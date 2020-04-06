«Агроинвестор»



По данным Росстата, в 2019 году увеличение площади сева фуражного ячменя (на 5,5% почти до 8,8 млн га) и рост его урожайности (на 11%) позволили собрать почти 20,5 млн т этой агрокультуры, что более чем на 20,4% (3,5 млн т) больше, чем в 2018-м. В отличие от фуражного, посевы пивоваренного ячменя в последние пять-семь лет в России практически не меняются и составляют 700-800 тыс. га, говорит президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции Александр Мордовин. Пивоваренный ячмень выращивают в основном под заказ пивоваренных и солодовенных компаний, а производство пива после провала в 2015 году с 2016-го остается практически на одном уровне (см. график на стр. ХХ). Общую потребность в пивоваренном ячмене, который идет как на производство солода, так и в качестве несоложеного зерносырья для производства пива, Мордовин оценивает примерно в 1,8-2 млн т. Сейчас, по его словам, этот объем полностью обеспечивают российские аграрии. Ввоз агрокультуры минимален: завозят, как правило, лицензионные сорта ячменя и сорта солода для крафтового пивоварения.