Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С 2022 года в стране заработала новая программа поддержки виноградарства и виноделия, среди основных целей которой наращивание площадей виноградников и выпуска готовой продукции. Перспективы отрасли закладывают неплохой экспортный потенциал, а сами производители настроены на дальнейшее развитие поставок, несмотря на то что отгрузки на недружественные рынки фактически остановлены. Чтобы правильно продвигать отечественную продукцию за рубежом, в России может быть разработана концепция развития винного экспорта

Производство винодельческой продукции в России последние три года активно растет. По прогнозу Минсельхоза, объем выпуска вина по итогам 2022-го будет как минимум на уровне прошлого года — около 43 млн дал. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) ожидает прирост в 7-10 % по сравнению с объемом 2021-го. За первые шесть месяцев этого года в стране уже произведено 19,8 млн дал винной продукции, что на 9,1 % больше, чем годом ранее. Причем производство игристых вин выросло на 30,3 %, а тихих — на 0,6 %.



Площади виноградных насаждений благодаря увеличению инвестиций и расширению господдержки виноградарства и виноделия, тоже устойчиво прибавляют. В прошлом году они составили 99,3 тыс. га, было заложено 4,8 тыс. га новых виноградников. В 2022-м планируется ввести еще порядка 5 тыс. га (+4,5 % к площади виноградников 2021-го), оценивает АВВР. Таким образом, общая площадь перевалит за 100 тыс. га. Урожай винограда в этом году будет не меньше прошлогоднего (752 тыс. т), считает Минсельхоз. «При этом возможны корректировки указанных прогнозов в связи с погодными рисками», — акцентирует внимание представитель ведомства.



Лидерами по производству вина остаются регионы Южного и Северо-Кавказского федерального округа. Большое значение для развития отрасли имело вхождение в состав России Крыма, имеющего хорошую инфраструктуру виноградников. В 2022 году в регионе планируется заложить свыше 1 тыс. га молодых насаждений. А объем валового сбора винограда может составить около 125 тыс. т, информирует первый замминистра сельского хозяйства Республики Алиме Зарединова. «В прошлом году наши виноделы выпустили 7,2 млн дал тихого вина, 336 тыс. дал игристого и шампанского, 6,6 млн дал виноматериала и 894 тыс. дал коньяка, — рассказывает она. — В этом рассчитываем получить не меньшие объемы». Лидерами среди крымских винодельческих предприятий по объемам производства винодельческой продукции являются компания «Массандра», винный дом «Фотисаль», «Крымский Винный Дом», «Евпаторийский завод классических вин», «Солнечная Долина», «Старокрымский», «Завод марочных вин Коктебель».



В Краснодарском крае размещено 29 тыс. га виноградников, из них 22,5 тыс. га плодоносящих, при этом практически все саженцы отечественной селекции, подчеркивает представитель регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году на Кубани планируется собрать 200-210 тыс. т винограда, рассказывал ранее начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности ведомства Симон Черепнин.







Производство вина в регионе в 2021-м составило 20,2 млн дал, что на 5 % меньше, чем в 2020-м. Причиной сокращения объемов стали климатические аномалии в виде локальных подтоплений. В текущем году заложено уже более 1 тыс. га новых виноградных насаждений. До конца года будет введено еще порядка 800 га.



На территории Ростовской области площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте составляет около 1,3 тыс. га, сообщила пресс-служба местного Минсельхозпрода. Урожай винограда в 2021 году превысил 5,3 тыс. т при средней урожайности 53 ц/га. По состоянию на середину сентября в этом году сбор с гектара в регионе вырос до 64,5 ц/га. Объем производства винодельческой продукции в Ростовской области за семь месяцев составил уже 3 млн бутылок (или 214 тыс. дал), что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Итоговый показатель в 2022-м может достигнуть 6 млн бутылок. Положительная тенденция увеличения объемов выпуска характерна как для тихих вин, так и для игристых, отмечает представитель ведомства. «Основной прирост обеспечили два предприятия — “Миллеровский винзавод” (расширил производство в 2,4 раза) и компания “Цимлянские вина” (в два раза)», — уточняет он. В 2021 году в области было произведено 236,5 тыс. дал (3,4 млн бутылок) вина.



