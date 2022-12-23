Илья Гамов, «Магнит»: «В России гигантский резерв для роста потребления грибов»

«Магнит»

«Зеленая линия» (принадлежит розничной сети «Магнит») собрала первый товарный урожай вешенок в новом Центре выращивания грибов в Краснодарском крае, они уже начали поступать в магазины сети в 67 регионах. Кроме вешенок (обыкновенной и лимонной) на комплексе будут выращивать опята, шиитаке и другие экзотические грибы. За счет запуска предприятия «Магнит» планирует на 100% обеспечить потребность розничной сети в опятах и шиитаке, и на 70% — в вешенках. Доля продаж вешенок, опят и шиитаке в магазинах компании составляет 10% от всех видов грибов. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. О ходе его реализации и перспективах развития грибного рынка «Агроинвестору» рассказал директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов.



— Почему кроме шампиньонов «Магнит» решил заняться производством других видов грибов?



- В России объем потребления культивируемых грибов достигает порядка 180 тыс. т в год, и основную массу составляют шампиньоны. Во многих других странах потребление распределяется иначе: основу потребления как раз составляют вешенка или шиитаке. Мы всегда внимательно смотрели за развитием потребления не только шампиньонов, но и других грибов. Несмотря на то, что потребление вешенки на нашем рынке составляет несколько тысяч тонн в год (в 2022-м — 6,5 тыс. т), это серьезный развивающийся сегмент. Он фрагментированный: много производителей выращивают разнородные по качеству грибы, и невозможно долгосрочно планировать поставки в сеть и наращивать потребление в этом сегменте. Поэтому мы решили построить крупнейший комбинат по производству вешенки и экзотических грибов. Первые отгрузки уже начались. На пике производства комплекс будет производить более 1 тыс. т вешенки в год по самой современной технологии. Качество наших грибов будет стабильным и подходящим для современного потребителя.



— Вешенки в целом знакомы потребителям, а как насчет более экзотических грибов, тех же культивируемых опят, которые явно менее привычны, чем лесные?



- Экзотические грибы представляют для нас большой интерес, их потребление растет: шиитаке, еринги (королевские вешенки), эноки, шимеджи и прочие пользуются спросом у нас в сети. Мы протестировали спрос: продажи достаточно хорошие. Так что рынок экзотических грибов может быть значительно увеличен. Экзотику мы будем производить сначала в небольших объемах, потом станем их наращивать: начнем со 100 т в год и можем довести до нескольких сотен тонн.



— Насколько легко вы сможете корректировать структуру производства, снижая или увеличивая производство тех или иных грибов в зависимости от спроса?



- Технологии выращивания шампиньонов и вешенки различаются: вешенка — это дереворазлагающий гриб, как и экзотические грибы, которые мы будем выращивать. Комбинат спроектирован таким образом, что мы сможем гибко реагировать на изменение спроса и менять структуру производства вешенки и экзотических грибов.







— Как обстоят дела с кадровым обеспечением нового комплекса?



- Специалистов в области производства грибов у нас в стране не очень много: учебные заведения, где готовят микологов, можно пересчитать по пальцам. Поскольку изначально у нас уже была база для производства шампиньонов, мы себя чувствовали более-менее уверенно в подготовке кадров для нового комбината, за счет своего кадрового резерва мы смогли закрыть большую часть вакансий. Мы самостоятельно готовим технологов и инженеров по климату — ключевых специалистов, которые разбираются в этом виде производства.



— Как обстоят дела с зависимостью сектора грибоводства от импорта? Возникли ли у вас в этом плане какие-то сложности при реализации нового проекта?



- Это непростая тема. Например, часть оборудования для нашего нового комбината в этом году застряла в Европе из-за санкций на поставки различных технологических элементов, нам потребовалось много времени и усилий, чтобы его привезти. Тем не менее, привезли, запустили и эффективно эксплуатируем. Если рассматривать развитие проекта и закупку каких-то дополнительных элементов для технологического оборудования, то мы будем более осторожно подходить к выбору партнеров. Вся Европа сейчас разделилась на очень боязливых поставщиков, и тех, которые понимают, что с хорошими партнерами нельзя разрывать отношения. Мы работаем с теми, кто с пониманием относится к ситуации.



Другое дело, что есть проблемы с ввозом мицелия, который тоже попал под санкции ЕС. Однако поставки идут, несмотря ни на что: мы получаем его в нужном нам объеме уже из других стран, которые не присоединились к санкциям. Также производство мицелия, в частности вешенки, развивается в России. Мы в том числе сейчас проводим опыты с отечественным мицелием, хотя его не так много и это серьезный вызов для отрасли.



