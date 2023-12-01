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Фермерский продукт в законе. Минсельхоз поддержал законодательное закрепление этого понятия

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Документ, который определит, что такое фермерская продукция, может быть принят в России уже в ближайшее время. Законопроект также будет предусматривать ряд мер поддержки малых форм хозяйствования, в том числе те, которые будут помогать решать проблему со сбытом товаров. Эксперты положительно оценивают инициативу, однако подчеркивают: чтобы она работала именно так, как задумано, поддерживала небольшие хозяйства, а не создала им дополнительные сложности, нужно учесть множество сопутствующих факторов


В российском законодательстве появится понятие «фермерская продукция». В октябре поддержал законопроект, который будет его определять. Фермерской будет считаться сельскохозяйственная продукция (включая товары первичной и последующей переработки), которую производят малые и микропредприятия, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также физические лица, занимающиеся личным подсобным хозяйством.

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Агроинвестор

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