Концепция экспорта в помощь



Более эффективно наращивать объемы производства, закладывать новые виноградники производителей стимулирует широкий комплекс мер государственной поддержки. По информации Минсельхоза России, предприятиям компенсируется часть затрат на закладку и уход за насаждениями, строительство и модернизацию питомников, мелиоративные мероприятия. Предоставляется льготное кредитование, а также гранты в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.



С 2022 года началась реализация отдельного федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Его целью является увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте к 2030 году на 35 %. Для этого планируется ежегодно выделять от 2,4 млрд до 3,3 млрд руб. Общий объем средств федерального бюджета до 2030 года составит 26,4 млрд руб., утверждает представитель агроведомства.



Считается, что данные меры господдержки откроют доступ к госденьгам большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда. Акцент сделан на культивирование как молодых (возрастом до четырех лет включительно), так и уже плодоносящих виноградников. Помимо уже хорошо известных компаниям сектора мер субсидирования, впервые установлены повышающие коэффициенты выплат на один гектар площади закладываемых виноградных насаждений в зависимости от их плотности. Так при плотности свыше 2,2 тыс. растений на гектар повышающий коэффициент составит не менее 1,4, более 3,3 тыс. растений — 1,7. Коэффициент 2 установлен для виноградных питомников.



Без собственного сырья Свои виноградники в России имеют крупные и средние предприятия, занимающиеся производством вина. Небольшие фирмы или сельхозперерабатывающие кооперативы, как правило, закупают сырье, что для них более выгодно. «Мы не выращиваем виноград сами, у нас есть постоянные проверенные поставщики сырья, из которого мы изготавливаем вино, — рассказывает руководитель хозяйства «Юг-Вино» (Адыгея) Аюб Блягоз. — Чтобы разбить собственный виноградник, даже с учетом нынешних мер господдержки требуются весьма солидные инвестиции, а срок окупаемости более 10 лет, что при нынешних условиях кредитования влечет серьезную финансовую нагрузку, поэтому пока в планах у нас этого нет».

Чтобы наладить коммерческое производство вина, необходимо приобрести минимум 100 га виноградников. Стоимость инвестпроекта по разбивке виноградников на такой площади даже при существующих мерах господдержки в одном из южных регионов страны составит около 0,5 млрд руб. При этом нет никаких гарантий в стабильно высоком качестве и объеме валового сбора: ежегодно климатические аномалии в виде сильных засух, суховеев, подтоплений и лесные пожары уничтожают до 20% урожая винограда.

Планируется наращивать поддержку и экспортного направления. В июле этого года подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил конкурс на создание концепции развития вывоза российского вина. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок. По итогам торгов был заключен контракт стоимостью 36,1 млн руб. с компанией «Технологии доверия — Консультирование». Исполнитель должен в течение 120 дней со дня подписания контракта (9 августа 2022 года) провести исследование зарубежных рынков винодельческой продукции и определить целевые страны. Для приоритетных направлений нужно будет проанализировать оптимальные варианты поставок, определить основных конкурентов и барьеры для импорта, а также предпочтения местных потребителей вина. По итогам исследования должны быть составлены практическая «дорожная карта» и предложения по мерам господдержки. «В связи с введенными в 2022 году в отношении России западными санкциями список приоритетных направлений для развития экспорта должен включать рынки стран Азии, Ближнего Востока, Африки, и Латинской Америки», — указано в техзадании к конкурсу по разработке данной концепции.



