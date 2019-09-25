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Регионы
В Калининградской области восстановлено поголовье свиней
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 сентября 2019
К 23 сентября в России насчитывалось 52 активных вспышки чумы свиней
За последние 12 месяцев поголовье свиней в России увеличилось на 5,8%
Фото: Д. Абрамов

Поголовье свиней в Калининградской области восстановилось после вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в 2018-м. Как следует из данных Росстата, к концу августа в сельхозорганизациях насчитывалось 229,9 тыс. свиней — почти на 70% выше численности августа 2018-го. В 2017-м к этой дате численность этих животных в регионе составляла 204 тысячи, в 2016-м — 172,6 тысяч. Во всех хозяйствах Калининградской области к началу осени содержалось 233 тыс. свиней, что на 67% выше прошлогоднего уровня, указано в информации Калининградстата.

По данным Россельхознадзора, в прошлом году в Калининградской области зафиксировано 57 вспышек АЧС — половина всех очагов в стране. В том числе вирус был обнаружен на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую Russia Baltic Pork Invest), а также на свиноводческом предприятии «БалтЗангас Нефтеоргсинтез». Только в течение лета 2018-го, подсчитал Калининградстат, вспышки АЧС в регионе уничтожили более 40% свиней.

В феврале власти региона заявили о стабилизации ситуации. «Среди владельцев личных подсобных хозяйств проведена большая работа в целях повышения уровня биологической защиты до III или IV компартмента или перехода на альтернативные виды животноводства <...> По данным на начало 2019 года, поголовье свиней в ЛПХ сократилось на 99% и на сегодняшний день насчитывает 24 животных», — сообщала пресс-служба калининградской администрации. Одновременно в конце 2018-го группа RBPI ввела в эксплуатацию в регионе новый свиноводческий комплекс «Правдинское свинопроизводство-2» мощностью до 220 тыс. товарных свиней в год.

Однако в конце августа клинические признаки АЧС были выявлены на свиноферме «Прибалтийская мясная компания три», являвшейся третьим производителем свинины в Калининградской области. Указом губернатора на предприятии был введен карантин, 40 тыс. свиней было предписано ликвидировать.

В целом по России с начала года зарегистрировано 88 вспышек АЧС, 52 из них к 23 сентября числились как активные. Несмотря на это, поголовье свиней в стране растет: в сельхозорганизациях за последние 12 месяцев, согласно Росстату, оно увеличилось на 7,7% до 22,5 млн, а в хозяйствах всех категорий — на 5,8% до 25,8 млн животных. В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 11% свиней. Производство свиней в сельхозорганизациях в первые восемь месяцев текущего года продолжило расти, увеличившись на 5,3% до 2,8 млн т. Как сообщает Минсельхоз России, основной прирост производства обеспечили аграрии Псковской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областей и Краснодарского края.

По данным аналитического агентства «Имит», стоимость свинины в полутушах отечественного производства к концу августа находилась на отметке 156,6 руб./кг, что на 19% ниже чем год назад. При этом за январь-август средневзвешенная цена свиных полутуш равна цене января-августа 2018-го. С начала этого года цена на свинину стала выше на 2,4%, а за август она снизилась на 6,7%. Как следует из мониторинга Минсельхоза России, средневзевешенная цена сельхозпроизводителей на 19 сентября на свиные полутуши составляла 146,29 руб./кг, что на 5,6% ниже уровня начала года. Как ранее прогнозировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в ближайшие четыре года производство свинины в стране вырастет еще почти на 800 тыс. т в убойном весе, что будет приводить к повышению конкуренции и снижению оптовых цен.

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