Рынок кукурузы за неделю вырос на 4%

В 2020/21 сельхозгоду экспорт кукурузы может составить до 4 млн тонн Д. Абрамов

Кукуруза становится главным драйвером для роста мировых зерновых рынков: рынок данной агрокультуры за последнюю неделю вырос на 4%, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Ключевой фактор этого подъема — резкий рост аппетита к кукурузе Китая. По информации трейдеров, страна уже законтрактовала 17 млн т кукурузы в текущем сезоне, писал Reuters. Минсельхоз США оценивает импорт КНР в сезоне-2020/21 только в 7 млн т. Годовая квота установлена на уровне всего 7,2 млн т, и пока власти Китая официально не подтвердили, что она будет пересмотрена, отмечает «СовЭкон». Неопределенность из-за квоты подпитывает самые смелые предположения о реальном китайском импорте в сезоне. Отдельные участники рынка говорят о том, что власти страны могут установить дополнительную квоту и в 20 млн т. О такой возможности также писала в октябрьском отчете Иностранная сельскохозяйственная служба (FAS) МСХ США в Китае.



Еще один фактор, поддерживающий мировой рынок кукурузы, — неурожай в Черноморском регионе. По прогнозу «СовЭкона», валовой сбор на Украине в 2020/21 сельхозгоду сократится с 35,9 млн т до 29,4 млн т (прогноз Минсельхоза США — 36,5 млн т), в России — с 14,3 млн т до 13,7 млн т (15 млн т). На фоне высоких мировых цен и значительных контрактных обязательств экспортеров аналитики центра ожидают продолжение роста цен на кукурузу на российском рынке.



По словам вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, внутренние закупочные цены на зерновые традиционно ориентируются на мировой рынок и на курс рубля — чем он слабее, тем выше цены. Особенно это заметно в текущем сезоне, когда открываются новые ниши для экспортных поставок, в частности, в Китай, в котором начал восстанавливаться спрос на кукурузу после АЧС и гриппа птиц в южных провинциях. Мировые цены данной агрокультуры в сентябре поддерживались прогнозами о снижении урожайности на Украине, сокращении производства в южной Африке и Аргентине. «Все это дает России возможность увеличивать поставки, за сентябрь за рубеж было отгружено уже 250 тыс. т кукурузы — конечно, не очень много, но есть ощущение, что темпы могут расти», — прогнозирует эксперт. По оценке РЗС, в 2020/21 сельхозгоду экспорт кукурузы может составить порядка 3,5-4 млн т, что ниже уровня прошлого года (4,3 млн т).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не исключает и более низких показателей по вывозу кукурузы, несмотря на высокие цены на мировом рынке: «В этом сезоне мы увидим борьбу хорошего спроса по неплохой цене с меньшими объемами товара на рынке». Немаловажную роль играет ситуация, складывающаяся на Украине. Страна является «главной скрипкой» в Причерноморье в торговле кукурузой и входит в топ-4 мировых экспортеров. Сейчас прогнозы производства там значительно снижены, что поднимает экспортные цены: например, кукуруза нового урожая уже в сентябре стоила $193-194/т (FOB Черное море), против $180/т в августе и $162/т в сентябре 2019-го, отмечает эксперт. По его оценке, в ближайшее время экспортные цены будут двигаться вверх.



В связи с этим, факторов для снижения внутренних цен на кукурузу Петриченко не видит, свою роль вносит и девальвация рубля. «Если не будут приняты экстраординарные меры типа пошлины, ограничений вывоза, цены на зерновые, и кукурузу в частности, будут оставаться на стабильно растущем уровне, — соглашается Александр Корбут. — Но перемены в конъюнктуре возможны, если произойдут радикальные изменения на мировом рынке, впрочем, до нового года и до поступления итоговых данных об озимых посевах я не вижу таких предпосылок».

