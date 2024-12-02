Новые мясные рекорды. Объемы выпуска продукции и вывоза в отрасли увеличиваются, но доходность постепенно сокращается

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Экспорт мяса и мясопродуктов в этом году может превысить отметку в 1 млн т и обновить прошлогодний рекорд. Несмотря на большие комиссии при внешнеторговых расчетах, российские экспортеры не просто удержали свои позиции на тех рынках, где уже работали, но и нашли новых покупателей. Производство мяса в стране тоже растет, хотя инвестиционная активность в свиноводстве и птицеводстве снизилась — не только на фоне хорошей насыщенности рынка продукцией, но и из-за высоких кредитных ставок

Экспорт мяса и мясопродуктов за первые девять месяцев 2024 года вырос на 16% по сравнению с 2023-м и достиг 570 тыс. т. По итогам января — декабря общий объем поставок может составить 800 тыс. т, что станет рекордным показателем с 2014 года, следует из исследования Россельхозбанка. По оценке информационно-аналитического агентства ИМИТ, за январь — сентябрь за рубеж было отправлено порядка 545 тыс. т мяса, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2023-го. «Свинина и свиные субпродукты в совокупности показывают наибольший прирост — на 20%, до 219 тыс. т, при этом увеличение тоже по субпродуктам самое высокое по итогам девяти месяцев — на 40%, до 43 тыс. т», — уточняет гендиректор компании Любовь Савкина. Экспорт мяса птицы увеличился за данный период на 11%, до 296 тыс. т, говядины — на 10%, до 30 тыс. т, добавляет она.

По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, достигнутые показатели вывоза — результат планомерной работы по открытию рынков и расширению поставок, которая проводилась в отрасли на протяжении нескольких лет. «Продукция наших компаний уже завоевала определенное доверие на внешних рынках, и сейчас российские компании реализуют скорее не задачу тестовых отгрузок, а задачу по увеличению их объемов, в том числе за счет расширения ассортимента», — объясняет эксперт.