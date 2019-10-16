Группа «Мегамикс» покупает агрохолдинг «Юрма»

Группа «Мегамикс», ведущий российский производитель премиксов, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 72,9% в уставном капитале чувашского агрохолдинга «Юрма». Как следует из сообщения ФАС, ходатайство поступило 12 сентября.



О том, что «Мегамикс» рассматривает возможность приобретения «Юрмы» местные СМИ сообщали еще летом. В июне глава Чувашии Михаил Игнатьев встречался с гендиректором «Мегамикса» Василием Фризеном, во встрече также принимал участие гендиректор «Юрмы» Владимир Ермолаев. Как сообщается на сайте главы республики, в ходе встречи Игнатьев рассказал об имеющихся возможностях для развития бизнеса в Чувашии и «возможности налаживания партнерства и по другим направлениям деятельности компании». В середине августа Еромалев покинул пост гендиректора «Юрмы», его место занял Сергей Разаев, до этого руководивший «Волгоградским бройлером», следует из базы kartoteka.ru. Сама «Юрма» сейчас находится в процессе реорганизации.



В конце сентября Фризен на встрече с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным рассказывал, что агрохолдинг «Юрма» перешел под управление «Мегамикса». Как сообщала ГТРК «Чувашия», новый инвестор намерен ввести в оборот шесть недостроенных птичников и заняться глубокой переработкой. Дозвониться до Фризена «Агроинвестору» не удалось, представитель «Мегамикса» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Агрохолдинг «Юрма» создан в Чувашии в 2003 году, компания занимается птицеводством, производством комбикормов и реализацией сельхозпродукции. По данным kartoteka.ru, сейчас 72,91% «Юрмы» принадлежит строительной компании СУОР Владимира Ермолаева, еще 27,09% — у Алены Ермолаевой. Согласно собственным данным, в состав холдинга входят Чебоксарская и Лапсарская птицефабрики, производящие 60 тыс. т мяса в живом весе в год, Алатырский комбикормовый завод мощностью 40 т комбикормов или 20 т гранулированных кормов в час. Выручка ООО «Агрохолдинг «Юрма» в 2018 году составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 264 млн руб.



В феврале 2017 года Игнатьев заявлял, что «Юрму» планирует купить татарстанская группа «Агросила», тогда аналитики оценивали активы в 8 млрд руб. Однако три месяца спустя стало известно, что «Агросила» отказалась от сделки: по информации издания «Правда ПФО», причиной стали результаты финансового аудита, проведенного на чувашском предприятии. В январе 2018-го ходатайство в ФАС о приобретении 100% «Юрмы» подавал Сбербанк. Тогда представитель банка пояснял «Агроинвестору», что речь идет лишь о залоге доли в уставном капитале в рамках кредитования.



«Мегамикс» работает на рынке с 1999 года и является крупнейшим российским производителем премиксов для сельскохозяйственных животных и птицы. Согласно собственным данным, ежегодно на основе премиксов «Мегамикса» выпускается свыше 30% российских комбикормов. Cовладельцами головной компании группы — ООО «Мегамикс» - в равных долях являются Василий Фризен и Сергей Власов, следует из данных kartoteka.ru. Группе принадлежат два премиксных производственных кластера в Волгоградской и Липецкой областях общей мощностью 180 тыс. т премиксов в год. Также в Волгоградской области на стадии реконструкции находится комбикормовый завод мощностью 360 тыс. т. Выручка ООО «Мегамикс» в 2015 году составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 667 млн руб.



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