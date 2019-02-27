«Орелмасло» построит цех экстракции за 1,5 млрд рублей

Компания «Орелмасло», крупнейший производитель растительного масла в Орловской области, приступила к строительству цеха экстракции. Как говорится в сообщении правительства региона, стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб.



Сейчас предприятие ежегодно перерабатывает более 200 тыс. т сырья. По данным компании, открытие нового производства даст возможность улучшить технологию получения масла путем снижения температуры при переработке семян. Это позволит устранить запах, выделяемых в процессе производства. «Проблема назрела давно: высокие температуры, при которых происходит окончательный отжим на «Орелмасле», являются причиной неприятного запаха. Дорогостоящая голландская очистительная установка решает проблему лишь частично. Переход на новую технологию производства сделает систему извлечения масла полностью замкнутой, связь с атмосферой будет отсутствовать, соответственно, и нагрузка на окружающую среду будет снижена», — написал в Facebook зампред правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов, отметив, что завод расположен в густонаселенной части города.



Также в цехе экстракции кроме подсолнечника и рапса «Орелмасло» сможет перерабатывать сою, отмечается в сообщении правительства региона. «Кроме того, будет производиться новый продукт — соевый шрот, который широко востребован при производстве кормов для животных», — уточнила пресс-службе правительства. Как сообщил гендиректор «Орелмасло» Владимир Павлов, предприятие также рассматривает возможность строительства цеха по розливу масла в бутылки на территории индустриального парка «Зеленая роща», когда там будет создана особая экономическая зона.



Завершить строительство цеха планируется в третьем квартале 2020 года. По замыслу инвестора, реализация проекта позволит повысить эффективность производства, конкурентоспособность предприятия на российском и мировом рынках, а также минимизировать влияние производственных процессов на окружающую среду. Как отметил на церемонии закладки первого камня губернатор Орловской области Андрей Клычков, к 2024 году предприятие планирует в два раза увеличить экспорт своей продукции — до $52 млн. По данным Бутусова, сейчас до 30% продукции «Орелмасло» отправляет в Европу, на Ближний Восток и в Китай.



«Орловский маслобойный завод» основан в 1930 году, основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. 100% владельцем компании является комитет по управлению имуществом Орловской области, следует из данных kartoteka.ru. Как указано в годовом отчете компании, в 2017 году завод произвел 39 тыс. т нерафинированного рапсового масла, 44 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, 35 тыс. т и 11 тыс. т рафинированных подсолнечного и рапсового масел соответственно. Выручка в 2017-м составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 37 млн руб. Как сообщается на портале Орловской области, за 10 месяцев 2018 года «Орелмасло» переработало 116,1 тыс. т рапса и 61,4 тыс. т подсолнечника.



По данным Росстата, на долю масличных агрокультур в Орловской области приходится 16% посевных площадей, под урожай 2018 года ими было засеяно 202,3 тыс. га. В том числе подсолнечник занимал 66,7 тыс. га, соя — 96,8 тыс. га, рапс — 37,6 тыс. га. В августе 2018-го инвестсоглашение о строительстве маслоэкстракционного завода в Орловской области подписал «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Планируемая мощность завода «Мираторга» - 1,2 тыс. т сырья в сутки, таким образом, как заявлял Клычков, «орловские сельхозпроизводители получат дополнительный канал сбыта продукции». Первые масло и шрот «Мираторга» также должны появиться в 2020 году.

