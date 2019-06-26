«Росагромаркет» отложил ввод новосибирского ОРЦ на 2020 год

Холдинг «Росагромаркет» вновь перенес ввод в эксплуатацию оптово-распределительного центра (ОРЦ) под Новосибирском, теперь на начало 2020 года. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Травников, передает «Интерфакс». Ранее ввод центра в промышленно-логистическом парке (ПЛП) в Новосибирской области планировался на второй квартал 2019 года.

Губернатор признал, что «по этому проекту есть вопросы» и его реализация отстает от запланированных сроков. «На прошлой неделе во время объезда ПЛП я встречался с представителями инвесторов, с руководителями подрядной строительной организации. Они действительно планируют в начале следующего года запустить первую очередь этого проекта, но сегодня основной вопрос — это открытие финансирования со стороны банков и партнеров», — пояснил Травников. Он добавил, что правительство области готово продлить меры поддержки проекта после решения вопроса с финансированием.

Как пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев, перенос сроков связан со сменой финансирующего банка «с целью улучшения условий кредитования». «На сегодняшний момент на объекте выполнено около 25% строительно-монтажных работ, объем вложенных средств более 2 млрд руб.», — уточнил Григорьев.

По его словам, бюджет возводимой первой очереди проекта составляет 8,2 млрд руб., бюджет двух очередей проекта — 16 млрд руб. Первый камень в новый ОРЦ был заложен 17 мая 2018 года. Как указано на сайте «Росагромаркета», площадь ОРЦ составит 233 тыс. кв. м, в том числе 150 тыс. кв. м — зона хранения и 66 тыс. кв. м — торговая зона. Объем единовременного хранения составит 175 тыс. т. Комплекс будет включать павильон оптовой торговли, две зоны для продажи товара с фур, мультитемпературный и морозильный склады, овощехранилище. Площадь первой очереди — 105 тыс. кв. метров, она займет земельный участок в 43 га.

Компания «Росагромаркет» была основана в 2014 году группой «Ермак» Владимира Ермошина и инвесткомпанией Proxima Capital. Первоначально предполагалось, что новосибирский ОРЦ станет частью единой федеральной сети оптово-распределительных центров холдинга, которые также будут располагаться в Московской, Ленинградской и Ростовской областях, на Урале и Дальнем Востоке. Сейчас на сайте «Росагромаркета» указаны лишь два проекта — в Новосибирской и Ростовской областях. В феврале 2018 года Минсельхоз и Внешэкономбанк объявили о создании десяти федеральных и 30 региональных ОРЦ, проект в Новосибирской области является пилотным. Сейчас ВЭБ контролирует 5% ООО «Русагромаркет-холдинга» через ООО НВИ.