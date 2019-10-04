Оптовые цены на свинину будут самыми низкими за пять лет



В то же время себестоимость производства только у 45% участников рынка будет ниже, чем прогнозируемый уровень цен, и составит примерно 70 руб./кг. «Это новые или модернизированные комплексы, у которых инвестиционная фаза уже завершена», — пояснил Бирулин. У компаний, которые находятся в середине инвестиционного цикла (их доля оценивается в 25%), а также в его начальной стадии (18%), себестоимость самая высокая — около 94 руб./кг и 99 руб./кг соответственно. У старых предприятий она оценивается в 88 руб./кг.