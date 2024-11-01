Зерновой откат. Как снижение технологичности посевов повлияет на производство

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Валовой сбор зерна в этом году может сократиться почти на 15%. Свое влияние оказали сокращение посевных площадей, а также показателей урожайности, которые изменились под влиянием неблагоприятных погодных условий. Впрочем, свою негативную роль сыграло и падение доходности в отрасли: низкие цены на зерно в прошлом сезоне не стимулировали аграриев вкладываться в производство. Прогнозы рентабельности на этот сельхозгод тоже пока не самые радужные, а проблемы с озимым севом вызывают беспокойство и за урожай-2025

В то время как аналитики с начала лета регулярно меняли свои оценки урожая, Минсельхоз стабильно держал свой прогноз на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы. В начале октября вице-премьер Дмитрий Патрушев наконец понизил его до 130 млн т и 83 млн т соответственно. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — сказал он, выступая на «Золотой осени».



Патрушев также напомнил, что в этом году аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями: весной несколько регионов пострадали от возвратных заморозков, летом — от засухи, а во время уборки — от обильных осадков. Так, в октябре в тяжелых условиях завершали сбор урожая растениеводы Сибири, уточнял он. По словам вице-премьера, на 10 октября было намолочено 122 млн т зерна. «Продовольственная безопасность России полностью обеспечена, и уже сейчас существует неплохой потенциал для экспорта», — говорил он. На снижение оценки, помимо климатических условий, повлиял также режим КТО, действующий в Курской, Белгородской и Брянской областях.



Сократились и урожайность, и посевы

Зерновыми и зернобобовыми культурами в сезоне 2024/25 было занято, по предварительной оценке, 46,1 млн га, что на 1,8 млн га меньше, чем в 2023/24-м, информирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По сравнению с предыдущим годом рост посевов продемонстрировала только озимая пшеница — на 3,1%, до 16,1 млн га. В то же время спад по яровой пшенице составил 12,4%, по ячменю — почти 13%, а по кукурузе — 0,4%. Средняя урожайность зерновых тоже сократилась. По состоянию на конец сентября 2024-го сбор с гектара пшеницы едва превышал 20,1 ц (годом ранее — 31,8 ц), ячменя составлял 25 ц (27 ц), кукурузы на зерно — 53,3 ц (69,3 ц), приводил тогда цифры эксперт. Общий урожай в то время он оценивал в 126,5 млн т, включая 83,1 млн т пшеницы, 17 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в конце сентября говорил, что производство всех зерновых в 2024 году будет «компактным»: 125 млн т всего, в том числе пшеницы — 82 млн т (или меньше), ячменя — 17 млн т, кукурузы — около 12 млн т. «В Центре зерновые пострадали от катаклизма в виде майских заморозков, на Юге весенние морозы сменились засухой, которая особенно негативно сказалась на поздних культурах, а в Западной Сибири потенциально высокий качественный урожай был смазан обильными “тропическими” дождями непосредственно до и во время уборки», — рассказывал эксперт.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут полагает, что с учетом новых территорий страна может получить 125 млн т зерна (82 млн т пшеницы, 17 млн т ячменя). «Правда, не факт, что получим, — подчеркивает он. — Большой провал будет по кукурузе, ее урожай из-за жаркой погоды на Юге вряд ли превысит 12,2 млн т».



Хотя в среднем урожайность пшеницы будет ниже прошлогодней по всем округам и регионам, неплохо на среднемноголетнем уровне главная зерновая культура покажет себя на Урале, также поднимется показатель на Дальнем Востоке, считает Корбут. «В Сибири, правда, ситуация пока неясна, хотя отчеты регионов по этому округу достаточно бодрые, — отмечал эксперт в конце сентября. — Все будет упираться в погоду в ближайшие несколько недель: прекратятся ли дожди, когда закончится осень и начнется зима, успеют ли за этот период все посевы обработать».



Прогноз компании «ПроЗерно» на общий зерновой урожай — 123,6 млн т без учета новых регионов. Из них 81,6 млн т пшеницы, 16,8 млн т ячменя, 11,9 млн т кукурузы.



