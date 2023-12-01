Доход, защищенный в грунте. Инвестиционная привлекательность тепличного овощеводства России в 2023 году

«Эко-Культура»‎

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Производство овощей в закрытом грунте на протяжении последних восьми лет оставалось одним из драйверов роста общих вложений в АПК. В сектор пришло много непрофильных игроков, а старые комплексы получили новый импульс для развития. Но с насыщением рынка продукцией сокращалась и поддержка данного сегмента, а с ростом затрат уменьшалась рентабельность бизнеса. Однако в сравнении с другими отраслями ситуация в тепличном производстве выглядит вполне оптимистично. И хотя уровень доходности по итогам этого года, вероятно, снизится, сектор по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, считает автор этой статьи



Аграрно-промышленный комплекс в XXI веке стал самым стабильно и уверенно развивающимся сектором народного хозяйства России. Несмотря на тот факт, что более половины площадей в нашей стране относятся к зонам рискованного земледелия, а за последние 15 лет прошлого столетия мы растеряли значительную часть сельскохозяйственных мощностей и научного потенциала, восстановление и быстрое развитие почти всех направлений АПК стало возможным благодаря масштабным частным инвестициям и мощной поддержке государства.