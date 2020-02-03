«Агроинвестор»

Антон Пермяков. «Было понимание, что импорт мяса — не навсегда»

Одним из первых в стране, кто занялся племенным свиноводством, причем с самых основ — чистых линий, был «Верхнехавский агрохолдинг». За 15 лет компания достигла конверсии корма 2,5 кг, получает до 16 поросят на матку и работает с геномной селекцией. Основной акционер группы Антон Пермяков рассказывает «Агроинвестору», куда пойдет дальше генетический прогресс, о своих подходах к управлению персоналом и успешных кейсах, основанных на кайдзен-системе