Локальные рекорды

При этом опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители катастрофического падения валового сбора на своих предприятиях на начало октября не наблюдали, а некоторые даже отмечали рекордную урожайность по отдельным агрокультурам. Агрохолдинг «Степь» в это время уже завершал уборку. «Сбор с гектара по озимым зерновым культурам в краснодарском кластере выше относительно прошлого года, но отмечается снижение в Ростовской области и Ставропольском крае», — делился гендиректор компании Андрей Недужко. В структуре посевов агрохолдинга основной производственной культурой является пшеница, под нее выделяется около 50% всей площади.



В «Тамбовских фермах» в этом году получили валовый сбор зерновых на среднемноголетнем уровне. А в агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края и вовсе была рекордная урожайность ячменя — 94 ц/га. «По пшенице показатель в нашем хозяйстве тоже хороший — на уровне 71,5 ц/га, это повторение лучших наших результатов, и он выше прошлогоднего на 10%», — сообщает председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. В целом результатами по этим зерновым он доволен. Урожайность кукурузы получилась средняя — 80 ц/га, однако для этого сезона такой показатель очень хороший, акцентирует внимание руководитель. «Год был засушливый, особенно сухим было лето, в итоге урожай кукурузы на Юге оказался очень низким», — поясняет он. «Прогрессу» же удалось получить неплохую урожайность этой агрокультуры благодаря тому, что ее поля находятся в предгорном районе на юго-востоке Краснодарского края, и климат там несколько мягче, чем на равнине.



Рекордная урожайность зерновых колосовых отмечалась и в кубанском филиале группы хозяйств «АгроГард». Средний показатель по озимой пшенице во всех предприятиях филиала выше среднего как в целом по региону, так и по отдельным районам. «В среднем по краю сбор пшеницы с гектара в этом году находится на уровне прошлого года и составляет 61,3 ц, а наши растениеводы получили 76,6 ц! — доволен гендиректор компании Павел Царев. — То же самое с озимым ячменем: средняя урожайность по региону составила 76,9 ц/га, в то время как наши кубанские предприятия получили 87,8 ц/га».



В то же время в Центре показатели по зерновым у «АгроГарда» ниже среднемноголетних значений. Урожайность озимой пшеницы в этом году составила 50 ц/га, что на 24% ниже уровня 2023-го и на 9% меньше средней цифры последних пяти лет, сообщает руководитель. Сбор с гектара ярового ячменя ниже прошлогоднего на 33% и составляет 36,2 ц. В целом по холдингу производство ячменя и пшеницы составило 430 тыс. т, что соответствует среднему уровню последних пяти лет. Основную долю в структуре посевов всех филиалов холдинга занимает озимая пшеница — при уборочной площади 136 тыс. га на эту агрокультуру приходится 56 тыс. га, или 41%. Вторая по значимости зерновая в севообороте компании — ячмень: 4 тыс. га занимают озимые посевы культуры на Юге и 11,6 тыс. га — яровые в Центре.







А вот по кукурузе в Краснодарском крае в 2024 году картина крайне неблагоприятная, признает Царев. «Засушливая весна, аномально высокие температуры летом и практически полное отсутствие осадков привели к снижению урожайности более чем вдвое», — поясняет он. В регионах Центра ситуация несколько лучше, хотя о конкретных цифрах в начале октября руководитель говорить не спешил, так как в то время в ЦФО было обработано лишь 40% общей площади кукурузы.



В агропромышленном холдинге «Зерно Жизни» на 1 октября в общей сложности было намолочено порядка 300 тыс. т зерновых, зернобобовых и льна. «Это немного больше, чем в это же время годом ранее, правда, и посевных площадей у нас в этом году побольше — примерно на 3% (около 100 тыс. га)», — обращает внимание директор компании Андрей Зорин. Урожайность озимой пшеницы на упомянутую дату 2024-го была немного лучше, чем в 2023-м — 29,6 ц/га против 29,2 ц/га соответственно. По яровой пшенице, напротив, показатель в этом году снизился до 21,8 ц/га против 25,9 ц/га в прошлом году — сказалась весенняя засуха. Сбор с гектара ячменя остался на уровне прошлого года — 20 ц. «Но его у нас традиционно немного — держим эту зерновую для ассортимента», — поясняет руководитель. Кукурузу же в этом году в «Зерне Жизни» не сеяли. И это было правильным решением. «Не выходит у нас с кукурузой: то засуха, то влажность повышенная, то логистика дорогая», — перечисляет Зорин.



