Убыток «Агрокомплекса» имени Ткачева увеличился до 2,9 млрд рублей

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по итогам 2018 года нарастил чистый убыток на 38% до 2,9 млрд руб. против 2,1 млрд руб. годом ранее, следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. При этом выручка компании увеличилась на 7,2% до 50 млрд руб.



Несмотря на рост себестоимости продаж на 9,4% до 34,2 млрд руб. валовая прибыль компании также увеличилась — на 2,6% до 15,8 млрд руб. Чистые активы «Агрокомплекса» за год снизились на 8,4% до 23,7 млрд руб. Дебиторская задолженность сократилась на 10,3% до 7 млрд руб., кредиторская стала на 40,6% больше, достигнув 6,1 млрд руб. За 2018 год «Агрокомплекс» получил 736 млн руб. бюджетных средств, в том числе 7 млн руб. — на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям. «Агроинвестор» отправил запрос представителю «Агрокомплекса».



Убыток почти в 3 млрд руб. — действительно значительные потери, однако в масштабах компании ситуация не выглядит критичной, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Несмотря на отрицательную чистую прибыль, выручка растет, то есть хозяйство работает, вопрос в себестоимости продукции и операционных расходах», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, привлекает внимание увеличение кредиторской задолженности почти в полтора раза, однако на фоне солидной выручки и этот показатель пока не критичен. «Так что все будет определяться дальнейшей динамикой. Если агрохолдингу удастся снизить себестоимость продукции и операционные расходы, увеличив тем самым прибыль, уменьшить кредиторскую задолженность, то ситуация может начать исправляться. Если же динамика продолжит показывать ухудшение основных показателей, то это уже повод для серьезного беспокойства», — полагает Коренев.



Ухудшение финансовых результатов наблюдается в семейном бизнесе предприятия Ткачевых начиная с 2016 года, отмечает аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов. После достижения максимального результата по чистой прибыли за 2015 год в размере 6,6 млрд руб., в 2016-м она сократилась до 2,9 млрд рублей. В 2017-м в результате масштабных инвестиционных проектов по разным дивизионам «Агрокомплекс» уже продемонстрировал убыток в размере 2,1 млрд руб., и в 2018-м тренд продолжился.



«В период с 2014 по 2016 год «Агрокомплекс» активно наращивал собственные активы в разных областях, при этом долговая нагрузка компании также стремительно увеличивалась. Можно предположить, что результат убытков последних лет является следствием активного роста направлений бизнеса», — прокомментировал «Агроинвестору» Антонов. Он также допустил, что с момента ухода Александра Ткачева из правительства «Агрокомплекс» начал терять поддержку административного ресурса и вряд ли в ближайшие годы сможет повторить успех 2015-го. Антонов не исключил, что на фоне текущих финансовых результатов «Агрокомплекс» может заняться консолидацией имеющихся успешных бизнес-направлений и распродажей менее перспективных или отяжеленных нагрузкой активов.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, входящий в топ-10 российских агрохолдингов по выручке, принадлежит семье бывшего главы Кубани и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Как говорится в годовом отчете за 2017 год, в компанию входит более 40 предприятий различного профиля, основные виды деятельности — растениеводство, мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, переработка, оптовая и розничная торговля. На сайте «Агрокомплекса» указано, что растениеводческие хозяйства управляют 620 тыс. га пашни, 849 га интенсивных фруктовых садов. Стадо КРС компании на конец 2017 года насчитывало 108 тыс. животных, в том числе 36 тыс. дойных коров. Валовой надой молока в 2017-м, согласно обновленным собственным данным, составил 247 тыс. т (ранее указывалось 171 тыс. т) — это второй показатель среди российских производителей после «ЭкоНивы». Живой вес свиней на реализацию за год составил 59 тыс. т, птицы — 105 тыс. т, производство яиц — 475 млн шт.



В конце февраля стало известно, что «Агрокомплекс» вновь перенес сроки начала строительства в Ростовской области молочного комплекса на 2,8 тыс. дойных коров. Гендиректор холдинга Евгений Хворостина пояснял решение тем, что компания пока не испытывает нехватки молока-сырья.