В документе говорится, что страны Азии являются одними из наиболее перспективных рынков для российских поставщиков вина. В 2021 году объем экспорта данной продукции по этому направлению превысил $7 млрд (17 % общемирового объема импорта вина). Крупнейшими странами-импортерами являются Китай, Япония и Гонконг. Россия в прошлом году отгрузила в КНР винодельческой продукции на $1,2 млн, что составляет менее 1 % от общего объема экспортных поставок. Среди новых интересных направлений — африканский континент, где спрос на качественные алкогольные напитки растет одновременно с увеличением численности среднего класса. В 2021 году большую часть вина импортировала Намибия (на $42 млн), Ангола ($34 млн) и Кот-д’Ивуар ($63 млн).



Вывоз пока незначителен

По данным «Агроэкспорта», в 2021 году объем поставок российских виноградных вин вырос по сравнению с 2020-м в натуральном выражении почти на 25 % до 642,1 тыс. дал, в денежном — на 34 % до $13,3 млн. Основными рынками сбыта были страны ближнего зарубежья: на их долю пришлось 67 % внешних продаж в деньгах. Самым же крупным покупателем отечественных вин в прошлом году стала Украина с 322 тыс. дал на $5,1 млн. Всего же продукция поставлялась более чем в 30 стран мира.



По мнению основателя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, экспорт российского вина имеет большие перспективы, но пока его объемы остаются весьма скромными. Так, в 2021 году в стране было произведено порядка 600 млн бутылок тихих и игристых вин, при этом на внешние рынки было отправлено лишь около 7,65 млн штук. «Общероссийского серьезного и мощного экспорта вина в масштабах страны за рубеж сегодня нет, но есть заметные поставки отдельных крупных агрохолдингов — таких как “Фанагория”, “Абрау-Дюрсо”, “Кубань-вино”, которые развивают таким образом свою внешнеэкономическую деятельность», — акцентирует внимание эксперт. Для них развитие экспорта не только коммерческий проект, но и имиджевый, поскольку в итоге это позволяет увеличить продажи вина и внутри страны за счет приобретения известности этой продукции в других странах. В Европе же, да и в остальном мире, российское вино пока остается чем-то вроде экзотики, высокого спроса на него нет, констатирует он. «Потребуется много времени и денег на продвижение нашей продукции, особенно с учетом того, что своего вина во всех винопроизводящих странах избыток», — констатирует Дробиз.







Тем не менее в последнее время наблюдается увеличение эффективности продвижения вина России через дегустационно-демонстрационные павильоны, расположенные за границей, утверждает представитель Российского экспортного центра. «Такие площадки работают в ОАЭ, Египте, Китае и Вьетнаме, до конца года появятся в Турции и Саудовской Аравии», — рассказывает он. Чаще всего экспортеры вина обращаются в РЭЦ за господдержкой на сертификацию продукции, консультациями по размещению на маркетплейсах, поиском партнеров за границей и консультациями по логистике. Также востребованы страховые и кредитные продукты.



В этом году ряд привычных для отечественных виноделов экспортных рынков, сотрудничество с которыми выстраивалось десятками лет, закрылись для вина из России, обращает внимание исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников. Так, отгрузки почти прекратились в Европу — Германию, Францию, Италию и другие государства, но сохранился вывоз в бывшие страны СНГ — Беларусь, Киргизию, Казахстан, Донецкую и Луганскую народные республики, которые на протяжении последних десяти лет являлись активными покупателями российского алкоголя. Впрочем, отгрузки российского вина в недружественные страны и раньше были сравнительно невелики, говорит эксперт. «Так что отказ зарубежных партнеров из Франции, Германии, Финляндии, некоторых штатов Америки и ряда провинций Канады от сотрудничества с нашими виноделами после начала специальной военной операции России на Украине существенной роли в бизнес-показателях отечественных производителей не сыграли и уже не сыграют», — убежден он.