— Насколько отечественный мицелий по качеству уступает или не уступает импортному?



- Производство мицелия включает большой комплекс работ. Грибоводство в России менее чем на 40% обеспечено отечественным мицелием, если мы лишимся импорта, то у нас будет дефицит исходных материалов, и индустрия серьезно пострадает, поэтому нужно развивать собственное производство мицелия. Когда мы решили создать завод по производству мицелия, то во время проработки проекта оказалось, что все гораздо сложнее, чем казалось изначально, и это очень трудоемкая история. Вместе со строительством предприятия нужно создавать и опытное производство грибов, потому что мицелий необходимо постоянно испытывать, также нужно создавать производство маточного мицелия, заниматься грибной селекцией, поскольку штаммы нужно поддерживать в исходном состоянии. Это очень большой проект, который в том числе требует господдержки в плане развития образовательных программ, потому что нужно воспитывать профессиональных микологов, ученых, которые могли бы двигать и развивать всю эту индустрию.



Также необходима финансовая поддержка со стороны государства, потому что производство мицелия — это сложноокупаемая история. Но заниматься этим нужно, несмотря на то что в последние годы грибоводство активно развивалось, и сейчас потребность в культивируемых грибах полностью закрыта за счет собственного производства. Однако учитывая то, что удельное потребление грибов в России не такое высокое, как могло бы быть, если сравнивать с другими странами, перспективы развития отрасли гигантские. Я считаю, что грибной белок — это будущее, потому что он по своим свойствам очень приближен к животному белку.







— Сейчас вы получаете какую-то господдержку?



- Да, государство нам помогло. При поддержке Минсельхоза России мы привлекли льготный инвестиционный кредит на строительство Центра, а с администрацией Краснодарского края подписали соглашение, которое позволяет применить для нового предприятия льготу по налогу на имущество.



— Вы сказали о дефиците специалистов в отрасли, кадровая проблема вообще крайне актуальна для всего АПК. На ваш взгляд, как можно улучшить имидж отрасли, чтобы производить продовольствие и кормить людей было почетно?



- Имидж отрасли постепенно улучшается, кормить людей становится все более «модным». Более того, я все чаще встречаю высказывания, что сельское хозяйство — это new black, отрасль становится такой же популярной как IT, поскольку сюда приходят новые технологии, искусственный интеллект, который управляет климатом, ростом растений. Думаю, в грибоводстве внедрение искусственного интеллекта тоже не за горами, мы будем все больше доверять управление нашими комплексами автоматизированным системам и нейросетям, которые будут помогать принимать производственные и управленческие решения, так что имидж отрасли улучшается.



Другое дело, что в направлении грибоводства работает очень мало учебных заведений, где есть серьезные кафедры микологии и идет обучение специалистов именно в этом направлении. Даже если посмотреть на одно из ведущих учебных заведений — биофак МГУ, техническое обеспечение кафедры микологии недотягивает до уровня, который нужен современной науке и отрасли.







— Какой ценовой политики будет придерживаться «Магнит» при выведении на рынок новых видов грибов?



- Стратегия «Магнита» - обеспечить население качественными продуктами питания по оптимальной цене. Если говорить о том, что будет дороже — вешенка или шампиньон, то вешенка, так же, как и экзотические грибы, будет несколько дороже. Но при увеличении производства за счет эффекта масштаба и более низкой себестоимости, чем у мелких поставщиков, мы сможем позволить себе снижать цену на полке. У нас уникальное производство, такого больше нет ни у кого в России: это самые современные туннели для приготовления субстратных блоков, где растут грибы, так что мы серьезно выиграем по себестоимости.



— Не опасаетесь ли падения спроса на грибы на фоне снижения доходов населения? Все-таки грибы — не продукт первой необходимости.



- Мы серьезно анализировали рынок перед запуском комплекса по производству шампиньонов. Действительно, это продукт не первой необходимости, тем более у нас большое предприятие, где выращивается свыше 7 тыс. т шампиньонов в год, это был большой вызов для сети. Но что показала практика — мы до сих пор увеличиваем продажи грибов, потому что, когда у тебя собственное производство, и ты можешь контролировать всю цепочку и быстро выкладывать на полку суперсвежий продукт, спрос увеличивается. Потребитель видит качественный продукт и начинает чаще его покупать. Спрос на наши шампиньоны в сети продолжает расти, это доказательство того, что потребление культивируемых грибов может быть увеличено в разы, достаточно предлагать хороший свежий продукт, не потерявший свои потребительские свойства из-за долгой доставки. Мы можем обеспечить такое качество, и думаем, что по вешенке будет такая же ситуация, и мы будем удивляться продажам внутри сети. Если продукт хорошо встанет на полку, думаю, спрос превзойдет все наши самые смелые ожидания.



