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«Агросила» направила на развитие бизнеса около 2 млрд руб. инвестиций
Агроинвестор
10 января 2019
Из них 500-600 млн руб. было вложено в птицеводческий сегмент
журнал «Агроинвестор»
январь 2019
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Фото: «Агросила»
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