И все же в связи с тем, что Европа и другие недружественные страны сейчас закрыты для ввоза российского вина, производители меняют экспортные стратегии и ищут новые рынки сбыта, знает Дробиз. «Постепенно увеличиваются продажи в страны Средней Азии, в том числе КНР, но темпы пока весьма скромные, — обращает внимание он. — Во-первых, рынки азиатских стран профицитные по вину и четко структурированные, а значит, компаниям нужно искать свободные ниши и лазейки, чтобы гарантировать себе сбыт. Во-вторых, употребление алкоголя в этих странах весьма сдержанное из-за национальных традиций и религии».



Сначала насытить внутренний рынок?

Импортные поставки вина в Россию с марта 2022 года тоже затруднены. За первое полугодие из стран, не входящих в ЕАЭС, ввезено 2,44 млн дал игристых вин с падением объема к 2021-му пока лишь на 1 %, знает Вадим Дробиз. А вот ввоз тихих вин упал почти на 20 %. «Таким образом, собственного вина для экспорта нам может просто не хватить, поскольку у производителей есть острая необходимость закрывать потребности внутреннего рынка, а не наращивать внешние отгрузки», — отмечает он.



По мнению Алиме Зарединовой, сейчас для российского виноделия наступил новый этап подъема, которому способствуют и поддержка виноделов со стороны государства, и развитие винной культуры. А главное, что в условиях санкций в стране высвобождаются полки от импорта для продукции отечественного производства, указывает она. В нынешней экономической ситуации экспорт не является фокусным направлением у российских производителей вина, считает Плотников. «Нашим виноделам необходимо в первую очередь покрыть освободившиеся ниши спроса внутри страны, — поясняет он. — После ухода с российского рынка известных европейских брендов из-за начала специальной военной операции на Украине некоторые сегменты алкогольного рынка оказались вакантными: в целом около 15-20 % его объема».







«Не стоит забывать, что основным потребителем вина зарубежных торговых марок в России был и остается средний класс», — напоминает Дробиз. Чтобы эта категория покупателей переориентировалась на потребление российского вина, отечественным производителям необходимо активнее развивать экспорт, участвовать в международных выставках, дегустационных конкурсах и т. п. , полагает он. «Нашим винам необходимо признание за рубежом, тогда продукция отечественных виноделен будет пользоваться большим успехом и на внутреннем рынке, — уверен эксперт. — В нынешней же экономической ситуации заработать на экспорте по-крупному российским компаниям будет очень сложно, поэтому есть смысл инвестировать во внешнеэкономическую деятельность именно с целью позиционирования на мировом рынке, развития имиджа». Однако привить иную культуру употребления вина за год-два в России вряд ли получится. В более отдаленной перспективе увеличить объемы потребления в стране именно отечественной продукции вполне возможно, но, только если следовать стратегии импортозамещения более последовательно, подчеркивает Дробиз.



Сдерживающим фактором для импортных поставок вина является не только санкционная политика Запада, а также отсутствие параллельного ввоза по данному виду продукции, добавляет эксперт. Российские производители выступают категорически против включения российского вина в списки разрешенных к параллельному импорту товаров и крайне не заинтересованы в упрощении логистики поставок европейского вина, утверждает он.



Основные лидеры винодельческой отрасли — компании «Кубань-Вино», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Инкерманский завод марочных вин» — плюс производители из дружественных стран готовы полностью покрыть спрос в бюджетном и среднем ценовых сегментах, говорит Плотников. «Что касается премиального алкоголя, то спрос там не так эластичен, не зависит от цены, и никакие нововведения по логистике этих импортных вин и упрощению их поставок из недружественных стран нам не нужны», — заявляет он. По словам эксперта, именно в сегменте премиальных вин около пяти лет назад достигнут паритет по качеству вин с иностранными аналогами по равноценной стоимости. Говорить о том, что российские вина уступают по качеству европейским — неверно. «Такие проекты, как “Лефкадия”, “Усадьба Дивноморское”, “Имение Сикоры”, виноделы Олег Репин, Павел Швец, Kacha Valley, Alma Valley (резервная линейка) и недавние премьеры: “Галицкий & Галицкий”, “Криница” — уверенно заняли достойное место в винных картах многих столичных и питерских ресторанов», — утверждает Плотников.







