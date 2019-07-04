Импорт свинины вырос на 86%

По предварительным данным ФТС, за шесть месяцев в Россию было ввезено 69 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) продукции свиноводства, тогда как за аналогичный период 2018 года — 37 тыс. т, рост составил 86%. При этом свинина — единственный вид мяса, импорт которого увеличивается, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза, уточнив, что это было ожидаемым из-за возобновления поставок из Бразилии. Для сравнения, поставки птицы не изменились и были на уровне 106,3 тыс. т, по говядине произошло снижение на 10% до 149,2 тыс. т. Всего в январе-июне импорт мяса составил 330,5 тыс. т — примерно на 15 тыс. т или 4,7% меньше объема годом ранее.



Производство мяса всех видов в первом полугодии увеличилось на 1,9% до 4,96 млн т, оценил НСС. Драйвером отрасли остается свиноводство: за шесть месяцев прирост по всем хозяйствам составил 5,7%, превысив 1,8 млн т. Выпуск мяса птицы за этот период уменьшился на 0,5% до 2,4 млн т, говядины — вырос на 1% до 634 тыс. т. В прошлом году за январь-июнь мясной сектор прибавил 2,6%, напоминает союз, однако по свинине динамика соответствует прошлогоднему уровню, когда ее выпуск вырос на 5,5%. При этом в сельхозорганизациях за полгода производство увеличилось на 7,3%, а вот в КФХ и ЛПХ снизилось на 4,5% и 6,9%. «Промышленное производство продолжает расти, по итогам года ожидается увеличение в целом по всем хозяйствам минимум на 200 тыс. т в живом весе», — отметил Ковалев.



Россия вышла почти на полное самообеспечение свининой, доля импорта в потреблении уменьшилась с 40% в 2005 году до 2% в 2018-м, подсчитал НСС. «Это освободило нас от физической и валютно-ценовой зависимости от ввоза этого мяса, однако в стране с открытой экономикой, встроенной в глобальные рынки, доля импорта в 5-6% и даже до 10% всегда будет присутствовать», — обратил внимание Ковалев. Именно поэтому дальнейшее наращивание производства невозможно без параллельного расширение поставок на внешние рынки, и в этом плане в прошлом году отрасль обнулила торговый баланс: объем ввоза (86 тыс. т при квоте в 430 тыс. т) был примерно равен экспорту (85 тыс. т).



В этом году, по прогнозу НСС, импорт свинины может увеличиться до 130-150 тыс. т, однако с 2020-го рост остановится, и поставки будут зафиксированы на уровне до 100 тыс. т. Это связано с тем, что со следующего года, согласно условиям ВТО, Россия должна отменить квоты на ввоз свинины, однако при этом будет отменена и действующая сейчас нулевая пошлина, напомнил Ковалев. Новая плоская пошлина в 25% в совокупности с неизбежным снижением внутренних цен на свинину из-за роста предложения сделает отечественную продукцию еще более конкурентоспособной, что не позволит повышать объемы импорта, пояснил он.



Из-за значительного повышения конкуренции на рынке свинины в 2019-м среднегодовая цена на нее в опте может снизиться на 5-10% примерно до 95 руб./кг с НДС и будет самой низкой за последние пять лет, предполагает НСС. Однако рост мировой цены на фоне распространения африканской чумы свиней в Китае и других странах Юго-Восточной Азии может привести к удорожанию импортной свинины, и это будет способствовать более плавному уменьшению средних цен в России (≈100 руб./кг с НДС). По данным Росстата, средние потребительские цены на свинину к 1 июля были на 1,6% ниже, чем в декабре 2018-го, относительно июня стоимость не изменилась.

