Банк «Траст» стал владельцем «Здоровой Фермы»

Собственником челябинской группы «Здоровая Ферма» стала государственная холдинговая компания «Траст Птицеводческий холдинг», которая является дочерней структурой банка «Траст», сообщила пресс-служба «Здоровой Фермы». По данным kartoteka.ru, «Траст Птицеводческий холдинг» стал учредителем «Здоровой Фермы» и ее структур 14 декабря.



Перед менеджментом нового владельца агрохолдинга стоит задача выстроить эффективное и прозрачное корпоративное управление, разработать и внедрить обновленную стратегию развития агрохолдинга. Она предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на финансовое оздоровление бизнеса, развитие производственных мощностей и адаптацию производства к потребностям и предпочтениям покупателей, говорится в пресс-релизе.



По словам заместителя президента — председателя правления банка «Траст» Артема Кириллова, у «Здоровой Фермы» есть все необходимые возможности для успешного ведения бизнеса: производственные площадки полного цикла, специалисты в области птицеводства и мясопереработки, широкий ассортимент натуральной и качественной продукции, а также узнаваемый бренд. «Продукция компании представлена на полках в федеральных и региональных торговых сетях. «УК Траст Птицеводческие активы» будет развивать компанию в соответствии с лучшими практиками лидеров российского и международного рынков, разовьет экспортный потенциал продукции и расширит присутствие бренда в России», — отмечает Кириллов (цитата по пресс-релизу).



Подробности сделки не раскрываются, сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос «Агроинвестора».



Основная задача команды банка «Траст», которая работает с активами «Здоровой Фермы» - в первую очередь, сохранить все производственные процессы, поддержать текущую операционную деятельность, потому что тратить деньги на перезапуск и восстановление остановленного производства нецелесообразно, уверен исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Предприятия как работали, так и работают, — рассказал он «Агроинвестору». — С точки зрения технологического оснащения и дистрибуции это вполне добротный актив со сложившейся клиентской базой, каналами продаж, у компании узнаваемая торговая марка». А поскольку банк не может управлять этими активами на постоянной основе, очевидно, их нужно привести в то состояние, в котором они будут интересны потенциальному инвестору, добавил он.



Все предприятия группы компаний «Здоровая Ферма» работают в штатном режиме, сокращения производства не происходит: по итогам 2018 года будет выпущено более 115 тыс. т мясной продукции, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба холдинга. По результатам 2017-го холдинг занял 16-е место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса с показателем 113,5 тыс. т в убойном весе.



Прежним владельцем «Здоровой Фермы» и ее структур был экс-совладелец и бывший глава Бинбанка Микаил Шишханов. Он получил контроль над активами в июне этого года. Ранее с осени 2016-го холдинг принадлежал Владимиру Акаеву, которого считают давним соратником Шишханова: в 2009—2011 годах он занимал должность советника президента Бинбанка. Он же был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко» - до сентября прошлого года она входила в группу «Сафмар» (ранее она называлась «Группа БИН»). Совладельцами последней были Шишханов и семья Гуцериевых. До этого основным владельцем «Здоровой Фермы» был депутат Госдумы Олег Колесников.



В сентябре прошлого года Бинбанк, 60,8% акций которого принадлежали Шишханову, обратился к Центробанку с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). 21 сентября ЦБ подтвердил санацию, корпоративное управление перешло под его контроль. Одним из условий санации стала передача на баланс ЦБ промышленных активов «Сафмар». Тогда же Шишханов заявил, что распродал свои доли в активах группы.



Центробанк завершил создание банка непрофильных активов на базе «Траста» в июле этого года. Консолидация непрофильных активов на его балансе находится в завершающей стадии. Ранее ЦБ сообщал, что объединит активы общей стоимостью 2 трлн руб. Основные задачи банка — работа с проблемными и непрофильными активами и активное управление портфелем для увеличения уровня возврата денежных средств.



Летом зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что банк непрофильных активов рассчитывает получить права на холдинги «Белая птица» (компанию связывают с бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми), «Здоровая Ферма», «Русское зерно», «РосАгро». Последняя перешла в банк в августе. «Эти компании, каждая в своем сегменте <…> входят в десятку крупнейших компаний рынка, — отмечал Поздышев. — Все это работающие компании, которые имеют хороший потенциал для развития, но почти все из них имеют одинаковые проблемы: избыточная долговая нагрузка, которая создана прежним менеджментом и собственниками, неэффективное управление и конфликты акционеров».



Агрохолдинг «Здоровая ферма» занимается производством охлажденных и замороженных продуктов из мяса птицы и свинины, полуфабрикатов, мясных деликатесов, колбасных изделий и яиц. В прошлом году предприятия холдинга выпустили около 100 тыс. т мяса птицы, более 15 тыс. т свинины в убойном весе, 617 млн яиц и свыше 7 тыс. т продукции мясопереработки. По данным Росптицесоюза, компания является 12-м в стране производителем мяса бройлера. Также по итогам 2017-го «Здоровая ферма» выпустила 460 тыс. т комбикормов. Консолидированная выручка компании в 2017 году составила 21,7 млрд руб.



Источник, близкий к банку «Траст», говорит, что поскольку на его баланс также могут перейти предприятия «Белой птицы» и холдинга «Русское зерно» (объединяет птицефабрики «Башкирская», «Ашкадарская», «Уфимская», «Туймазинская», «Юбилейная», мясоперерабатывающий комплекс «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии), возможно слияние этих птицеводческих активов в единую структуру, чтобы получить эффект синергии.



ООО «Траст — Птицеводческий холдинг» зарегистрировано в октябре 2018 года с уставным капиталом 290 тыс. руб. 99,99% компании принадлежит «Рост Инвестиции», владельцем которой является банк «Траст», 0,01% — у гендиректора компании Елены Нефедовой. Среди компаний, учредителем которых значится «Траст — Птицеводческий холдинг», указаны только активы «Здоровой Фермы». В числе компаний, которые принадлежат «Рост Инвестиции», в частности активы «РосАгро».



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