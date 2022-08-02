Хлебные крохи. Российские хлебопеки видят необходимость в новых мерах господдержки

«Ведомости»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

За первое полугодие 2022 года себестоимость производства некоторых видов хлеба и булочных изделий выросла в 1,5 раза из-за удорожания сырья, логистики, упаковки, оборудования и других составляющих. Цены на полке тоже увеличились, но этот рост не компенсирует повышение всех затрат, что ведет к отрицательной рентабельности предприятий. Помимо наращивания объема «хлебных субсидий», о чем ранее просили российские производители, отрасли нужны новые эффективные механизмы господдержки



Объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий в стране по итогам 2021 года превысил 850 млрд руб., что на 8,6 % больше, чем в 2020-м, сообщает Росстат. Согласно предварительной оценке Российского союза пекарей и кондитеров (РОСПиК), в этом году рынок может увеличиться до 920 млрд руб., если для отрасли удастся нивелировать санкционные риски. В натуральном выражении производство хлеба в прошлом году только в индустриальном сегменте (средние и крупные предприятия), по данным Российского союза пекарей (РСП), составило 5,8 млн т, в 2022-м организация ожидает прироста примерно на 15 %, до 6,7 млн т. Все же предприятия данного сегмента могут выпустить до 9-10 млн т хлеба и булочной продукции.