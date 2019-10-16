Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.081
eur
70.946
moex
2744.35
brent
59.48
пшеница
512.2
сахар
12.35
Инвестиции
Группа «Мегамикс» покупает агрохолдинг «Юрма»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 октября 2019
Новый инвестор уже работает на новых мощностях
Мощности птицефабрик «Юрмы» позволяют производить 60 тысяч тонн мяса в год
Фото: Ю. Эйвазова

Группа «Мегамикс», ведущий российский производитель премиксов, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 72,9% в уставном капитале чувашского агрохолдинга «Юрма». Как следует из сообщения ФАС, ходатайство поступило 12 сентября.

О том, что «Мегамикс» рассматривает возможность приобретения «Юрмы» местные СМИ сообщали еще летом. В июне глава Чувашии Михаил Игнатьев встречался с гендиректором «Мегамикса» Василием Фризеном, во встрече также принимал участие гендиректор «Юрмы» Владимир Ермолаев. Как сообщается на сайте главы республики, в ходе встречи Игнатьев рассказал об имеющихся возможностях для развития бизнеса в Чувашии и «возможности налаживания партнерства и по другим направлениям деятельности компании». В середине августа Еромалев покинул пост гендиректора «Юрмы», его место занял Сергей Разаев, до этого руководивший «Волгоградским бройлером», следует из базы kartoteka.ru. Сама «Юрма» сейчас находится в процессе реорганизации.

В конце сентября Фризен на встрече с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным рассказывал, что агрохолдинг «Юрма» перешел под управление «Мегамикса». Как сообщала ГТРК «Чувашия», новый инвестор намерен ввести в оборот шесть недостроенных птичников и заняться глубокой переработкой. Дозвониться до Фризена «Агроинвестору» не удалось, представитель «Мегамикса» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

Агрохолдинг «Юрма» создан в Чувашии в 2003 году, компания занимается птицеводством, производством комбикормов и реализацией сельхозпродукции. По данным kartoteka.ru, сейчас 72,91% «Юрмы» принадлежит строительной компании СУОР Владимира Ермолаева, еще 27,09% — у Алены Ермолаевой. Согласно собственным данным, в состав холдинга входят Чебоксарская и Лапсарская птицефабрики, производящие 60 тыс. т мяса в живом весе в год, Алатырский комбикормовый завод мощностью 40 т комбикормов или 20 т гранулированных кормов в час. Выручка ООО «Агрохолдинг «Юрма» в 2018 году составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 264 млн руб.

В феврале 2017 года Игнатьев заявлял, что «Юрму» планирует купить татарстанская группа «Агросила», тогда аналитики оценивали активы в 8 млрд руб. Однако три месяца спустя стало известно, что «Агросила» отказалась от сделки: по информации издания «Правда ПФО», причиной стали результаты финансового аудита, проведенного на чувашском предприятии. В январе 2018-го ходатайство в ФАС о приобретении 100% «Юрмы» подавал Сбербанк. Тогда представитель банка пояснял «Агроинвестору», что речь идет лишь о залоге доли в уставном капитале в рамках кредитования.

«Мегамикс» работает на рынке с 1999 года и является крупнейшим российским производителем премиксов для сельскохозяйственных животных и птицы. Согласно собственным данным, ежегодно на основе премиксов «Мегамикса» выпускается свыше 30% российских комбикормов. Cовладельцами головной компании группы — ООО «Мегамикс» - в равных долях являются Василий Фризен и Сергей Власов, следует из данных kartoteka.ru. Группе принадлежат два премиксных производственных кластера в Волгоградской и Липецкой областях общей мощностью 180 тыс. т премиксов в год. Также в Волгоградской области на стадии реконструкции находится комбикормовый завод мощностью 360 тыс. т. Выручка ООО «Мегамикс» в 2015 году составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 667 млн руб.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
Сбербанк берет в залог агрохолдинг «Юрма»
«Агросила» покупает холдинг «Юрма»
Сергей Власов: «Мы даем производителям шанс выйти на экспорт мяса»
Ни крошки мимо привеса. Как достичь оптимальной конверсии корма
Партнерский материал. Руководство компании «Мегамикс» обсудило перспективы сотрудничества с главой Чувашии

Читайте такжеПартнерский материал. Ежедневные спутниковые снимки — эффективный инструмент контроля вегетацииПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 7 по 13 октября
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Рынки
Огурцы и томаты начали сезонно дорожать
Регионы
Алексей Гордеев: Минфин не понимает важность программы развития села
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией