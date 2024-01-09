Инструменты семенного продвижения. Доля российских семян в посевах может быть существенно больше при грамотном маркетинге

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Курс на замещение импортного семенного материала отечественные компании взяли и оптимистично настроены нарастить объемы производства за максимально короткое время. Однако важно не только произвести, важно суметь продать. Если еще несколько лет назад российские селекционеры и семеноводы полностью проигрывали западным компаниям в стратегиях продвижения и послепродажного сопровождения, то сейчас в этой области отставание сокращается. Отечественные компании активно учатся и готовы использовать все возможные маркетинговые инструменты для популяризации своей продукции



Согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля отечественных семян на российских полях к 2030 году должна составить не менее 75%. С одной стороны, этот показатель должен обеспечиваться развитием селекции и семеноводства, с другой — постепенным вытеснением с российского рынка иностранных игроков. По оценке ассоциации «Национальный семенной альянс», под урожай 2024 года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будет использоваться семенной материал отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. А доля российских семян кукурузы может составить 73%. Кроме того, в России уже есть качественные родительские формы для обеспечения до 45% потребностей в семенах сахарной свеклы.