Импорт на замену. Российский АПК постарается сократить долю зарубежной техники и оборудования

«Ростсельмаш»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2021 году доля иностранной сельхозтехники на отечественном рынке составила около 15 %. В первую очередь за рубежом закупаются комбайны, посевные комплексы и запчасти. Производство отдельных видов машин в России мало или совсем не развито, но приостановка деятельности иностранных компаний в связи с военной спецоперацией на Украине предоставила фору местным компаниям. Эксперты убеждены, что тренд на импортозамещение в перспективе принесет свои плоды, но быстро заместить ввоз не получится



По данным Минсельхоза, в 2021 году российское производство сельхозтехники в стоимостном выражении достигло 218 млрд руб., что на 46 % больше уровня 2020-го. Это рекордный показатель за весь период постсоветского времени, подчеркивает агроведомство. Но одновременно выросли и поставки импортных машин на территорию страны, в связи с чем доля отечественной техники снизилась с 58 до 51 %, уточняет «Росспецмаш». «За прошедшие месяцы 2022 года объем выпуска агротехники пока сохраняется на уровне 2021-го, но из-за сложностей с поставками импортных компонентов существуют риски снижения производства», — предупреждает замдиректора ассоциации Денис Максимкин. По его словам, по отдельным комплектующим — трансмиссии, гидравлика, двигатели, подшипники — сохраняется высокая зависимость от ввоза из-за рубежа. Основные логистические цепочки после начала военной спецоперации России на Украине оказались нарушены, сельхозпредприятия столкнулись с нехваткой ремонтных запчастей, задержкой поставок техники и во многих регионах страны это случилось перед стартом посевной кампании.