Правительство поддержало ограничение использования антибиотиков в кормах

Документ также введет требования о лицензировании производства кормов с использованием антибиотиков Pixabay

Правительство поддержало законопроект об ужесточении контроля использования антибиотиков в сельском хозяйстве. Документ, в случае одобрения парламентом и президентом, введет запрет на добавление антимикробных препаратов в корма и продажу таких кормов при отсутствии требования или рецепта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы, в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2022 года.



«Поправки направлены на усиление контроля за применением антибактериальных препаратов в животноводстве и птицеводстве», — приводятся в сообщении слова Абрамченко (цитата по ТАСС). По экспертным оценкам, неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции.



Оформление рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения будет возможно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Кроме того, будут установлены категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.



По словам заведующего кафедрой «Биология и общая патология» Донского государственного технического университета Алексея Ермакова, которого цитирует ТАСС, более 70% производимых антибиотиков в мире используется в первую очередь в животноводстве: чаще всего их применяют при кормлении животных, чтобы увеличить рентабельность. По его словам, на разработку новых антибиотиков уходят годы и миллионы долларов, в то время как бактерии вырабатывают устойчивость к ним за считанные дни и недели.



Россельхознадзор также положительно оценивает разработку и одобрение законопроекта правительством. Ведомство неоднократно акцентировало внимание на проблемах, возникающих при бесконтрольном и интенсивном применении антибиотиков в сельском хозяйстве, а также на использовании таких препаратов для стимулирования роста и увеличения продуктивности скота, отмечается в сообщении.



Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев поддерживает ограничение использования антибиотиков в сельском хозяйстве. По его мнению, их применение должно жестко контролироваться государством. Использование противомикробных препаратов в профилактических целях нужно только в исключительных случаях при вспышках заболеваний на животноводческих комплексах, а не для «перестраховки», говорит он. «Мясо птицы абсорбирует антибиотики, которые потом попадают в организм человека и могут вызвать резистентность», — прокомментировал «Агроинвестору» Афанасьев.



Вопрос ограничения использования антибиотиков в кормах уже неоднократно поднимался, но отраслевое сообщество видело риски для производителей комбикормов, говорит руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. «Рабочая группа по «регуляторной гильотине», куда я вхожу как эксперт, единогласно отклонила проект документа и отправила в марте 2021 года на доработку. Нововведения грозили отрасли ростом временных и финансовых затрат, которые в итоге отразятся на потребителях <...>. Эта благая изначально цель (ограничение применения антибиотиков) без детальной проработки и без учета замечаний может привести к перегибам, с которыми могут столкнуться участники кормового рынка, и рискам для всей отрасли», — рассказал «Агроинвестору» Михнюк. Минэкономразвития также в конце прошлого года давало отрицательное заключение на законопроект.



По словам Михнюка, в этот раз правительство поддержало документ, в котором учтены не все замечания. Так, производство кормов с добавлением лекарственных препаратов является средством их доставки в организм животного и зачастую иного способа применения лекарств в животноводстве не существует, отмечается в протоколе заочного заседания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере животноводства и растениеводства РСПП от 10 марта этого года (есть в распоряжении «Агроинвестора»). «Введение нового требования о лицензировании производства кормов с использованием лекарственных препаратов избыточно и не отвечает требованиям регуляторной гильотины», — говорится там. «Опасения стандартные: запрет введен, а что запрещено, при каких условиях можно использовать — разъяснений нет», — говорила тогда менеджер по нормативному регулированию направления «Продукты, решения и технологии здоровья животных» Cargill Анна Рощина (цитата из протокола).

