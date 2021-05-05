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Рынки

Овощи высокой степени готовности. Рентабельность проектов по переработке овощных культур доходит до 50%

Елена Максимова

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Переработанные овощи имеют ряд преимуществ. Например, заморозка позволяет сохранить все полезные свойства продукции на долгое время, овощные консервы могут стать быстрым перекусом, а вареные овощи экономят время на готовку. Однако спрос потребителей на такие продукты остается невысоким: консервировать овощи многие из них привыкли сами, а употребление в пищу замороженной продукции у некоторых до сих пор зачастую ассоциируется с нездоровой пищей. Тем не менее сегмент понемногу развивается, в последние пару лет в стране было заявлено несколько крупных проектов


По оценкам Плодоовощного союза, около 50% урожая овощей, выращенных в открытом грунте, уходит на переработку. Интерес инвесторов к этому направлению за последние два года существенно вырос, отмечает гендиректор компании «Интерагро» (поставщик оборудования для обработки овощей и фруктов) Екатерина Бабаева. «Это, в частности, подтверждает то, что доля запросов наших клиентов по данной тематике увеличилась за это период с 15% до 35% от общего объема», — аргументирует она. Прежде всего инвесторов привлекает высокая маржинальность таких проектов. По расчетам «Интерагро», в зависимости от вида переработки и производственных показателей предприятия рентабельность такого бизнеса может доходить до 40-50%.

Елена Максимова 

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