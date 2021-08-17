Россия увеличивает экспорт мяса

На мировом рынке мяса сейчас жесткая конкуренция М. Стулов

Экспорта мяса и готовой мясной продукции из России по итогам семи месяцев этого года вырос на 3% до 351,2 тыс. т, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. За аналогичный период прошлого года поставки составляли 340,3 тыс. т. Самый большой прирост показал вывоз говядины — он увеличился в 2,6 раза — с 6,7 тыс. т до 17,4 тыс. т. Основным импортером российской говядины стал Китай, который закупил 11,2 тыс. т этой продукции, а также Саудовская Аравия и Казахстан.



Экспорт свинины вырос с 62,9 тыс. т до 79,9 тыс. т. Ее крупнейшим покупателем стал Вьетнам — страна импортировала 40,2 тыс. т продукции. Также в тройке основных импортеров российской свинины Украина (18,9 тыс. т) и Белоруссия (13,5 тыс. т). Экспорт конины из России за счет низкой базы увеличился в 33,1 раза — с 24 т до 796 т. Большая часть этой продукции была вывезена в Казахстан (751 т), также были отгрузки на Украину (45 т). Кроме того, на 42% до 40,8 тыс. т вырос экспорт готовой мясной продукции. Она поставляется преимущественно в Казахстан (24,5 тыс. т), на Украину (6,1 тыс. т) и в Азербайджан (2,8 тыс. т). Также, по данным Россельхознадзора, на фоне увеличения экспорта снижаются объемы импорта мяса в Россию. Так, ввоз говядины в 2021 году сократился на 18% до 111,9 тыс. т.



Одним из механизмов обеспечения будущего роста экспорта мяса и мясных продуктов является серьезная работа Россельхознадзора, Минсельхоза и других ведомств по открытию новых рынков сбыта, сказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Пока Россия поставляет эти товары примерно в 50 стран, а на мировом рынке мяса представлены более 170 государств. «У нас все еще не открыты рынки Филиппин, Южной Кореи, Японии, Индии, Индонезии, также нужно активнее заниматься Африкой. По свинине, к сожалению, открытие рынка Китая откладывается на неопределенное время в связи с нестабильной ситуацией с африканской чумой свиней», — рассказал он.



Также росту экспорта способствует более активная работа предприятий на уже открытых рынках. «Понятно, что конкуренция сейчас очень жесткая и с европейцами, и с бразильцами, и с американцами по разным видам мяса. Но нужно увеличивать производство, снижать себестоимость и становиться еще более конкурентоспособными, — считает Юшин. — Также нужно находить определенные особенности, ниши, например, учитывать сезонный рост спроса на определенный товар. Так, американцы вернулись на рынок Китая из-за куриных лапок, а вместе с ними стали поставлять и окорочка».



По мнению Юшина, в основном отгрузки на внешние рынки увеличиваются за счет крупных компаний, исторических экспортеров, но это не значит, что список поставщиков не расширяется. Например, по его словам, недавно три новых предприятия были аттестованы для поставок свинины во Вьетнам.



Между тем, группа «Дамате» увеличила объем экспорта более, чем до 1 млрд руб. с начала года, сообщила пресс-служба компании. Положительная динамика обусловлена расширением географии поставок и развитием ассортимента поставляемой продукции. В январе-июле компания экспортировала в 1,5 раза больше продукции в объемном и стоимостном отношении, чем за весь 2020 год. Количество стран — постоянных импортеров выросло с восьми до 22 и продолжает увеличиваться. Наибольшие объемы продукции из индейки были отправлены в Китай, Бенин, ОАЭ. География поставок «Дамате» постоянно расширяется благодаря открытию новых перспективных направлений, среди которых страны Карибского бассейна, Западной Африки, Персидского залива, а также активизации сотрудничества со странами ближнего зарубежья, отметила компания.

