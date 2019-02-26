«Агрокомплекс» вновь отложил строительство молочной фермы в Ростовской области

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вновь перенес сроки начала строительства в Ростовской области молочного комплекса на 2,8 тыс. коров дойного стада. Как говорится в информации об итогах развития молочного скотоводства, опубликованной на сайте регионального правительства, к настоящему времени получено положительное заключение на проектную документацию по инвестпроекту.

Непосредственно приступить к возведению комплекса «Жуковский» компания намерена в третьем квартале 2019 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский на заседании совета по инвестициям при губернаторе 25 февраля. «На сегодняшний день ведется проектирование, и в планах в третьем квартале выход на площадку», — сообщил министр (цитата по видеозаписи заседания). Как следует из его слов, параметры проекта не изменились: комплекс будет рассчитан на 2,8 тыс. голов основного стада, его мощность составит 25 тыс. т сырого молока в год. Объем инвестиций в проект сейчас оценивается в 2,43 млрд руб., рассказал Рачаловский.

Отсрочку строительства комплекса подтвердил гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина. «Строительство комплекса пока не начато. Возможно, оно начнется в следующем году, это будет зависеть от возможностей финансирования и принятых программ господдержки», — сказал он «Агроинвестору». Хворостина также отметил, что сейчас компания не испытывает нехватки молока-сырья и закрывает потребности переработки своим производством. «Но мы не отказываемся от наших планов по развитию производства молока. Три проекта полностью готовы, с разрешением на строительство и со всей документацией. По мере возникновения потребности в молоке они будут реализовываться», — отметил Хворостина, уточнив, что речь идет о Жуковском, а также Выселковском и Шкуринском молочных комплексах. Проект последнего, как указано на инвестпортале Кущевского района Краснодарского края, планировалось реализовать в 2016—2019годах с объемом инвестиций в 2,3 млрд руб.

О намерении кубанского «Агрокомплекса» возвести в Ростовской области ферму на 2,8 тыс. коров известно с весны 2016-го. Тогда объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб., к строительству планировалось приступить в октябре-ноябре 2016-го. Позднее сроки неоднократно переносились. В июне прошлого года замминистра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева сообщила о намерении «Агрокомплекса» построить в регионе целый молочный кластер стоимостью 45 млрд руб., однако вскоре было заявлено о приостановке реализации этого проекта. Что касается «Жуковского», то, согласно последним данным, начать его строительство предполагалось в третьем квартале 2018 года.

По данным Росстата, производство молока в России по итогам 2018 года составило 30,6 млн т, что на 455 тыс. т или на 1,5% больше показателя 2017-го. В том числе в сельхозорганизациях выпуск увеличился на 3,6% до 16,2 млн т. В этом году Минсельхоз ожидает роста производства молока еще на 500 тыс. т. Как говорил ранее «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, ситуация с точки зрения цен сейчас для сельхозпроизводителей достаточно благоприятная: они находятся на довольно высоком уровне, что позволяет прогнозировать увеличение выпуска товарного молока в этом году на уровне 3%.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По итогам 2017 года компания стала вторым российским производителем сырого молока с объемом выпуска 171 тыс. т, следует из рейтинга агентств Milknews и Streda Consulting. Общее поголовье КРС компании на конец 2017-го оценивалось в 78,8 тыс. животных, в том числе 27 тыс. коров. В октябре «Агрокомплекс» объявил о завершении строительства завода по производству сыров в станице Выселки Краснодарского края мощностью переработки до 500 т молока в сутки, объем инвестиций в проект составил около 9,6 млрд руб. Кроме молочного животноводства холдинг занимается растениеводством, птицеводством, мясным скотоводством.