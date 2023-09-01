Привлечь и удержать. Кадровая проблема в АПК остается системной

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Работа в сельском хозяйстве давно вышла на совершенно другой уровень, в отличие от того, как ее до сих пор представляют себе многие жители нашей страны. Зарплаты в отрасли тоже зачастую выше, чем во многих прочих секторах экономики. Современное оборудование, цифровые технологии облегчают труд сотрудников и делают его более интересным. Однако агропром все еще имеет низкую привлекательность для молодежи, средний возраст работников сейчас составляет 45-55 лет. Сектор нужно массово популяризировать, чтобы привлечь в него новые молодые кадры

По данным hh.ru, за январь — май 2023 года в России было открыто более 48 тыс. вакансий от компаний из сельскохозяйственной отрасли, это на 51% больше, чем за аналогичный период 2021-го. «В АПК в дефиците практически все специальности — от неквалифицированного персонала до руководителей, — комментирует директор по развитию бизнеса кадрового агентства «Рекадро» Евгения Максимова. — Крайне востребованы инженеры различных специальностей, зоотехники, ветеринарные врачи, механизаторы».



При этом специалистов, умеющих работать на современном оборудовании, на рынке немного. На одну вакансию ветеринарного врача приходится всего 1,79 резюме специалистов с опытом работы в сельском хозяйстве, а на вакансию машиниста — всего 2,33 резюме. «Это не просто мало, а считай, что ничего!» — подчеркивает она. Очень востребованы трактористы-механизаторы, которым работодатели готовы предлагать релокацию и хорошие условия найма. Молодые сильные специалисты по этому направлению есть, и они неплохо зарабатывают. Так, механизаторам в страду предлагают 100-120 тыс. руб. в месяц, но и рабочий день у них — от темна до темна.



Нужны все — от уборщицы до высококлассных специалистов, утверждает управляющий компании органического земледелия «Био-Хутор Петровский» (Ростовская область) Алексей Щепетьев. Особо необходимы трактористы, комбайнеры, разнорабочие, птичницы, весовщики, перечисляет он. «Дело не в том, что к потенциальным работникам предъявляются какие-то особые требования, просто люди не хотят работать в сельском хозяйстве, на земле», — отмечает начальник отдела управления персоналом УК «Август-Агро» (Татарстан) Наталья Циделко. По ее мнению, кадровый голод в АПК действительно серьезен и наиболее сильно ощущается со стартом сезона полевых работ. Тогда у сельхозпроизводителей резко возрастает потребность в механизаторах и водителях автотранспортных средств. Например, самому агрохолдингу при общей численности сотрудников 1,7 тыс. человек не хватает около 130 сотрудников по направлению «растениеводство» и 120 по направлению «животноводство» (ветеринарные врачи, фельдшеры, зоотехники, животноводы).



В то же время АПК в России является одним из самых динамичных и устойчивых секторов экономики. Даже в сложных условиях у сельского хозяйства один из самых высоких показателей рентабельности — в среднем (с учетом всех отраслей: животноводства, растениеводства, виноградарства и др.) около 20%. В агросекторе происходит стремительная трансформация, комментирует директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Александр Чулок. Буквально за несколько лет освоены новые технологии и современнейшая техника, многие процессы механизированы, активно внедряется цифровизация, рассказывает он. Быть занятым в АПК сейчас — это довольно часто уже не тяжелый физический труд, а работа в перспективной, высокотехнологичной, активно развивающейся компании, которая заботится об окружающей среде и позволяет значимым образом менять уровень жизни и благосостояния общества.



Тем не менее кадровая проблема остается в сельском хозяйстве одной из самых острых. Участники агрорынка считают, что в перспективе проблема может ухудшиться: кадры стареют, а молодежь по-прежнему идет в АПК неохотно. Средний возраст работников агропрома сейчас составляет 45-55 лет. «Молодые специалисты не спешат в сельхозсектор — по данным нашего опроса среди студентов и выпускников профильных учебных заведений, (проводился в январе — феврале 2023 года и затронул более 40 тыс. респондентов) 21% отметили, что точно не планируют работать в агро, 16% считают, что жизнь в селе скучна и бесперспективна, а 15% уверены, что заработать достойные деньги в этой отрасли нельзя, — и это одни из основных причин, по которым молодые кандидаты не заинтересованы в сельскохозяйственных вакансиях», — резюмирует Максимова.



Борьба за специалиста

В России формируется новый тип сельского хозяйства, ядром которого выступают инновационные технологии — робототехника, цифровые решения, системы big data, искусственный интеллект, говорит руководитель департамента развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. В такой отрасли должны работать специалисты с хорошим уровнем знаний. И это касается не только таких традиционно сложных специальностей, как агроном, зоотехник, мелиоратор. Доярка и механизатор сейчас тоже имеют дело со сложным и очень дорогим оборудованием, обращает внимание он.