Роскачество с каждым годом отмечает все большее расширение ассортимента российских вин на полках розничных магазинов. По информации ведомства, в 2020—2021 годах он увеличился вдвое, что связано в том числе с повышением востребованности со стороны закупщиков торговых сетей. Ведомство ежегодно составляет «Винный гид России», проводя его по единому регламенту, который включает в себя аудит винодельческих регионов и виноделен, формирование бренд-листа исследования (списка вин для закупщиков), покупку вин в магазинах, исследование их дегустационной комиссией. «Этот регламент выдерживается вне зависимости от внешних обстоятельств. И во время пандемийных ограничений, и в период санкций люди покупают российские вина и заинтересованы в том, чтобы потратить свои деньги на качественный продукт, — рассказывает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель проекта «Винный гид России» Олеся Буняева. — Исследование — это объективное отражение рынка российских вин». По данным на 10 сентября, в 2022 году было закуплено более 500 вин для исследования, 25 лучших российских экспертов-дегустаторов приступили к работе, сообщала она тогда.



С 2021 года Роскачество также является соорганизатором акции «Дни российских вин в сегменте HoReCa». Ведомство с уверенностью констатирует увеличение доли отечественной продукции и в винных картах ресторанов. «Это связано не только и не столько с выпадением премиального вина импортного производства, но и с ростом качества российского, повышением его известности, — поясняет Буняева. — Важную роль в этом процессе сыграл туристический бум юга страны 2020-2021 годов: люди увидели российские винодельни, виноградники, попробовали вина высокого качества и увезли с собой эти впечатления. А в 2022-м замена иностранной продукции на отечественные аналоги в связи с западными санкциями получила новый импульс».



К новым рекордам

Опрошенные «Агроинвестором» виноделы намерены наращивать объемы производства и работать над развитием как внутренних, так и внешних продаж. Одни из самых внушительных в России площадей под виноградниками — более 9,1 тыс. га — принадлежат агрофирме «Южная» («Кубань-Вино», входит в агрохолдинг «Ариант», Челябинская область). Осенью этого года компания собирается заложить еще свыше 500 га новых насаждений. В планах производителя получить не менее 80 тыс. т винограда (годом ранее — 83,4 тыс. т) и выпустить около 85 млн бутылок тихих и игристых вин (в 2021-м — 64,3 млн бутылок). «Мы активно развиваем экспортное направление с 2015 года, — делится гендиректор «Кубань-Вино» Виктория Емельянович. — География продаж уже насчитывает более 20 стран, в числе которых Япония, Китай, Малайзия, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Швеция, Норвегия и другие». Прошлый год для компании стал рекордным по завоеванию новых рынков: было открыто сразу девять направлений, за рубеж отгружено 550 тыс. бутылок, довольна она. Партии вина впервые отправились в Уганду, Тайвань, Таджикистан, Южную Корею и Израиль. В конце года удалось организовать поставки в Латвию, Эстонию, Словению и Швейцарию. В эти страны «Кубань-Вино» экспортировала широкий ассортимент тихих и игристых вин различных брендов, сообщает топ-менеджер.



Сейчас же экспортная деятельность переживает период «переосмысления», признает Емельянович. Ранее сформированные цепочки существенно корректируются, отдельные направления фактически аннулированы. «Тем не менее сохраняется ряд возможностей: в частности, перспективными направлениями для развития экспорта являются страны ЕАЭС и Азии, — оптимистична руководитель. — Разумеется, в эти дни важнейшая задача — это сохранение и развитие внутреннего рынка, но мы стараемся не тратить время даром и заложить основы для рывка в экспорте после нормализации международной обстановки».



