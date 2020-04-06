Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
73.733
eur
80.346
moex
2677.86
brent
32.03
пшеница
558.2
сахар
10.43
Рынки
Отягощенный пивом. Специфика российского рынка пивоваренного ячменя
Татьяна Карабут
Агроинвестор
6 апреля 2020
Производство пивячменя в стране в последние годы остается стабильным. Выпуск пива после падения объемов в 2015 году растет слабо, значит, и стимула наращивать площади и урожаи у отечественных аграриев нет. Теоретически излишки могли бы поставляться в Китай, но из-за отсутствия инфраструктуры издержки логистики делают экспорт в республику невозможным
журнал «Агроинвестор»
апрель 2020
Фото: Shutterstock


По данным Росстата, в 2019 году увеличение площади сева фуражного ячменя (на 5,5% почти до 8,8 млн га) и рост его урожайности (на 11%) позволили собрать почти 20,5 млн т этой агрокультуры, что более чем на 20,4% (3,5 млн т) больше, чем в 2018-м. В отличие от фуражного, посевы пивоваренного ячменя в последние пять-семь лет в России практически не меняются и составляют 700-800 тыс. га, говорит президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции Александр Мордовин. Пивоваренный ячмень выращивают в основном под заказ пивоваренных и солодовенных компаний, а производство пива после провала в 2015 году с 2016-го остается практически на одном уровне (см. график на стр. ХХ). Общую потребность в пивоваренном ячмене, который идет как на производство солода, так и в качестве несоложеного зерносырья для производства пива, Мордовин оценивает примерно в 1,8-2 млн т. Сейчас, по его словам, этот объем полностью обеспечивают российские аграрии. Ввоз агрокультуры минимален: завозят, как правило, лицензионные сорта ячменя и сорта солода для крафтового пивоварения. 

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Органика — российского ли поля ягода? Объем внутреннего рынка экопродукции оценивается в $250 млн уже в 2020 году
Людмила Зуева
Вещество в бездействии. Обеспечение аграриев отечественными д.в. остаётся под вопросом
Евгения Чернышова, Мария Лушникова
Безопасность обеспечат по-новому. Может ли способствовать развитию АПК новая доктрина продовольственной безопасности
Татьяна Кулистикова
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
Любовь Савкина
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Алена Белая
Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
«Агроинвестор»
Правительство предлагает вовлекать в оборот невостребованные земельные доли
«Агроинвестор»
Производство мяса в этом году должно вырасти на 2%
«Агроинвестор»
За неделю пшено в опте подорожало на 2,4 тысячи рублей
«Агроинвестор»
НИФИ: многие регионы не раскрывают информацию о субсидиях
«Агроинвестор»
Продовольственный кризис как побочный эффект борьбы с пандемией
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией