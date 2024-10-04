разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Кофейно-чайная зависимость страны. Есть ли возможность увеличить долю отечественного сырья на рынке горячих напитков

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Наиболее импортозависимый российский рынок чая и кофе постепенно адаптируется к внешнеполитической ситуации. Сложности все еще наблюдаются со сроками поставок и стоимостью сырья из-за перестроения логистических цепочек, в том числе вследствие арабо-израильского конфликта. В ближайшем будущем все это дополнительно повлияет на конечную цену готового продукта, но особо не отразится на объемах, считают эксперты. С другой стороны, у отечественных чаеводов есть планы по увеличению внутреннего производства сырья. Если кофе в силу климатических условий не выращивают и в ближайшие десятилетия не будут выращивать в России, то чайные плантации в перспективе можно расширить более чем в два раза

Эксперты предупреждают, что до конца 2024 года цены на чай и кофе в России будут расти. «Дело в том, что и кофе, и чай — товары, которые производятся за пределами нашей страны, за исключением некоторых сортов чая в Краснодарском крае, поэтому они зависят от общемировой конъюнктуры и биржевых цен», — поясняет председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов. Увеличение стоимости кофе — общемировая тенденция из-за сокращения производства. Так, урожай кофейных зерен в Бразилии (крупнейшая страна-производитель) в текущем сезоне пострадал из-за засухи, а в Индонезии (входит в топ-5) — из-за ливней. Помимо этих стран, кофейное сырье в Россию также поставляют Вьетнам, Индия и Колумбия.

Дешевле будет вряд ли

В России, помимо мировых проблем с урожаем продукта, эксперты в числе причин повышения стоимости кофе называют также колебания курса валют и логистические проблемы, связанные с ситуацией в Красном море (обострение арабо-израильского конфликта). В 2023 году продукт в среднем подорожал на 15%. И уже в 2024-м некоторые производители и дистрибьюторы анонсировали новое повышение цен.

Чайная и кофейная отрасли в России практически на 100% зависят от импорта сырья, но при этом 75% кофе и до 95% чая, который есть в продаже, перерабатывается и расфасовывается внутри страны, отмечает президент ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Эта «рублевая составляющая», которая не зависит от курсовых колебаний, позволяет избежать «драматических изменений цены», утверждает он.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна