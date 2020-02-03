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Интервью
Антон Пермяков. «Было понимание, что импорт мяса — не навсегда»
Николай Лычев
Агроинвестор
3 февраля 2020
Одним из первых в стране, кто занялся племенным свиноводством, причем с самых основ — чистых линий, был «Верхнехавский агрохолдинг». За 15 лет компания достигла конверсии корма 2,5 кг, получает до 16 поросят на матку и работает с геномной селекцией. Основной акционер группы Антон Пермяков рассказывает «Агроинвестору», куда пойдет дальше генетический прогресс, о своих подходах к управлению персоналом и успешных кейсах, основанных на кайдзен-системе
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
Фото: Пресс-служба (СГЦ)


— Почему выбрали свиноводство? А не КРС и не модную тогда, в начале 2000-х годов, бройлерную птицу?

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