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Рынки
Оптовые цены на свинину будут самыми низкими за пять лет
Агроинвестор
4 октября 2019
Более половины свиноводческих предприятий рискуют оказаться в зоне убыточности из-за снижения оптовых цен на свинину и удорожания кормов, прогнозирует главный эксперт Национального союза свиноводов (НСС) по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин. По его словам, в 2019 году свинина будет стоить на 5-10% меньше, чем годом ранее — в среднем около 82 руб./кг без НДС (живой вес). И это будет самый низкий показатель за последние пять лет
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2019
Благодаря уменьшению цен потребление свинины в этом году увеличится на 5-6%
Фото: Pixabay


В то же время себестоимость производства только у 45% участников рынка будет ниже, чем прогнозируемый уровень цен, и составит примерно 70 руб./кг. «Это новые или модернизированные комплексы, у которых инвестиционная фаза уже завершена», — пояснил Бирулин. У компаний, которые находятся в середине инвестиционного цикла (их доля оценивается в 25%), а также в его начальной стадии (18%), себестоимость самая высокая — около 94 руб./кг и 99 руб./кг соответственно. У старых предприятий она оценивается в 88 руб./кг.

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