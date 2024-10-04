Кофейно-чайная зависимость страны. Есть ли возможность увеличить долю отечественного сырья на рынке горячих напитков

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Наиболее импортозависимый российский рынок чая и кофе постепенно адаптируется к внешнеполитической ситуации. Сложности все еще наблюдаются со сроками поставок и стоимостью сырья из-за перестроения логистических цепочек, в том числе вследствие арабо-израильского конфликта. В ближайшем будущем все это дополнительно повлияет на конечную цену готового продукта, но особо не отразится на объемах, считают эксперты. С другой стороны, у отечественных чаеводов есть планы по увеличению внутреннего производства сырья. Если кофе в силу климатических условий не выращивают и в ближайшие десятилетия не будут выращивать в России, то чайные плантации в перспективе можно расширить более чем в два раза

Эксперты предупреждают, что до конца 2024 года цены на чай и кофе в России будут расти. «Дело в том, что и кофе, и чай — товары, которые производятся за пределами нашей страны, за исключением некоторых сортов чая в Краснодарском крае, поэтому они зависят от общемировой конъюнктуры и биржевых цен», — поясняет председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов. Увеличение стоимости кофе — общемировая тенденция из-за сокращения производства. Так, урожай кофейных зерен в Бразилии (крупнейшая страна-производитель) в текущем сезоне пострадал из-за засухи, а в Индонезии (входит в топ-5) — из-за ливней. Помимо этих стран, кофейное сырье в Россию также поставляют Вьетнам, Индия и Колумбия.

Дешевле будет вряд ли

В России, помимо мировых проблем с урожаем продукта, эксперты в числе причин повышения стоимости кофе называют также колебания курса валют и логистические проблемы, связанные с ситуацией в Красном море (обострение арабо-израильского конфликта). В 2023 году продукт в среднем подорожал на 15%. И уже в 2024-м некоторые производители и дистрибьюторы анонсировали новое повышение цен.

Чайная и кофейная отрасли в России практически на 100% зависят от импорта сырья, но при этом 75% кофе и до 95% чая, который есть в продаже, перерабатывается и расфасовывается внутри страны, отмечает президент ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Эта «рублевая составляющая», которая не зависит от курсовых колебаний, позволяет избежать «драматических изменений цены», утверждает он.