В компании «Нива-Михеев и К» из Нижегородской области сбор пшеницы и ячменя получился меньше, чем в прошлом году, — урожайность зерна упала на 15-20%. Причина — неблагоприятные погодные условия: весенние заморозки и летняя засуха, уточняет коммерческий директор предприятия Леонид Мудров.



Рекордно ранняя уборка

Зерно в этом году аграрии начали собирать раньше по сравнению со среднемноголетними сроками, напоминает Александр Корбут. Было жарко и сухо, поэтому поначалу показатели по темпам уборки выглядели лучше прошлогодних. «Но потом ситуация вошла в обычную колею, и чем дальше, тем больше мы отставали от прошлогодних показателей», — рассказывал он в конце сентября. И дальше это отставание будет только усиливаться, прогнозировал эксперт тогда.



В агрофирме «Прогресс» уборка ячменя и пшеницы стартовала раньше среднемноголетних сроков на 15-18 дней и была завершена уже к 10 июля — существенно раньше обычного, так как провели ее быстро и организованно. Кукурузу закончили убирать 25 сентября — на 15 дней раньше.



Агрохолдинг «Степь» начал уборку зерновых в середине июня, то есть на две недели раньше традиционных для Юга России сроков. Это связано с погодно-климатическими условиями — аномально высокими температурами, объясняет Андрей Недужко. На две недели сместился старт работ и в «Тамбовских фермах». «К концу сентября мы практически завершили с кукурузой, хотя обычно 1 октября только приступали к ее сбору», — уточняет гендиректор компании Игорь Поляков. Он добавляет, что в ранней уборке есть и плюсы, и минусы. Например, в этом году кукуруза с минимальной влажностью, и ее не нужно будет дополнительно просушивать.



Экспортный потенциал снизится Независимый эксперт Александр Корбут обращает внимание, что те прогнозы сбора, которые традиционно озвучиваются в официальных публикациях, — это объем в первоначально оприходованном весе. «Это зерно нужно еще очистить, подсушить, и тогда получится тот объем, который может быть использован по назначению», — объясняет он. Хотя в любом случае даже при самых неблагоприятных прогнозах для внутреннего рынка никаких проблем это не создаст, однако экспортный потенциал в сезоне 2024/25 будет ниже, чем в предыдущие годы, считает эксперт. Так, на внешние рынки может быть отгружено 50 млн т зерна без учета зернобобовых, которые могут добавить к экспорту еще порядка 2,5-3,2 млн т.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в октябре уменьшила прогноз производства пшеницы в России на 1 млн т, до 82 млн т, однако прогноз экспорта главной зерновой остался без изменений по сравнению с сентябрем — 48 млн т. Оценка вывоза фуражного зерна скорректирована вниз на 1,1 млн т, до 7 млн т (в сезоне 2023/24 — 12,46 млн т). В том числе прогноз отгрузок российской кукурузы на внешние рынки в этом сельхозгоду сокращен на 0,5 млн т, до 3,3 млн т (6,2 млн т в предыдущем сезоне), а ячменя — на 0,6 млн т, до 3,4 млн т (5,8 млн т).

Теплая малоснежная зима предопределила раннюю уборку и во всех регионах присутствия предприятий «АгроГарда». Локальные дожди и сопутствующая жаркая погода не дали продуктивных осадков, в результате произошло ранее высыхание листового аппарата, сократился период вегетации, и уборка началась на 10-15 дней раньше стандартных сроков, делится Царев. «Этот год отмечается редкой особенностью — уборка идет быстро и в оптимальные нормативные сроки, — комментирует он. — Сухая погода летом и в начале осени позволяет собирать урожай опережающими темпами». При этом, хотя в «АгроГарде» в целом все потребности по технике закрыты, ввиду ранней уборки в этом сезоне возникла необходимость задействовать агромашины и работников предприятий кубанского филиала на работах в Орловской области.



А вот в «Зерне Жизни» уборочная кампания шла в стандартные агротехнические сроки. «На смену дождливому августу, который сначала вызвал опасения, наступило продолжительное бабье лето, сухое и теплое, что позволило нам спокойно работать», — говорил Зорин в конце сентября.



Не только погода

В этом году на результаты зернопроизводства в первую очередь отрицательно повлияли погодные аномалии, рассказывает Зорин. «Одним из следствий глобального потепления является то, что периоды дождей, засух, холодов стали очень продолжительными», — подчеркивает он. Непосредственно в агрохолдинге в этом году столкнулись с поздними заморозками и засухой.



Температурный режим, сложившийся в апреле — мае в ЦФО, снизил формирование продуктивного стеблестоя озимой пшеницы, делится Царев. Возвратные заморозки нанесли вред культуре. Кроме того, на территориях Курской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей в марте — мае наблюдался существенный дефицит влаги, это не позволило полноценно вегетировать озимой пшенице. В некоторых областях температура в начале мая опускалась до -5 °С, что привело к частичному повреждению вегетирующих посевов, а также до 20% надземной части растений. Урожайность ячменя тоже ниже ввиду весенних заморозков — они, по словам руководителя, негативно отразились на кустистости и густоте продуктивного стеблестоя.



Однако погодные условия не единственный фактор, влияющий на валовый сбор, отмечает Зорин. Существенный рост стоимости всех производственных ресурсов, санкции, ограничения экспорта, низкие цены на внутреннем рынке — все это ограничивает возможности воспроизводства и развития и косвенным образом тоже отражается на объеме урожая.



Еще один фактор — персонал. «К сожалению, с годами опытные кадры взрослеют и выбывают. Сейчас в агрохолдинге работает 30% пенсионеров. «Приток молодых работников, к сожалению, незначительный, так что единственный путь решения вопроса — повышение производительности труда», — считает Зорин. Он добавляет, что пять лет назад в компании трудились около 1,1 тыс. человек при обрабатываемой площади около 100 тыс. га. Сейчас в хозяйствах вдвое меньше сотрудников, при этом общая площадь превысила 150 тыс. га.



«Каждый раз, когда на рынке происходят какие-то неурядицы, все ссылаются на неблагоприятную погоду», — комментирует Злочевский. Однако, по его мнению, погода не является определяющим фактором. Эксперт напоминает, что в 2010 году в России был неурожай — по официальным данным Росстата, валовой сбор зерна составил 60,9 млн т (на 30% меньше плана). «Но также стоит вспомнить, что в 2009-м цены на пшеницу четвертого класса снизились в три раза — с 9 тыс. руб./т годом ранее до 3 тыс. руб./т. В итоге 2010 год закончился закономерно по результатам — то, что тогда происходило, было прямым следствием падения стоимости продукции, — уверен он. — В США в 2013 году засуха была значительно жестче, чем у нас в 2010-м, — там вообще не было дождей, но американцы потеряли лишь 10% планового сбора, и все благодаря высоким технологиям, которые использовали местные аграрии».







В России снижение технологичности растениеводства началось в 2021 году, когда стала действовать экспортная пошлина на зерновые, считает эксперт. Но благоприятные погодные условия 2022-го и 2023-го сгладили влияние данного фактора на производство. В текущем году тоже ничего глобального с погодой не произошло. «Возвратные заморозки не новость и бывают в мае периодически хотя бы раз в пять лет, региональные засухи тоже далеко не редкость, но последствия данных неблагоприятных условий в этот раз ощущаются гораздо сильнее, потому как аграрии стали больше экономить на технологиях», — уверен Злочевский.