Основной инструмент для привлечения на предприятие качественных работников, которым может воспользоваться работодатель — конкурентоспособная заработная плата. Именно этот инструмент в разных интерпретациях и сочетаниях и используют руководители хозяйств. В «Август-Агро» сотрудникам предлагают конкурентоспособную в регионе зарплату, социальные льготы. И такая практика работает: необходимых специалистов удается привлечь не только из своего, но и из соседних регионов. «Наша компания интересна работникам в первую очередь благодаря стабильной оплате труда, уровень которой выше среднеотраслевого по республике (по данным портала ГородРабот.ру, в Татарстане зарплаты в АПК Татарстана в 2023 году составляют от 60 до 110 тыс. руб.), — рассказывает Наталья Циделко. — По результатам достигнутых производственных показателей специалистам выплачивают годовые бонусы, сотрудников предприятий обеспечивают бесплатным питанием, ключевых специалистов — служебным автомобилем, отдельные категории рабочих направляют на отдых в санатории». Порядка 30% специалистов агрохолдинга приехали работать из соседних районов республики и регионов России. Программа релокации компании предусматривает компенсацию аренды жилья и оплату проезда на собеседование, а также при переезде.







Руководитель животноводческого предприятия из Краснодарского края, пожелавший остаться неназванным, отметил, что в «охоте на кадры» приходится заходить на чужие территории. Например, его компания переманила у соседа квалифицированного зоотехника, предложив ему более высокую зарплату. В целом уровень дохода в отрасли за последнее время увеличился, акцентирует внимание старший консультант практики «Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность» компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. Даже сотрудники рабочих специальностей могут зарабатывать до 150-200 тыс. руб. в месяц. С учетом этого факта далеко не все работодатели могут «перекупить» нужного сотрудника. По большей части эта возможность существует у крупных компаний и холдингов. Фермеры выходят из положения, приглашая специалистов для консультаций по мере необходимости и привлекая людей вахтовым методом, на время посевной и уборочной.



Глава КФХ из Омской области подтверждает, что в сезон его хозяйству приходится искать механизаторов, предлагая до 100-120 тыс. руб. ежемесячно. Однако такой уровень оплаты возможен лишь несколько месяцев в году, признает он. Нанимая работника на несколько месяцев, нужно быть очень внимательным, чтобы не принять «случайного» человека, советует фермер. «Техника, на которой работают современные механизаторы, стоит несколько миллионов рублей, ее кому попало доверить нельзя, — поясняет он. — Даже если поработать вахтовым методом на посевной или уборочной есть достаточно желающих, среди них всего несколько механизаторов “с репутацией”, за которых и конкурируют небольшие хозяйства». Обучать молодежь на практике в таких условиях, рискуя техникой в страду, предприятия не готовы.



Одна из сложностей — это сезонность работы, которую отрасль часто решает за счет привлечения аутсорсинговых компаний, которые, увы, не всегда формируют позитивный образ работодателя на рынке труда, добавляет Максимова. Довольно часто проблему рабочих рук в сезон решают за счет мигрантов, которые могут выполнять неквалифицированную работу. По данным Минсельхоза, потребность в трудовых мигрантах в сезон посевной и уборочной 2023 года составляет около 43,6 тыс. человек (годом ранее — 41,1 тыс.).



Кадровая селекция

У предприятий, которые не могут выиграть в зарплатной конкуренции, остается возможность вырастить собственного специалиста со студенческой скамьи. Помимо зарплаты, бонусом для такого работника будет возможность приобрести производственный опыт и повысить собственную ценность на рынке труда. Для работодателя же существует вероятность, что сотрудник втянется в работу, привыкнет к коллективу, кроме того, всегда есть шанс на повышение заработной платы со временем.



«У нас работают специалисты возраста 50+, конечно, нужно думать о кадрах, — комментирует Щепетьев. — Есть молодежь, но это люди без опыта, опыт они приобретают в процессе работы. Что касается уровня их подготовки, теоретических знаний, у нас нет особых претензий. Самое главное — это ответственность». Компания развивает на производстве практику наставничества, ищет интересные курсы дополнительного образования и направляет молодых сотрудников повышать квалификацию.



Воспитанием собственного кадрового резерва занимаются и крупные холдинги, в процессе практического обучения «привязывая» сотрудника социальными гарантиями и возможностями карьерного роста. Так, агрохолдинг «Степь» активно формирует кадровый резерв из числа выпускников (у компании заключено соглашение о сотрудничестве с Донским государственным аграрным университетом), так как их отличает гибкий подход и быстрая адаптация к новым условиям. «Тренд на цифровизацию отрасли хорошо коррелирует с тенденцией омоложения кадров, которую мы стараемся развивать внутри компании, — считает гендиректор компании Андрей Недужко. — Особенностью молодых соискателей является их стремление к быстрым результатам. В связи с этим мы стараемся подходить к вопросам мотивации и поощрений дифференцированно и, как следствие, предлагать варианты продвижения по карьерной лестнице». Кроме того, в агрохолдинге много различных активностей в рамках корпоративной культуры, в том числе в сфере спорта, волонтерской деятельности и прочего, что близко людям с активной жизненной позицией и нацеленных на развитие.



Фирма «Август» в течение многих лет тоже налаживала сотрудничество с региональными вузами, ремонтируя, оборудуя и оформляя за свой счет лаборатории и аудитории, разрабатывая курсы лекций по защите растений и привлекая к учебному процессу необходимых специалистов из своих подразделений. Когда развитие собственного агропроекта компании на территории Татарстана начало набирать обороты, область взаимного интереса «Августа» и вузов существенно расширилась: потребовались молодые кадры не только в растениеводстве, но и в молочном животноводстве. УК «Август-Агро» и многие вузы/сузы заключили соглашения, в рамках которых студенты учебных заведений направляются на оплачиваемую практику в агрофирмы компании. Например, на практику приглашаются будущие специалисты в сфере животноводства из Казанской государственной академии ветеринарной медицины, рассказывает Наталья Циделко.







Перспективную молодежь агрохолдинг ищет в том числе и за пределами республики, проводя в университетах встречи и презентации. В этом году компания организовала такое мероприятие в Удмуртском аграрном университете для студентов, проходящих подготовку по направлениям «зоотехника», «ветеринария», «агрономия», «агроинженерия» и «электрика», также пригласив их на практику. «Многие из тех, кто попадает в “Август-Агро” впервые, стремятся снова стажироваться здесь и в следующем году, так как возможность набраться опыта работы с инновационными технологиями животноводства и современным оборудованием на роботизированных фермах ценится очень высоко», — резюмирует Циделко.



Вопросом формирования молодого кадрового резерва посредством объединения знаний и опыта озаботился и Минсельхоз. Министерство готово поддержать агропредприятия, взяв на себя часть финансовых затрат по работе с учащейся молодежью и помочь агровузам в организации студенческой практики. В Министерстве сельского хозяйства уже приняты решения, согласно которым регионы в кратчайшие сроки сформируют кадровый резерв на самые востребованные специальности, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, высшие и средние учебные учреждения, специализирующиеся на АПК, получат возможность компенсировать до 100% затрат на обучение и стажировки студентов по необходимым агроспециальностям, а также включат в учебные планы обязательные дисциплины по эксплуатации сельхозмашин и оборудования. Агропредприятия, в свою очередь, смогут возмещать расходы стажеров и обучающихся не только на проживание и оплату труда, но и на оформление документов и проезд к месту стажировки. Помимо этого, Минсельхоз совместно с Минтрудом и Россельхозбанком продолжит работу над расширением возможностей в рамках других программ обучения — WorldSkills и «Школа фермера».



Руководитель направления «Растениеводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко считает, что «выращивание» собственных кадров непосредственно на производстве — это не только действенный, но иногда единственный способ получить нужного сотрудника. В частности, полностью подготовленных для работы в тепличной отрасли высококвалифицированных специалистов вузы сейчас не выпускают. Обслуживание современного тепличного комплекса требует знаний из области физиологии растений, агрохимии, биохимии, физики, IT-технологий, умения объединять и применять эти знания. Требования к специалистам в АПК к тому же очень быстро меняются, появляется необходимость в знании новых дисциплин, вузовские программы просто не успевают приспосабливаться к требованиям времени. Компании разрабатывают собственные обучающие программы, по договоренности с вузами организовывают практические курсы для студентов, приглашают молодежь на практику, в ходе которой можно приобрести дополнительные знания и навыки.



В сельском хозяйстве сформирован серьезный запрос на агроинформатиков, агробиотехнологов, агрономов с углубленным знанием системы No-Till, молекулярной генетики, фитопатологии, бактериологии и других специальностей, подтверждает Андрей Недужко. «Действительно, вузы не успевают за изменениями, которые происходят в АПК, и это касается не только тепличной отрасли, — соглашается гендиректор ГК «Кабош» (Псковская область) Дмитрий Матвеев. — Вузы дают теоретическую основу, а углубить знания, изучить новые технологии помогает практика». Бизнесмену очень импонирует американский подход к подготовке агроспециалистов: студенты месяц учатся и месяц работают на практике на предприятиях. Таким образом, на выходе получается сотрудник с теоретическими знаниями и опытом работы. «Дело в том, что вузы никогда не догонят практические потребности аграрной отрасли. Составление и утверждение обучающих программ — процесс длительный, практика за это время снова уйдет вперед, — считает Матвеев. — Я уверен, что все учебные заведения, которые готовят специалистов для АПК, должны знать все сельхозпредприятия как минимум в радиусе 100 км и сотрудничать с ними в деле подготовки кадров».



