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Инвестиции
69% «Русгрэйн холдинга» передано банку «Траст»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 марта 2019
Активы будут объединены со «Здоровой Фермой»
«Русгрэйн холдинг» объединяет шесть птицефабрик на территории Башкирии
Фото: М. Стулов

Экс-владелец Бинбанка Микаил Шишханов лишился последнего актива в агробизнесе. Как сообщили «Коммерсанту» несколько источников на рынке, дочерние структуры банка «Траст» получили 69% голосующих акций ПАО «Русгрэйн холдинг», занимающего половину башкирского рынка производства куриного мяса.

Представитель банка подтвердил переход активов. «Банк «Траст» стал владельцем 69% в уставном капитале ПАО «Русгрэйн холдинг» в процессе присоединения Рост Банка», — уточнил он «Агроинвестору», не называя сумму долга. Он также отметил, что единой управляющей компанией для холдинга выступит «УК Траст Птицеводческие активы».

«Задача банка «Траст» - вернуть максимально возможное количество средств, потраченных на санацию известных банковских групп, поэтому на горизонте пяти лет все активы будут реализованы по итогам финансового оздоровления и операционного развития в рамках единого холдинга совместно со “Здоровой Фермой”», — добавил представитель «Траста». «УК Траст Птицеводческие активы» уже приступила к работе по диагностике ситуации на обоих активах и разработке их стратегии. Представитель «Русгрэйн холдинга» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

«Русгрэйн холдинг», согласно собственным данным, является крупнейшей агропромышленной компанией в Башкирии, осуществляющей полный цикл производства мяса птицы и яйца (ТМ «Турбаслинский бройлер», «Авдон»). Холдинг объединяет шесть птицефабрик на территории республики, а также Уфимский комбинат хлебопродуктов и торговый дом «Русское зерно». По итогам 2017 года объем производства составил более 41 тыс. т мяса птицы (50% регионального рынка), 750 млн яиц и свыше 3 тыс. т продукции глубокой переработки, говорится на сайте холдинга. В 2018 году компания планировала увеличить мощности производства мяса до 80 тыс. т, куриного яйца — до 1 млрд шт., а колбасных изделий — до 50 тыс. т. Собственником «Русгрэйна» считался экс-совладелец и бывший глава Бинбанка Микаил Шишханов.

В конце 2018 года бизнесмен передал банку «Траст» другой свой актив в аграрном бизнесе — челябинскую группу «Здоровая Ферма». По данным kartoteka.ru, 14 декабря владельцем компании и ее структур стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг». Тогда председатель правления «Траста» Артем Кириллов отмечал, что банк намерен «развивать компанию в соответствии с лучшими практиками лидеров российского и международного рынков», расширять присутствие бренда в России и экспортный потенциал.

Стоимость бизнеса «Русгрэйна» может составлять 5-8 млрд руб. без учета долгов, оценивает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его предположению, покупателем подобного актива может стать игрок из топ-5 в рамках консолидации сектора. При этом Нигматуллин отметил, что цены производителей мяса птицы и яйца по-прежнему находятся под давлением в результате высокой насыщенности рынка. Как ранее отмечала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, хотя в конца 2018 года и наблюдался рост цен, тем не менее они остаются на уровне 2016 года.

На базе «Траста» ЦБ создал Банк непрофильных активов (НБА). 7 марта «Траст» завершил присоединение к себе Автовазбанка, ранее входившего в группу Промсвязьбанка братьев Ананьевых. В числе заемщиков Автовазбанка — холдинг «Белая птица». Эта сделка завершила консолидацию активов санируемых банков на балансе «Траста», с учетом ранее переданных непрофильных активов («ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») их общая стоимость достигла 2 трлн руб. По данным РБК, 4% в балансе «Траста» приходится на активы в сфере сельского хозяйства.

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