По подсчетам Александра Неженца, стоимость производства зерна в 2024 году по сравнению с прошлым увеличилась на 15-18%. Подорожали ГСМ, запчасти, а также существенно увеличились цены на средства защиты растений и сервисные услуги. «Ситуация огорчает и настораживает, особенно с учетом того, что мы не видим перспективы роста мировых цен на зерно, — добавляет он. — Приемлемой рентабельности, хотя бы в 20%, в зерновом секторе нет, и перспектив ее увеличения в ближайшее время тоже не видно». Несмотря на то что предлагаемые покупателями цены не удовлетворяют компанию, «Прогресс» все-таки продает достаточно большие объемы зерна для того, чтобы уменьшать кредиты, потому как растет ключевая ставка и, соответственно, стоимость обслуживания заемных средств. В таких условиях самым важным для агрофирмы является уменьшение платежей по кредитам, и на этом направлении сосредоточены основные усилия предприятия.



Качество хуже, но все еще неплохое

Из-за неблагоприятной погоды производители и эксперты отмечают ухудшение качества зерна. В этом году оно будет ниже, чем в 2023-м, во всех регионах, в том числе в Сибири, где традиционно выращивалось больше всего пшеницы твердых сортов, прогнозирует Александр Корбут. «Если в предыдущие годы, в макрорегионе основную долю в общем объеме составляла пшеница третьего класса, и там всегда не хватало фуража, то в этом году с последним проблем не будет, помимо этого, увеличится доля проросшего зерна», — полагает он.



Снижение качества пшеницы урожая 2024-го подтверждают в «Прогрессе»: в этом году оно чуть хуже, чем в 2023-м, — протеин преимущественно 11,5% и 12%. Если на количество зерновых, убранных «Тамбовскими фермами», погода мало повлияла, то на качестве отразилась отрицательно, говорит и Поляков. «Мы в этом году отмечаем низкое содержание белка в зерне, а чем хуже качество, тем меньше цена на нашу продукцию», — констатирует он.



Что с запасами По прогнозу РЗС, остатки зерна на конец сезона 2024/25 могут сократиться до 31,2 млн т (против 46,3 млн т на 1 июля 2024-го). «Это нормальный показатель, — комментирует Аркадий Злочевский. — Последние два года у нас были критически большие запасы, которые продавливали цены, теперь они будут на среднем уровне». Остатки пшеницы на конец сезона составят чуть более 10 млн т, добавляет эксперт.



В то же время в мире запасы главной зерновой культуры падают и к июню 2024/25 сельхозгода будут меньше на 5,8 млн т относительно предыдущего показателя — 256,6 млн т против 262,4 млн т годом ранее. Снижение ожидается и по ячменю — на 2,9 млн т, до 17,5 млн т, тогда как в России на конец сезона его остатки составят около 5,7 млн т. «А вот по кукурузе мы с миром разошлись в трендах: глобальный баланс этой агрокультуры, по прогнозам аналитиков, будет позитивным (запасы вырастут на 1,7 млн т, до 310,2 млн т), в России же ее запасы снизятся с 7,8 млн т на конец сезона 2023/24 до 5,7 млн т на конец 2024/25-го», — отмечает Злочевский.

Качество зерна ухудшилось и в Поволжье — по многим регионам округа есть проблема пророста, знает Мудров. «Например, если для пшеницы первого и второго классов нормальным является число падения 200 сек., а для зерна третьего класса — 150 сек., то в этом году анализ образцов зерна в нашем регионе показывает, что даже при количестве в нем протеина 26-27%, число падения зачастую ниже нормы, — делится он. — Такое зерно плохо подходит для хлебопекарной и мукомольной промышленности».



В то же время в конце первой декады октября в Нижегородской области цена фуражной пшеницы без пророста у животноводов и стоимость зерна четвертого класса на мукомольных заводах была одинаковой, сообщал тогда Мудров. «Мукомолы просто не могут предложить цену выше, так как стоимость муки просела», — объясняет он. Тем не менее в этом году зерновые все-таки стоят больше, чем годом ранее, признает руководитель. На фуражную пшеницу, по его наблюдениям, цена уже выросла на 30% и, возможно, увеличится еще.



