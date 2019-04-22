«Агросила» увеличит инвестиции до 2,5 млрд рублей

«Агросила», один из крупнейших агрохолдингов Приволжья, в этом году планирует увеличить выручку до 41-42 млрд руб. против 38,5 млрд руб. по итогам 2018-го. Об этом на пресс-конференции компании рассказала ее гендиректор Светлана Барсукова. Также, по ее словам, есть планы повышения рентабельности до 20-25%, что сейчас для агроотрасли непросто, поскольку она перестала быть драйвером роста. «Требуется определенный толчок по внедрению новых технологий, чтобы сельское хозяйство спять стало драйвером, — считает Барсукова. — АПК как никакая другая отрасль является потребителем инновационных технологий, их нужно внедрять, чтобы оставаться конкурентоспособным».



В этом году «Агросила» планирует инвестировать в модернизацию и развитие бизнеса 2,5 млрд руб. — примерно на 0,5 млрд руб. больше, чем в 2018-м. Больше всего вложений — около 616 млн руб. — будет направлено в растениеводческий сектор. Причем если раньше холдинг увеличивал посевную площадь, то сейчас делает ставку на повышение эффективности производства, в том числе за счет использования элементов цифровизации. «Благодаря созданию электронных карт полей с достаточно высокой детализацией и с выделением необрабатываемых участков получена реальная обрабатываемая площадь, — пояснила Барсукова. — Мы можем в режиме реального времени наблюдать за работой в полях и реагировать на любые изменения. Используем и интернет вещей для контроля соблюдения параметров при выполнении агроопераций».



Цифровизация АПК — это общемировой тренд, и Россия здесь не имеет права остаться на позиции отстающих, подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии ведомства. «Цифровизация позволит двукратно повысить производительность труда на так называемых цифровых сельхозпредприятиях, увеличить эффективность фермерских хозяйств», — отметил он.



Внедрение информационных технологий позволило «Агросиле» уменьшить число сотрудников для контроля на полях, благодаря автоматической обработке данных нагрузка на людей снизилась. Теперь контрольную функцию дистанционно выполняет центр мониторинга, рассказала Светлана Барсукова. Экономический эффект от уже используемых инноваций заместитель гендиректора «Агросилы» по вопросам растениеводства Булат Шакиров оценивает в сумме более чем в 600 млн руб. в год.



В этом году агрохолдинг рассчитывает увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых минимум до 500 тыс. т. В 2017 году урожай составил около 450 тыс. т, в 2018-м — снизился до 360 тыс. т из-за засухи. Производство сахарной свеклы запланировано на уровне 1,2 млн т из которых может быть выработано минимум 150 тыс. т сахара. Также компания намерена собрать 30 тыс. т подсолнечника.



В птицеводческом секторе на этот год запланированы инвестиции на сумму более 500 млн руб. Значительная их часть пойдет на модернизацию и переоснащение предприятия «Челны-Бройлер». В частности, будет установлена дополнительная линия для увеличения выпуска разделанной продукции. Также в птицеводстве компания внедряет метод оптимизации кормлении, позволяющий снизить себестоимость продукции. Экономический эффект только от проведенных экспериментов по внедрению нового принципа кормления составил 40-50 млн руб.



Общая сумма инвестиций в сахарное направление оценивается на уровне 277 млн руб. «Агросила» в частности хочет купить ультразвуковые швейные машины для безниточного соединения мешков, построить станцию по обезвоживанию сточных вод, а также автоматизировать весовое хозяйство. Также завод «Заинский сахар» продолжит работать в направлении бережливого производства. «Совокупный экономический эффект от внедрения бережливого производства за последние четыре года составил 2 млрд руб. — это те средства, которые мы смогли направить на дальнейшее развитие», — привела данные Барсукова.



В молочное направление в этом году будет инвестировано 28,9 млн руб., в основном средства пойдут на текущую модернизацию оборудования. Также в приоритете смена дизайна упаковки. Кроме того, холдинг работает над проектом Smart farming — технологией управления молочной фермой. «Результатом пилотного проекта должно стать создание цифровой фермы, предполагающей формирование полного жизненного цикла животного с данными о вакцинации, лечении, надоях и прочих параметрах», — уточнил заместитель гендиректора «Агросилы» по вопросам животноводства Аян Ибатуллин. Общий экономический эффект от внедрения инноваций в животноводстве компания оценивает в 82,6 млн руб. в год.

