Партнерский материал. Руководство компании «МЕГАМИКС» обсудило перспективы сотрудничества с главой Чувашии

Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В беседе также приняли участие заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр финансов Светлана Енилина и генеральный директор ООО «Юрма» Владимир Ермолаев.



Генеральный директор ООО «МегаМикс» Василий Фризен рассказал, что предприятие успешно работает на рынке c 1999 года, удовлетворяя высокие требования потребителей к безопасности и качеству выпускаемой продукции. Клиентами ООО «МегаМикс» являются как крупные агрохолдинги, так и организации малого и среднего предпринимательства. «По итогам прошлого года на основе продукции компании произведено 10 млн т корма в России», — сообщил Василий Фризен.







Михаил Игнатьев отметил, что предприятия АПК Чувашии могут быть заинтересованы в сотрудничестве с компанией, подчеркнув, что сегодня перед организациями сельского хозяйства ставится задача повышения эффективности своей работы, наращивания производства экспортной продукции. Руководитель региона обратил внимание, что высококачественные безопасные премиксы и кормовые добавки могут быть широко востребованы не только крупными предприятиями животноводства и птицеводства, но и фермерскими хозяйствами и личными подворьями.







Михаил Игнатьев рассказал также об имеющихся возможностях для развития бизнеса в Чувашии и созданных преференциях, подчеркнув, что республика заняла 11-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах 2019 года, и с самого начала составления этого рейтинга, с 2015 года, находилась в лидирующей группе. «Мы никогда не устранялись от решения вопросов предпринимательского сообщества, и там, где нужно управлять в ручном режиме, управляем, снимаем вопросы, возникающие при оказании государственных, муниципальных услуг, кредитовании, реализации государственных программ», - добавил он.



В ходе встречи обсуждены возможности налаживания партнерства и по другим направлениям деятельности компании.



По данным пресс-службы администрации главы Чувашской Республики