А вот в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Центр оценки качества зерна» отмечают, что качество пшеницы пока неплохое. По состоянию на 7 октября в испытательных лабораториях организации было обследовано 48,4 млн т пшеницы из 29 регионов страны. Это 90% валового сбора в обследуемых регионах. По результатам анализа выявлена мягкая пшеница всех пяти классов. В том числе третьего — 28,5%, четвертого — 48,7%. Лидерами по объему мягкой пшеницы продовольственных классов являются Волгоградская область — 84,3% обследованного объема в регионе, Курская — 81,1%, Ростовская — 69,2%, а также Краснодарский и Ставропольский края — 79% и 75,2% соответственно. Кабардино-Балкарская Республика — единственный регион, в котором была получена мягкая пшеница первого класса, а зерно второго класса выявлено в пяти регионах, среди которых Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Воронежская область.







«Учитывая погодные условия этого года, качество пшеницы все-таки можно оценить как высокое», — считает директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов. Средневзвешенные показатели белка и клейковины фиксируются на уровне 2023 года, а вот натуры и числа падения — увеличились до 782 г/л и 329 сек. соответственно, что является хорошим уровнем. Однако окончательную оценку качества урожая 2024 года специалисты учреждения дадут только после завершения уборочной кампании во всех регионах страны, добавляет руководитель.



Ячмень по состоянию на 30 сентября обследован в лабораториях Центра в объеме 1,7 млн т в 27 регионах, что составляет 22,6% валового сбора в 7,3 млн т. На дату отчета доля ячменя первого класса выше значения прошлого сезона и составляет 30,3% против 20,2% соответственно. Доли второго и третьего классов, а также несоответствующего ГОСТу снизились до 13,1% (с 15,5% годом ранее), 55,5% (с 62,2%) и 1% (с 2%) соответственно.



Ценовые ожидания

До нового года радикальных изменений цен вряд ли стоит ожидать, скептичен Александр Корбут. «На рынке наблюдается большая неопределенность с объемом урожая и качеством зерна, — говорил он в конце сентября. — Хотя его достаточно активно сейчас закупают переработчики и животноводы — у них есть ощущение, что зерно подорожает». Когда такие ожидания присутствуют, они в конечном счете оправдываются, утверждает эксперт: цены внутреннего рынка будут расти, но вполне умеренно, прогнозирует он.



Первые три месяца нового сезона были отмечены весьма высоким экспортом пшеницы, темпы которого не соответствовали размеру урожая, напоминает Дмитрий Рылько. Причины — ожидание экспортной квоты во второй половине сезона, и пошлины на вывоз, которые в значимой мере «съедают» сезонную премию по хранению зерна, а высокие ставки депозитов стимулируют переход из товара в деньги. Еще один фактор влияния — специфические и во многом неожиданные для участников рынка изменения организационной структуры экспортной отрасли в сезоне 2024/25. Таким образом, высокое и конкурентное предложение из России стало одной из причин прогиба мировых цен. Однако с конца сентября — начала октября ситуация стала меняться, глобальная стоимость пшеницы понемногу начала расти. «Переоценка предложения и спроса подсказывает, что российское зерно тоже продолжит дорожать, хотя на внутреннем рынке это повышение будет сдерживаться экспортными пошлинами», — отмечает эксперт.



На фоне относительно низкого урожая доходность производителей в первые месяцы сезона 2024/25 была невысокой и распределялась неравномерно, обращает внимание Рылько. Два региона на Юге — Краснодарский край и Ставрополье — находятся в более-менее неплохой ситуации из-за близости к портам, хотя и у них были времена гораздо лучше, подчеркивает эксперт. Центр является огромным регионом неприбыльного производства зерна. В Поволжье многое зависит от конкретного региона — в некоторых доходность зернопроизводителей будет средней, в других после грандиозных дождей — близкой к отрицательной. «Показатели Западной Сибири и Урала пока формируются, хотя на последнем урожай зерновых, скорее всего, будет неплохим, — прогнозировал эксперт в конце сентября. — А вот Западной Сибири второй сезон подряд не везет с качеством, к тому же регион пока отрезан от ключевого рынка Казахстана, а Китай в этом сельхозгоду в силу ряда причин пока “сонный”».