— Как будет организована логистика, учитывая, что грибы — не самый лежкий товар, а вешенки и экзотические грибы в этом плане еще нежнее шампиньонов?



- Конечно, когда гриб едет до магазина несколько дней — это не самый хороший вариант. Быстрая логистика — один из основных факторов того, чтобы качество продукта на полке было максимально хорошим. Мы работаем в этом направлении, создаем новые маршруты и быструю доставку на дальние расстояния, ускоряем и оптимизируем процессы. У «Магнита» есть собственное логистическое подразделение, и эти вопросы успешно решаются.







— В последние годы производство грибов (прежде всего, шампиньонов) в России существенно увеличилось. В чем вы видите конкурентные преимущества вашего комплекса?



- Наши конкурентные преимущества в том, что мы получаем максимально качественный продукт, и поскольку мы находимся в тесном контакте с нашим логистическим подразделением и торговой сетью, все вместе мы стараемся обеспечить самую быструю поставку грибов на полку — такая комбинация дает синергию. Это неоспоримое конкурентное преимущество, мы единственная торговая сеть с собственным производством.



Если говорить про вешенку, то у нас самая современная технология выращивания. При производстве субстрата используем туннельную технологию, что обеспечивает высокий урожай и качество. В самих камерах выращивания есть датчики, собирающие информацию о температуре, влажности и других параметрах субстрата. Данные постоянного мониторятся и сразу уходят специалистам. Также установлены метеобоксы, отслеживающие влажность и температуру воздуха непосредственно в камерах выращивания. Мы будем крупнейшим в стране производителем вешенки с минимальной себестоимостью, поэтому на любой вызов сможем ответить адекватным снижением цены на полке, хотя мы не ожидаем какого-то роста производства именно вешенки и экзотических грибов, комплексов такого размера в стране пока не планируется строить.



— Как сейчас оцениваете долю грибов, которые не удается реализовать?



- Конечно, бывают дефекты грибов во время сбора, но у нас доля продукции сетевого качества достигает 98%. Порядка 2% продукции с незначительными недостатками мы продаем по оптовым каналам в HoReCa, где грибы включаются в состав блюд. Это маленький объем.







— Нет ли у компании планов инвестиций в переработку грибов?



- Как я уже говорил, на мой взгляд, грибной белок — это будущее питания человечества, это практически нулевые выбросы углерода. Вместе со «Школой грибоводства» мы проводили эксперименты, пробовали делать бургеры с грибными котлетами, колбасы из грибов, различные соусы, чипсы — это очень интересные направления, о которых мы думаем, и, возможно, в будущем станет заниматься ими более плотно.



— Какой плановый срок окупаемости инвестиций в ваш Центр выращивания грибов? Какие факторы могут повлиять на изменение срока окупаемости?



- У нас стандартный срок окупаемости внутри компании — шесть лет, но комплекс по шампиньонам окупился за три года, по вешенке тоже рассчитываем, что срок будет меньше планового. Что может повлиять? Маловероятно, что кто-то откроет производство вешенки подобного размера, но даже если откроет, то места на рынке хватит, просто будем совместно увеличивать объемы потребления, также могли бы повлиять санкции, но мы это уже преодолели.



Основной вызов рынка сейчас — увеличение объемов потребления грибов и здесь резерв просто гигантский. Если говорить про Китай и другие азиатские страны, то там удельное потребление грибов на порядок больше, в Европе потребление грибов выше в два и более раза. Я считаю, что всем производителям грибов нужно совместно разработать программу по популяризации этой продукции и стимулированию потребления, потому что сейчас основной барьер у покупателя — это низкий уровень знаний о полезности продукции, способах ее приготовления. На самом деле блюд из грибов или с их включением огромное количество. Сейчас компании создали Союз производителей грибов, и я надеюсь, что это некоммерческое объединение будет способствовать реализации общих целей, которые стоят перед отраслью, и первая — рост потребления продукции. Если это произойдет, то никакие вызовы нам не будут страшны.



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