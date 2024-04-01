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Поддать газу. Каков потенциал перевода российской сельхозтехники на газомоторное топливо

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Цены на ГСМ для сельхозпроизводителей растут ежегодно. В 2023-м работу им дополнительно усложнил дефицит дизеля, который отмечался в ряде регионов страны как раз в период уборочной кампании в августе-сентябре. По оценке Минсельхоза, совокупные расходы аграриев на данный вид топлива превышают 240 млрд руб. в год. Использование вместо него природного газа позволило бы сократить затраты примерно на 20%. Машиностроители тренд уловили и уже разрабатывают модели такой техники. А вот сами хозяйства с переходом на газ спешить не хотят. Главный стоп-фактор — отсутствие инфраструктуры: не только топливных заправок, но и сети газопроводов, хранилищ, специализированных цистерн и компрессорных станций

В 2023 году, по данным Минсельхоза, на предприятиях агропромышленного комплекса эксплуатировалось более 15 тыс. единиц автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Из них 3,8 тыс. ед. используют компримированный (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) и за последнее время количество такой техники увеличилось более чем на 1,2 тыс. ед. Кроме того, в сельхозорганизациях эксплуатируется порядка 2 тыс. зерносушильных комплексов, также применяющих в качестве топлива природный газ (метан). Дополнительная потребность в таком оборудовании оценивается более чем в 500 ед., сообщила «» пресс-служба министерства.

О том, что нужно повышать долю сельхозтехники, работающей на газомоторном топливе, агроведомство активно заговорило в прошлом году. Так, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что газ имеет высокий потенциал в различных направлениях за счет своей экологичности и экономичности. Согласно оценке Минсельхоза, стоимость часа работы на тракторе МТЗ-82 при использовании дизельного топлива на начало 2023-го составляла 316 руб., а при использовании газодизеля — 237 руб. Еще ниже она становится, если применять СПГ или КПГ — 172 руб. за час и 151 руб. соответственно. Таким образом, экономия на топливе при работе на сжиженном и компримированном газе по сравнению с дизтопливом оценивалась в 1,7 тыс. руб. и 1,9 тыс. руб. за одну смену, а для газодизеля — 953 руб.

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