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Главный драйвер роста темпов агфляции. Почему повысились потребительские цены на плодоовощную продукцию

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Стоимость плодов и овощей на полке с начала года заметно увеличилась. В первую очередь — на огурцы, томаты и лук. Эксперты объясняют ситуацию сезонностью производства и неблагоприятными погодными условиями. Производители, работающие в открытом грунте, никакого повышения отпускных цен на овощи (кроме лука) не отмечают. При этом издержки у них растут так же, как и у тепличных предприятий, стоимость реализации продукции которых по сравнению с прошлым годом все-таки подросла


Продовольственная инфляция в первые месяцы 2023 года оставалась на низком уровне. Так, в январе потребительские цены на продукты питания в среднем выросли на 1,3% (по сравнению с месяцем ранее), в феврале — на 0,8%, следует из данных . При этом стоимость основных категорий продовольствия — мяса, молочки, круп, хлеба, сахара — либо снижалась, либо стагнировала. Основу же положительной динамики агфляции обеспечила плодоовощная продукция, которая дорожала активными темпами не только в этом году, но и в последние месяцы 2022-го.

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