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Рынки

Дефицит или недозагрузка? Общероссийские мощности по хранению оцениваются от 100 до 160 млн т

Елена Максимова

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В этом сезоне аграрии могут получить рекордные сборы как зерна, так и масличных. Следствием большого производства уже является снижение цен на продукцию, что останавливает многих аграриев от быстрой реализации урожая. Однако вопрос хранения остается острым: хотя потенциальные емкости могли бы вместить всю собранную продукцию, их качество зачастую желает лучшего. Строительство же новых современных хранилищ сейчас дополнительно будут сдерживать неустойчивые экономическая и политическая ситуации


По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году Россия может собрать 150-152 млн т зерна, из которых 100 млн т придется на пшеницу. Урожай масличных ИКАР оценивает почти в 27 млн т. Оба показателя станут самыми высокими в истории страны. Рекордное производство «серьезно давит на цены, и они находятся на беспрецедентно низком уровне», утверждает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Так, согласно информации «ПроЗерно», в середине октября пшеница третьего класса на внутреннем рынке стоила в среднем 13,3 тыс. руб./т, что на 22% меньше, чем в это же время годом ранее, четвертого класса — 11,5 тыс. руб./т против 16,7 тыс. руб./т в октябре 2021-го. Стоимость фуражного зерна опустилась до 10,1 тыс. руб./т, потеряв более 35% за год (все цены — EXW с НДС). 

Елена Максимова 

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