Цена на зерновые в Центре на конец сентября была очень низкой, констатировал тогда Поляков. «Продовольственная пшеница сейчас стоит порядка 14 тыс. руб./т с НДС, такая цена не окупает наших затрат, — сетовал он. — И это притом что мы получили среднюю урожайность, хозяйства, у которых показатели ниже, находятся в еще более неблагоприятной ситуации». В то же время затраты на уборку сильно выросли, рассказывает руководитель. В первую очередь из-за существенного подорожания дизельного топлива. «Хорошо, что оно вообще в этом году есть, а не в дефиците, как в прошлом», — дополняет он. Увеличилась и стоимость рабочей силы. В итоге общие расходы на производство зерновых по сравнению с 2023-м выросли на 15-20%.







Ситуацию усложняет логистический аспект. Если всю технику купить сейчас можно, хоть и на 25% дороже, чем годом ранее, то с запчастями на нее проблема — их очень долго нужно ждать, утверждает Поляков. О проблеме с поставкой запасных частей на импортную технику говорит и Павел Царев. Чтобы минимизировать ущерб компания продолжает переход на отечественную технику, а также машины производства дружественных стран. Так, холдинг уже приобрел несколько китайских моделей.



Помимо прочего, растут затраты на семена и СЗР, увеличиваются тарифы на транспортировку продукции, дорожают кредитные линии, перечисляет руководитель. «С учетом низкой урожайности в Центре себестоимость тонны озимой пшеницы выросла на 20% относительно прошлого года, ячменя — на 30%», — подсчитал он.



Что касается цен на пшеницу четвертого класса, то в Краснодарском крае в этом году ее стоимость в середине октября была выше лишь на 500-700 руб./т. Для регионов ЦФО разница доходила до 4 тыс. руб./т, делился наблюдениями Царев. «Однако пока многие предложения по зерновым мы вынуждены отклонять из-за того, что предлагаемые цены все же меньше нашей себестоимости, — подчеркивал он. — С учетом низкой урожайности и продолжающейся тенденции роста затрат, рентабельность точно не будет выше, чем в прошлом году».



В «Зерне Жизни» пока не посчитали, насколько увеличились затраты на зернопроизводство, однако они «определенно выросли», говорит Андрей Зорин. «Что касается наших ожиданий, мы хотим надеяться на правильную динамику цен и рентабельность не менее 30%, которая достаточна для надежной работы и развития, хотя в текущих условиях это вряд ли возможно», — признает руководитель.



На Юге затраты на производство зерновых в 2024 году увеличились в среднем на 20%, по некоторым позициям и более, делится Андрей Недужко. Все это отрицательно сказывается на доходности. «Нам удается сохранять рентабельность за счет заблаговременного контрактования средств производства вне периода высокого спроса и за счет реализации программы импортозамещения», — добавляет он.



Провал озимого сева

Сейчас основная проблема — урожай не этого, а будущего сезона, подчеркивает Александр Корбут. «Есть проблемы с озимым севом из-за засухи в ряде регионов России. Соответственно, идет отставание по темпам посевной от среднемноголетних показателей», — говорил эксперт в конце сентября. Он не исключал, что большую часть полей вместо озимых растениеводы займут чистыми парами, а весной, в период ярового сева, будут определяться, какие агрокультуры сеять, исходя из конъюнктуры рынка. «Если пшеницу выращивать будет невыгодно, значит, заменят ее на более маржинальные позиции», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что в южных регионах озимые сеять можно вплоть до декабря включительно — главное, чтобы потом была снежная зима и дружная весна. А вот в Центре сев нужно завершать раньше, до наступления заморозков, чего предприятия по состоянию на конец сентября — начало октября не могли сделать из-за сухой погоды.



