Россия может обогнать Швейцарию по экспорту шоколада

В прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 95,7 тысячи тонн шоколада и продукции из него Д. Абрамов

К концу 2021 года Россия может обогнать по экспорту шоколада Швейцарию, прогнозирует Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». По итогам прошлого года наша страна заняла одиннадцатое место в мировом рейтинге по вывозу шоколада и шоколадной продукции. За первый квартал 2021-го поставки увеличились на 18,6% в натуральном и на 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В прошлом году Россия экспортировала 95,7 тыс. т шоколада и продукции из него, ставшая десятой в рейтинге Швейцария поставила на внешние рынки 109,8 тыс. т. По словам исполнительного директора «Асконд» Вячеслава Лашманкина, во многих странах внутренние рынки шоколадной продукции стараются защитить. «Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно обеспечить и поддержать только силами предприятий отрасли. Чтобы опередить Великобританию, расположившуюся в рейтинге экспортеров шоколадной продукции на девятом месте с результатом 188,2 тыс. т, необходимо объединение усилий производителей и адресная господдержка», — приводит пресс-служба «Асконд» слова Лашманкина.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз кондитерских изделий на 1 августа составил $671 млн, что на $117 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ассоциация уточнила, что Россия отправляет кондитерские изделия в 94 страны. Почти половина (48%) вывозится на рынки ЕАЭС, остальной объем — в дальнее зарубежье, в том числе на перспективные рынки стран Ближнего Востока, в дальневосточные регионы и ЕС. Российские кондитерские изделия востребованы в мире и славятся своим качеством, рассказал «Агроинвестору» представитель ассоциации. Он также добавил, что это подтверждается ростом экспорта в натуральном и денежном выражении.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, экспорт российских шоколадных кондитерских изделий показывает положительную динамику в последние шесть лет, но за этот период он только вернулся к показателям 2013-2014 годов в денежном выражении. Если говорить о натуральном выражении, то рост постоянный. Эксперт объясняет такую динамику обесценением российского рубля, то есть увеличением ценовой конкурентоспособности российских кондитерских изделий на зарубежных рынках.



Максим Никиточкин, старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Экспорт швейцарских шоколадных изделий имеет отрицательную динамику и действительно достаточно вероятно, что в 2021 году Россия обгонит Швейцарию по данному показателю. Но стоит принимать в расчет, что российские шоколадные изделия поставляются почти только в страны СНГ, которые еще помнят советские бренды. Немалый экспорт приходится и в Китай, растут поставки в страны Ближнего Востока. Основные перспективы — это наращивание поставок в эти страны. Особенно важен рынок Китая, большую работу на котором проводят «Объединенные кондитеры».

Особенностью Китая является исторически низкое потребление кондитерских изделий, особенно шоколада, продолжает Никиточкин. По его мнению, если удастся изменить культуру потребления, особенно у молодого поколения, этот рынок может кратно вырасти, как и поставки российских кондитеров. «Но это касается только российских брендов, потому что международные бренды («Марс», «Нестле», «Ферреро») уже производятся в Китае, — обращает внимание он. — Обратная ситуация на Ближнем Востоке — там производится мало международных брендов и российские подразделения транснациональных кондитеров осуществляют туда значительные поставки, которые могут вырасти только в случае удачной ценовой конъюнктуры, прежде всего, на локальные валюты (рубль) и сахар, тогда как какао-бобы всеми производителями закупаются примерно по одинаковым ценам в Кот-Д’Ивуаре, Гане».



Между тем, на внутреннем рынке доля шоколада в продовольственных корзинах жителей городов-миллионников в январе-июле год к году упала с 21% до 13%, оценили аналитики «Сбермаркета», пишет «Коммерсантъ». Хотя в целом по стране спрос на шоколад за это время снизился только на 0,5 п. п. «Асконд» ожидает, что по итогам года среднее потребление кондитерских изделий в России составит 23 кг на человека, тогда как в 2020-м оно было на уровне 24 кг, в 2019-м — 25 кг.

