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На еду или в переработку? Доля картофеля, отправляемого на переработку, за пять лет выросла в два раза

Елена Максимова

| Агроинвестор |

123RF
123RF
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Потребление столового картофеля в России постепенно сокращается, в то время как продукции переработки данной агрокультуры потребляется все больше. При этом последние несколько лет сырье для картофелеперерабатывающих предприятий не импортировалось, чего не скажешь о самих продуктах. Развитие переработки картофеля важно для страны, уверены эксперты и участники рынка. Но для этого необходимо соблюсти нескольких условий


По предварительной оценке Минсельхоза, валовое производство картофеля в этом году в товарном секторе (без учета личных подсобных хозяйств) составит около 7 млн т. Доля клубня, выращенного для переработки в этом объеме, оценивается исполнительным директором Картофельного союза Алексеем Красильниковым в 1,7 млн т. «Это относительно невысокий показатель, — считает он. — Например, в Европе в среднем на переработку идет 50-60 % всего выращиваемого картофеля, а в отдельных странах, в частности в Бельгии, — 95 %».

Елена Максимова 

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