По итогам прошлого года средний уровень рентабельности производства пшеницы был отрицательным и находился на уровне -0,94%, напоминает Злочевский. Соответственно, инвестиции в выращивание пшеницы снижаются. По оценке РЗС, в 2023 году их объем составили 1,3 млрд руб. против 6,2 млрд руб. в 2022-м и 7,6 млрд руб. в 2021-м. А до введения экспортной пошлины в 2020-м вложения в отрасль и вовсе доходили до 57 млрд руб. «Мы потеряли инвестиционный ресурс по пшеницы, он опустился до безумно низких значений, — сетует эксперт. — Аграрии стараются переходить на разные нишевые культуры, поскольку там рентабельность пока сохраняется, и в первую очередь из-за низкой доходности пшеницы мы проваливаем озимый сев, а не из-за погоды, ведь озимый рапс растениеводы продолжают сеять».



Некоторые аграрии подтверждают уменьшение площадей под озимыми зерновыми под урожай 2025-го. Так, в «Тамбовских фермах» их сократили на 40% относительно прошлого года. Правда, причина все-таки в неблагоприятных условиях — сильная засуха в регионе. «Осень в этом году пока не радует осадками, которые необходимы для всходов озимых», — отмечал в конце октября и Павел Царев. Тем не менее под урожай следующего года в «АгроГарде» структуру посевов существенно менять не будут, хотя и начинают думать о расширении ассортимента возделываемых культур, например, этой осенью пробно посеяли озимый рапс.



А вот в «Зерне Жизни» на погоду не сетуют, а стараются застраховаться от всех рисков с помощью технологий. Главный козырь компании — технология no-till. «Пятнадцатилетняя практика доказывает повышение эффективности от применения этой агротехнологии в части влагосбережения, устойчивой урожайности, отсутствия черного пара, снижения затрат на ГСМ», — перечисляет Зорин. Шестипольный севооборот позволяет компании диверсифицировать риски и быть хорошо подготовленными к капризам погоды — даже если какие-то агрокультуры проваливаются, другие выигрывают. Однако, добавляет руководитель, эффективность применения no-till немыслима без неустанного мониторинга, четкого соблюдения норм и технологических сроков. «Конечно, мы все еще делаем ошибки, но их количество и влияние на общий результат неизмеримо меньше, чем, к примеру, десятилетие назад, — подчеркивает он. — Перед началом уборочной все механизаторы и агрономы всех наших хозяйств были дополнительно премированы за высокое качество проведенных весенних полевых работ — сумма премий составила 16 млн руб.».



Рожь будет в дефиците? Особенно серьезные проблемы в 2025 году могут быть с урожаем ржи, предупреждает Александр Корбут. Почти вся она озимая, а этой осенью во многих основных регионах ее выращивания наблюдались проблемы с севом. «Мукомолы уже сейчас высказывают недовольство по поводу высоких цен на нее, — говорил эксперт в начале октября. — А если из-за сложностей с проведением озимой посевной кампании площади агрокультуры сократятся, то в следующем году возможен даже ее дефицит».

Еще один фактор, который способствует получению «Зерном Жизни» хороших показателей урожайности — элитные семена собственного производства: в структуру холдинга входит семенное хозяйство «Кармала» и семенной завод «Зерно Жизни». В итоге компания полностью обеспечивает себя семенами всех зерновых, зернобобовых и льна.



Агрохолдинг также использует эффективные средства защиты растений. «За годы отобрали оптимальные по цене-качеству СЗР и научились ими работать», — делится Зорин. Он добавляет, что важно и качество воды, используемой для сельхозрастворов. «Во всех хозяйствах имеются узлы водоподготовки с обратным осмосом, а чистая и мягкая вода, как известно, повышает эффективность действующих веществ препаратов», — подчеркивает руководитель.



Способствует устойчивости бизнеса и структура холдинга, выстроенная по принципу вертикальной интеграции, уверены в «Зерне Жизни». Агропроизводственный дивизион группы компаний СИНКО, в которую входит агрохолдинг, включает семь элеваторов, два мукомольных завода, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительный отдел и торгово-экспортную компанию. «Таким образом, задача наших растениеводов — вырастить урожай, а об остальном позаботятся другие», — говорит Зорин.

