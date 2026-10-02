До полки с остановками. Дефицит ГСМ вносит изменения в логистику «от поля до прилавка»

М. Чистякова

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Летом 2026 года отлаженная модель товародвижения от производителей до торговых сетей столкнулась с испытанием, к которому не были готовы ни те, ни другие. Нехватка топлива и рост цен на него к началу осени затронули более 60 регионов страны. Но если для обычного водителя это очереди на АЗС, то для логистической отрасли — чревато сбоями самого чувствительного звена: доставки продуктов питания. Следствием ситуации стало удлинение сроков поставок и рост издержек на всех этапах. Влияние на розничные цены будет отложенным, но к концу этого года может проявиться во всех основных сегментах продовольствия

В летние месяцы дефицит топлива стал реальностью, которую невозможно «переждать» и нужно приспосабливаться. Из-за увеличения времени в пути там, где транспорт раньше успевал сделать три рейса в неделю, теперь получается выполнить два. Чтобы закрыть тот же объем заказов, перевозчику нужна либо лишняя неделя, либо еще одна машина. Рост цен на бензин и дизель вносит коррективы и в стоимость транспортировки продукции. Издержки на логистику в целом повышаются. «Водители вынуждены заправляться в разы чаще и дольше, — подтверждает директор по транспортным операциям международной логистической группы компаний FM Logistic в России Маргарита Табунова. — Это критически снижает оборачиваемость автопарка и увеличивает время в пути. В итоге, чтобы перевезти тот же объем груза, требуется больше времени и автомобилей».

Затраты растут

Одной из главных проблем для логистики (особенно для дальних перевозок) участники рынка называют установление лимитов отпуска топлива на заправках. В среднем в регионах, где действуют ограничения, объем отпуска дизеля для грузового транспорта составляет 100-200 л, чего хватает на 200-500 км пробега. Для рефрижераторов, где расход топлива выше из-за работы холодильной установки, это критично. Таким образом, некоторые перевозчики предпочитают поездки до 150 км от базы, где можно гарантированно заправиться и вернуться, а количество дальних рейсов сокращается. Гендиректор «Байт Транзит» (транспортно-логистическая компания) Алексей Шпикельман говорит об особых сложностях в южном направлении и обратно, именно потому что по дороге бывает сложно заправиться.