Развитию продаж вина поможет этикетка Эксперты Россельхозбанка изучили, насколько винная этикетка может служить способом продвижения вина, а также влияние нестандартного дизайна на покупательское поведение и пришли к выводу, что запоминающаяся этикетка формирует узнаваемость и лояльность потребителей, тем самым способствуя росту продаж. «Российскому вину как продукции АПК необходимо продвижение, чтобы не только расширить знание о производителях, брендах и регионах, но также сломать стереотипы о качестве продукции отечественного виноделия — долгое время считалось, что отечественное вино низкого качества и у него был свой, узкосегментированный потребитель, — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. — Но в то же самое время возможности для продвижения не столь широки — алкогольная продукция находится в сегменте так называемого “даркмаркета”, и оригинальная и запоминающаяся этикетка вина — один из эффективных инструментов продвижения».

Согласно данным исследования, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований, этикетка влияет на выбор вина у 54% россиян и именно ее оформление определяет выбор покупателя. А по оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ, примерно в половине случаев из 100 покупатели выбирают то вино, чье оформление им больше всего запомнилось и показалось наиболее креативным.

Яркий пример — запоминающиеся надписи на бутылках вина линейки ZB «Золотой балки»: вина невысокого ценового сегмента привлекли внимание оригинальными и иногда даже провокационными надписями, потребители покупали вино на пробу и были приятно удивлены качеством продукта, рассказывает Дальнов. Удачным примером может служить и вино «Тройничок» от кубанской винодельни Chateau Pinot, которое разобрали практически сразу при поступлении в продажу. Название отражало три емкости, в которых проходила ферментация винограда сортов русан и рислинг: дуб, бетон и сталь.

Одна из крупнейших виноделен России — «Фанагория» (Краснодарский край) — планирует выпустить в 2022 году более 2 млн дал продукции, в том числе 1,5 млн тихих и свыше 300 тыс. дал игристых вин, а также около 150 тыс. дал коньяков и виноградной водки (чачи). В целом объемы выпуска продукции останутся на том же уровне, что и в предыдущие годы, уточняет гендиректор компании Петр Романишин. Все напитки производятся из винограда, выращенного на собственных виноградниках на Таманском полуострове. Сбор винограда «Фанагория» начала уже в конце августа, а продлится он до конца октября. Благодаря хорошим погодным условиям урожай в этом году будет значительно больше прошлогоднего и составит около 32 тыс. т. Компания тоже осуществляет регулярные экспортные поставки в разные страны мира. Ключевыми импортерами являются Китай и Казахстан. Так, в КНР ежегодно отгружается около 800 тыс. бутылок в год, сообщает топ-менеджер.



Лидером среди российских производителей по объему вывоза игристых вин в зарубежные страны является ГК «Абрау-Дюрсо». В прошлом году компания отправила на внешние рынки рекордный объем продукции — 1,4 млн литров, или 1,8 млн бутылок, что на 62 % больше, чем в 2020-м. При этом пока доля экспорта в общем объеме деятельности компании невелика — не более 5 %, подчеркивает президент группы Павел Титов. «Несмотря на изменение географии поставок и сложности с текущей логистикой, в этом году мы по-прежнему осуществляем продажи за рубеж и продолжаем расширять свой экспортный портфель, — утверждает он. — Например, недавно начали поставлять продукцию в Азербайджан, продолжается работа со странами СНГ, Израилем, Китаем и другими, ищем партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке».



По мнению Титова, даже в условиях существующих ограничений потенциал развития экспорта сохраняется. И концепция развития вывоза российского вина отрасли сейчас особенно необходима. Очевидно, что ни один игрок в одиночку не сможет совершить качественный прорыв в плане внешних продаж продукции, поэтому необходимо продвигать концепт российского вина в целом, считает он. Именно благодаря кооперации между государственными органами и производителями возможно разработать оптимальный бизнес- и маркетинг-подход для правильного позиционирования отечественной продукции на мировых рынках.

