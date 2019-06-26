Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.034
eur
71.787
moex
2784.05
brent
65.55
пшеница
544.6
сахар
12.78

Инвестиции
«Росагромаркет» отложил ввод новосибирского ОРЦ на 2020 год
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 июня 2019
В проект уже инвестировано более 2 млрд рублей
Объем единовременного хранения ОРЦ-Новосибирск составит 175 тысяч тонн
Фото: Pixabay

Холдинг «Росагромаркет» вновь перенес ввод в эксплуатацию оптово-распределительного центра (ОРЦ) под Новосибирском, теперь на начало 2020 года. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Травников, передает «Интерфакс». Ранее ввод центра в промышленно-логистическом парке (ПЛП) в Новосибирской области планировался на второй квартал 2019 года.

Губернатор признал, что «по этому проекту есть вопросы» и его реализация отстает от запланированных сроков. «На прошлой неделе во время объезда ПЛП я встречался с представителями инвесторов, с руководителями подрядной строительной организации. Они действительно планируют в начале следующего года запустить первую очередь этого проекта, но сегодня основной вопрос — это открытие финансирования со стороны банков и партнеров», — пояснил Травников. Он добавил, что правительство области готово продлить меры поддержки проекта после решения вопроса с финансированием.

Как пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев, перенос сроков связан со сменой финансирующего банка «с целью улучшения условий кредитования». «На сегодняшний момент на объекте выполнено около 25% строительно-монтажных работ, объем вложенных средств более 2 млрд руб.», — уточнил Григорьев.

По его словам, бюджет возводимой первой очереди проекта составляет 8,2 млрд руб., бюджет двух очередей проекта — 16 млрд руб. Первый камень в новый ОРЦ был заложен 17 мая 2018 года. Как указано на сайте «Росагромаркета», площадь ОРЦ составит 233 тыс. кв. м, в том числе 150 тыс. кв. м — зона хранения и 66 тыс. кв. м — торговая зона. Объем единовременного хранения составит 175 тыс. т. Комплекс будет включать павильон оптовой торговли, две зоны для продажи товара с фур, мультитемпературный и морозильный склады, овощехранилище. Площадь первой очереди — 105 тыс. кв. метров, она займет земельный участок в 43 га.

Компания «Росагромаркет» была основана в 2014 году группой «Ермак» Владимира Ермошина и инвесткомпанией Proxima Capital. Первоначально предполагалось, что новосибирский ОРЦ станет частью единой федеральной сети оптово-распределительных центров холдинга, которые также будут располагаться в Московской, Ленинградской и Ростовской областях, на Урале и Дальнем Востоке. Сейчас на сайте «Росагромаркета» указаны лишь два проекта — в Новосибирской и Ростовской областях. В феврале 2018 года Минсельхоз и Внешэкономбанк объявили о создании десяти федеральных и 30 региональных ОРЦ, проект в Новосибирской области является пилотным. Сейчас ВЭБ контролирует 5% ООО «Русагромаркет-холдинга» через ООО НВИ.

Показать еще

Статьи по теме
«Росагромаркет» наконец начал строить ОРЦ под Новосибирском
Строительство ОРЦ под Новосибирском отложено до июня
«Росагромаркет» планирует запустить биржу на базе ОРЦ
Аграрии попадут в новые сети. В России создают оптовые центры стоимостью в 200 млрд руб.
В Ярославской области запустят оптово-распределительный центр

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 17 по 23 июня
Аналитика
Разрешенная птица: в мире и России растет спрос на халяль
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Фото
Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией