и поощрении капитальных вложений, после чего станет возможным начало строительства».

Запуск производства намечен на 2025 год. После выхода завода на полную мощность он будет перерабатывать около 20% выращенной в регионе пшеницы, говорится в сообщении. Завод будет производить клейковину, кормовой белковый концентрат, лизин, а также в биоразлагаемый пластик. Предполагаемая мощность — 50 тыс. т экоматериала в год.

«Мы стремимся уйти от простой продажи сырья к глубокой переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках, — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс (цитата по пресс-релизу на сайте правительства региона). — Новые виды сельхозпродукции соответствуют современным общемировым экологическим требованиям. Многие страны на законодательном уровне уже подошли к отказу от традиционной упаковки из пластика. Сейчас предприятий подобного уровня в мире единицы, и важно, чтобы пока еще свободную нишу занял производитель именно из Красноярского края».

По словам Тютюшева, «Сибагро» интересно пойти в производство биопластика: это перспективное и емкое направление, особенно в плане выпуска не бутылок и стаканчиков, а нити. «Нить из биопластика можно использовать во множестве сфер, в том числе в медицине, в производстве одежды», — добавил он.

О планах строительства завода глубокой переработки зерна «Сибагро» заявила в 2019 году, тогда сумма инвестиций в проект оценивалась на уровне 15 млрд руб. К апрелю 2020-го его стоимость выросла до 29,4 млрд руб. Тогда запуск предприятия был намечен на 2023 год.

Татьяна Кулистикова 

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