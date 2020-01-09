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Рынки
Доплатить за ввоз. Ущерб импортеров кормовых добавок от доначисления НДС уже превысил 2 млрд рублей.
Алена Белая
Агроинвестор
9 января 2020
Потрясением для кормовой отрасли в 2019 году стало ретроспективное доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок. Компании теряют миллионы, суды с ФТС, инициировавшей процесс, выигрывают далеко не все. Сами импортеры оценивают ущерб не менее чем в 5 млрд рублей.
журнал «Агроинвестор»
январь 2020
Фото: Shutterstock


В конце 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором было сказано, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18% (с 1 января 2019 года — 20%). Министерство мотивировало это тем, что кормовые добавки непосредственно не указаны в перечне товаров, имеющих льготу. Согласно Налоговому кодексу, комбикорма, ввозимые в Россию, облагаются НДС в 10%. В 2018 году правительство разъяснило, что кормовые добавки также относятся к комбикормам и их импортеры должны платить льготный НДС. Однако постановление, в котором добавки напрямую указаны в перечне товаров, к которым применяется льготная ставка, вступило в силу только с 1 апреля 2019-го. Тем не менее таможенные органы по-прежнему отказываются предоставлять льготы по уплате НДС с кормовых добавок и ретроспективно (до апреля уходящего года) доначисляют налоги по всем поставкам данной продукции, осуществленным с 2016 года. 

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