На решение этой проблемы направлена работа новой структуры — консорциума «АПКадры», который создали «Университет НТИ 2035», Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россельхозбанк, ОХК «Уралхим» и Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева. Инициаторы проекта уже привлекли в консорциум более 20 заинтересованных участников: вузы, предприятия, институты развития. В числе основных задач структуры, согласно заявлению ее членов, «повышение компетенций специалистов, обеспечивающих деятельность АПК на всех уровнях образования — от среднего и высшего до дополнительного профессионального».



Не зарплатой единой

Высокая зарплата не всегда является единственным действенным средством для привлечения молодежи в агросектор. Директор по персоналу фирмы «Август» Роза Сухорукова уверена, что, помимо недостаточно привлекательного уровня оплаты работы, зачастую существует дефицит развитой инфраструктуры в сельской местности, что особенно важно для молодых специалистов. «Ребят смущает отсутствие на селе объектов, которые так нужны для их социально активной жизни, — соглашается партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева. — Если проблемы с проживанием и транспортной доступностью компании чаще всего решают хорошо, то вопрос досуга в отдаленных регионах стоит более остро, и имеющиеся решения не идут ни в какое сравнение с насыщенной жизнью города».



«Неперспективные» сельские территории, в которых закрылись школы, больницы, учреждения культуры, не смогут стать центром притяжения для молодежи, даже при перспективах большой зарплаты и предоставлении жилья. Молодые специалисты думают о будущем, о семье, о том, где и как будут учиться, лечиться, проводить досуг и развивать таланты их дети. Еще в 2021 году гендиректор «Агротек» Николай Грушко рассказывал «Агроинвестору», что в поселки с плохими дорогами и неразвитой инфраструктурой практически невозможно привлечь молодых специалистов. «Одной из главных задач должна стать задача развития сельской инфраструктуры, — говорил он. — Внимание необходимо уделять не только дорогам (хотя они и выступают обычно катализатором развития), но и доступности услуг, уровню здравоохранения, образования, общему качеству жизни на селе».







Позиция молодежи по отношению к условиям жизни и задачи, с этим связанные, с тех пор не изменились. Так, пресс-служба группы «Черкизово» констатирует, что в результате процесса урбанизации, который уже много лет продолжается в стране, становится сложнее подбирать рабочий персонал для небольших и удаленных от крупных населенных пунктов площадок. «Государство может изменить ситуацию, направив усилия на реализацию программы по устойчивому развитию сельских территорий, — считает Сухорукова. — Бизнес же должен обеспечивать рост производительности труда, конкурентный уровень заработной платы для своих работников, их социальную поддержку и развитие». Только совместные усилия бизнеса, государства и образовательных учреждений помогут решить проблему дефицита специалистов и увеличить кадровый потенциал АПК, уверена она.



Показательно, что в агрорегионах с развитой инфраструктурой практически отсутствует ситуация, когда специалист не соглашается идти работать на агропредприятие даже при большой по меркам региона зарплате. Так, в агрохолдинге «Степь», где удачно (не без участия самой компании и властей) совпали зарплатные и карьерные возможности соискателей, развитая сельская инфраструктура регионов присутствия (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) и даже «курортный» климат, отмечают, что проблема дефицита кадров в агросекторе, безусловно, существует, но компания с ней не сталкивается.







Ряд исследований говорят все же о том, что на рынке труда наметился тренд в пользу сектора АПК. Так, согласно результатам совместного исследования кадрового агентства UTEAM и компании Grodan (производитель субстратов из каменной ваты, входит в ГК Rockwool), только 20% опрошенных россиян считают, что работа в сельском хозяйстве вообще не интересна для молодежи. Остальные же уверены, что это не так: в частности, 38% полагают, что агросектор уже сейчас привлекателен для трудоустройства, а еще 42% уверены, что молодежь может потянуться в АПК при определенных условиях. Результаты опроса демонстрируют изменение общественного мнения, что важно, но не дают информации о том, какое количество опрошенных реально имеет представление о сельском хозяйстве, сколько респондентов сами были бы готовы пойти работать в агросектор.



При грамотном партнерстве между ключевыми производственными площадками и построении общих программ ротации и развития молодых людей можно привлекать и удерживать внутри отрасли также и за счет их стремления к разнообразию, постоянным изменениям, желанию познакомиться с культурой и особенностями разных частей нашей большой страны, считает Анастасия Стасева.

