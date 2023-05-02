С поля на собственную полку. Зачем агропроизводителям нужна своя розница

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Фирменные магазины при хлебозаводе или мясном производстве существовали еще в советское время. В 1990-х годах частные сельхозпредприятия стали развивать собственные розничные сети. Ранее казавшийся перспективным формат в наше время столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны крупных федеральных ритейлеров: зачем потребителю идти в мясную лавку, когда все необходимые продукты он может купить в супермаркете рядом с домом? Однако фирменная розница по-прежнему существует, и агрокомпании продолжают открывать новые магазины



Подробные исследования рынка фирменных магазинов производителей продукции АПК в России не проводились. Так, по данным информационно-аналитического агентства InfoLine, в 2021 году более половины оборота российского FMCG-ритейла приходилось на 100 торговых сетей, а примерно 14% — на несетевую розницу. Однако фирменные розничные сети сельхозпроизводителей в структуре этого рынка никак не обозначены. Ранее гендиректор InfoLine Иван Федяков также указывал, что на начало 2021 года в России насчитывалось более 200 тыс. специализированных продуктовых магазинов. Среди них торговых точек, специализирующихся на продаже мясной продукции, было чуть более 30 тыс. штук, реализацией другой продукции животноводства занимались примерно 12 тыс., а продукции растениеводства — около 24 тыс. Эти подсчеты включают как фирменные магазины типа «Мясницкий ряд», принадлежащие определенному производителю продуктов питания, так и специализированные магазины с условным названием «Мясной рай», где представлена продукция разных компаний.