От поля до чипсов и не только. Картофелеперерабатывающие мощности вырастут в 1,6 раза

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В сезоне 2026/27 объем переработанного картофеля может достигнуть 3 млн т. Увеличение произойдет благодаря запуску двух новых крупных проектов. Стимулирует расширение сектора и растущий спрос на продукты переработки клубня — потребление ежегодно повышается на 5-6%. С наращиванием производства картофельной продукции также будут увеличиваться и возможности ее экспорта, прогнозируют эксперты

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2025/26 в России было переработано около 1,8 млн т картофеля против 1,5 млн т в 2024/25-м. Объем клубня, направленного переработчиками на заморозку, в том числе на выработку фри, увеличился почти до 720 тыс. т по сравнению с немногим более 500 тыс. т годом ранее. На производство консервированного картофеля было использовано около 580 тыс. т, что соответствует предыдущему показателю. Кроме того, картофель использовался для сушки, в том числе на чипсы, а также для изготовления муки, хлопьев и гранул. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, такая динамика говорит о том, что для отечественных производителей данной агрокультуры формируется стабильный рынок сбыта продукции.

Основные драйверы роста

Увеличение объема картофеля, отправленного на переработку в прошлом сельхозгоду, было связано в первую очередь с ростом урожая, комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В прошлом году в товарном секторе было собрано около 8,5 млн т клубня, тогда как в 2024-м — 7,3 млн т. В текущем году урожай картофеля, по прогнозу Минсельхоза на начало сентября, может немного снизиться и составить порядка 8 млн т. «Оценка ведомства выглядит довольно реалистичной, но, так как погодный фактор является при выращивании картофеля и овощей борщевого набора ключевым, итоговый сбор во многом будет зависеть от него», — отмечал эксперт в начале сентября.