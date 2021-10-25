Максим Увайдов, Минсельхоз: «У российской аграрной науки мощный потенциал»

Минсельхоз

Недавно президент Владимир Путин предложил продлить Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2030 года. Разработанные в ходе реализации программы новые технологии должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, подчеркнул глава государства. О том, как сейчас обстоят дела с аграрной наукой и образованием, «Агроинвестору» рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.



— Для того, чтобы совершить технологический рывок и дать мощную поддержку науке на федеральном уровне, президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Ее неотъемлемой частью является отечественная аграрная наука. На ваш взгляд, какие ее направления наиболее активно развиваются сегодня?



- Аграрная наука во многом стала фундаментом достижений отечественного АПК последних лет. Сегодня она ориентируется на актуальные запросы бизнеса и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Особое внимание уделяется вопросам создания конкурентоспособных сортов сельхозкультур.



Аграрные вузы ежегодно регистрируют более 20 новых сортов и гибридов, обеспечивающих импортозамещение на продовольственном рынке России, внедряют в производство свыше 30 инновационных разработок, выводят новые породы животных и разрабатывают технологии повышения их продуктивности. Все это напрямую влияет на эффективность ведения сельского хозяйства.



Как пример, выведенные в Саратовском ГАУ овцы шерстно-мясного типа, имеющие более тонкую шерсть, высокую массу как у молодняка, так и у взрослых особей. Также они характеризуются более низкими затратами на корма и обладают лучшими мясными качествами. В Мичуринском ГАУ вывели новые формы слаборослых клоновых подвоев яблони, которые отличаются высокой морозостойкостью — в бесснежный период они способны выдержать до -18° C. Аналогов среди зарубежных образцов сейчас не существует.



Кроме того, каждый год создается более 50 перспективных сельскохозяйственных технологий и технических средств, ведутся исследования в области обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия, искусственного интеллекта и цифровых технологий.



Развитие отечественной селекции и генетики мы во многом связываем

с системой аграрного образования. Хочу отметить, что в сентябре текущего года четыре подведомственных Минсельхозу вуза в результате конкурсного отбора вошли в новую программу Минобрнауки «Приоритет — 2030» - самую масштабную в истории страны программу господдержки и развития университетов. Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева будет участвовать в ней самостоятельно. Ставропольский государственный аграрный университет, Саратовский и Кубанский аграрные университеты будут возглавлять три консорциума, в которые войдет в общей сложности 12 аграрных вузов. Примечательно, что впервые передовые сельскохозяйственные вузы станут площадками для подготовки кадров и отработки инновационных технологий, которые в дальнейшем будут применяться при реализации ФНТП. Это привлечет большее число аграрных вузов в новые подпрограммы.



— Подведомственные Минсельхозу России учреждения участвуют в реализации нацпроекта «Наука» в сфере АПК: это агробиотехнопарки, селекционно-племенные центры и центры аграрных компетенций. Чего удалось достичь за два года его реализации?



- Могу сказать, что результаты по этому направлению достаточно серьезные. За это время создано два агробиотехнопарка и 48 центров, в том числе 10 научно-образовательных, 15 селекционно-семеноводческих, три научно-исследовательских и 20 центров компетенций.



В их основу заложена идея кооперации исследовательского потенциала научных организаций, лучших научно-педагогических кадров университетов, инфраструктурных и финансовых возможностей регионов и бизнеса. Сформирована экосистема для трансфера технологий, созданы технологические и исследовательские проекты, а также налажены партнерские связи в реальном секторе экономики.



Например, в Белгородском научно-образовательном центре «Инновационные решения в АПК» разрабатывается высокотехнологичная продукция на пяти платформах, включая селекцию, клеточные и биотехнологии, генную инженерию в животноводстве и растениеводстве, рациональное природопользование, производство продовольствия и ветпрепаратов. Исследования центра направлены в том числе на повышение эффективности животноводства и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия.



— Какие основные задачи стоят перед аграрным образованием в России?



- Среди ключевых задач аграрного образования выделю повышение его доступности для сельской молодежи, а также постоянное совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, способных обеспечить эффективное развитие агропромышленного комплекса. Для этого мы модернизируем структуру образовательных программ и систему управления учебным процессом, развиваем компетенции выпускников, а также совершенствуем кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение вузов.



Новые подпрограммы ФНТП



— Как вы оцениваете интерес российских ученых, селекционеров и генетиков, а также представителей агробизнеса к ФНТП? Насколько активно они участвуют в программе, и как Минсельхоз со своей стороны поддерживает реализуемые в ее рамках проекты?



- Сейчас в рамках ФНТП реализуется три подпрограммы — по селекции и семеноводству картофеля, сахарной свеклы и созданию кросса мясных кур. Данные подотрасли — одни из самых импортозависимых, что требует оперативных решений. В научно-технические проекты этих подпрограмм вовлечено свыше 600 ученых и специалистов в области генетики и селекции, при этом почти половина из них работают непосредственно в лабораториях сельхозпроизводителей. Коммерциализация научных разработок представляет интерес для современных ученых, и ФНТП активно способствует этому процессу.



Отмечу, что два сорта картофеля, полученных в рамках ФНТП, показали урожайность в 650 ц/га и 720 ц/га, что более чем в два раза выше среднего показателя по стране. Если говорить о подпрограмме по кроссу мясных кур, то на российские птицефабрики уже начались поставки суточных цыплят отечественного кросса «Смена», а также инкубационных яиц и суточных цыплят бройлера. Для нашей страны очень важным является импортозамещение в этом направлении.



Аграрный бизнес все более заинтересован в отечественных научных разработках и готов вкладывать в это собственные средства. Для развития ФНТП Минсельхоз России планирует в том числе расширить масштаб реализации действующих подпрограмм по картофелю, сахарной свекле и кроссу мясных кур. В частности, в 2022 году запланированы дополнительные отборы участников, а также привлечение новых инвесторов на постоянной основе.



Напомню, что с 2020 года по инициативе Минсельхоза всем сельхозпроизводителям возмещается 70% затрат на покупку семян, произведенных в рамках ФНТП. Эта мера, в том числе, способствует формированию первоначального спроса на отечественные научные разработки, популяризируя их. Буквально на днях президентом Владимиром Путиным было озвучено решение о продлении ФНТП до 2030 года, в ближайшее время это решение будет формализовано, соответствующие проекты актов подготовлены и согласованы со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.



— В сентябре этого года правительство утвердило новые подпрограммы ФНТП. Какие задачи ставятся в рамках этих направлений?



- Действительно, в начале прошлого месяца были утверждены еще четыре новые подпрограммы ФНТП. Это «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород» и «Развитие виноградарства, включая питомниководство». К реализации совместно с Минобрнауки приступим с 2022 года. Отмечу, что, как и в случае с первыми подпрограммами, сохранен принцип вовлечения отраслевого сообщества в разработку документов.



Подпрограмма по кормам и кормовым добавкам позволит создавать новые сорта кормовых агрокультур, разрабатывать отечественные технологии производства добавок, готовить квалифицированные кадры в этой сфере и снижать негативное воздействие на экологию.



В рамках развития селекции и семеноводства масличных культур предусмотрено создание 29 новых сортов и гибридов и увеличение к 2025 году доли высеянных семян отечественной селекции, в частности подсолнечника — на 12 п. п., сои — на 37 п. п., рапса — на 17 п. п. и масличного льна — на 41 п. п.



Подпрограмма улучшения генетического потенциала КРС мясных пород позволит к 2025 году получить в товарном секторе не менее 350 тыс. голов скота более качественного отечественного мясного поголовья.



Подпрограмма ФНТП по развитию виноградарства направлена на создание конкурентоспособных сортов винограда, усовершенствование технологий получения посадочного материала и разработку эффективной методики возделывания для получения качественной продукции. К 2025 году ежегодное производство саженцев отечественной селекции вырастет вдвое.



У российской аграрной науки мощный потенциал. По мере разработки и принятия новых подпрограмм, мы, безусловно, сможем вовлечь значительное число участников как от науки и образования, так и со стороны представителей реального сектора.



— Какие еще подпрограммы ФНТП могут быть приняты в ближайшее время?



- В ближайшей перспективе будут приняты подпрограммы по развитию таких направлений как садоводство и питомниководство, селекция и семеноводство кукурузы, овощных, технических и зерновых агрокультур, улучшение генетики КРС молочных пород, производство лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Кроме того, совместно с коллегами из Министерства промышленности и торговли готовим подпрограмму по созданию сельскохозяйственной техники и оборудования.



Все направления идут в полном соответствии с указом президента страны, отвечают вызову времени и должны привести к обеспечению российского рынка высококачественной и конкурентоспособной сельхозпродукцией отечественного производства.



Кроме того, с реализацией ФНТП тесно связан федеральный проект «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК», разработанный Минсельхозом совместно с Минобрнауки. Это взаимодополняющие стратегические документы, комплексная реализация которых внесет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Финансирование проекта с 2022 по 2024 год составит более 19 млрд руб., включая внебюджетные средства. За этот период планируется достичь существенного роста по ряду показателей. Так, по отношению к 2020 году продуктивность КРС молочных пород увеличится на 15%. Уровень самообеспечения семенами отечественной селекции достигнет 70%. Кроме того, будет создано 900 новых высокотехнологичных рабочих мест в сфере АПК.



Интерес к российской органике растет



— Уже более полутора лет в России действует закон «Об органической продукции». Можете отметить какие-то первые результаты его работы? Как за это время изменился российский рынок органики?



- После того, как на государственном уровне закрепили нормативно-правовую базу, был создан и внедрен самый современный метод защиты от контрафакта — QR-кодирование. Теперь любой человек может отследить происхождение продукта, отсканировав нанесенный на упаковку QR-код. Особо отмечу, что органические товары стали первым сегментом пищевой продукции, защищенной подобным образом. Сейчас в единый государственный реестр включено 90 производителей органической продукции.



При этом качество товаров гарантировано государством. Система сертификации производства органики представлена десятью аккредитованными органами, которые охватывают значительную территорию страны, включая Москву, Краснодарский край, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Томск, Ставрополь. Такая система позволяет обеспечить бесперебойное сертифицирование даже с учетом возрастающего количества производителей.



— Как вы оцениваете экспортный потенциал российской органической продукции? Как сейчас обстоят дела с ее поставками?



- В первую очередь, мы ставим перед собой задачу создать сегмент более качественной и натуральной продукции для российского потребителя.



Вместе с тем, вопрос ее экспорта также весьма актуален. Российские органические товары благодаря высокому качеству пользуются популярностью во всем мире. В частности, хороший спрос на зерно, дикоросы, алкогольные и травяные напитки и другие категории. Общий объем отечественного производства органики сегодня оценивается на уровне примерно 20 млн евро в год, при этом чуть больше 50% остается на внутреннем рынке, а вывозится до 47%.



Интерес к нашей продукции постоянно растет, поэтому, думаю, что в ближайшие годы стоит ожидать серьезного укрепления экспортного потенциала по этому направлению.

