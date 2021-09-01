Наличие пошлины не отразится на объемах экспорта масла М. Стулов

В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. С 1 по 30 сентября включительно она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну — это среднее арифметическое рыночных цен за месяц минус $50. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой, которая установлена на уровне $1 тыс./т. Предполагается, что такой механизм будет действовать до 31 августа 2022 года.



Согласно постановлению правительства, источником информации для проведения мониторинга являются данные, которые публикует Refinitiv SA (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1). Минсельхоз не позднее 15-го числа каждого месяца рассчитывает ставки пошлин и размещает информацию об индикативных ценах на подсолнечное масло. Ставки применяются, начиная с 1-го числа следующего месяца.



Экспортная пошлина на подсолнечное масло разрабатывалась при активном участии Масложирового союза, поэтому для компаний, отгружающих масло, она не стала неожиданностью, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Как правило, расходы на пошлину закладываются во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров, — уточнил он «Агроинвестору». — Введение плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит снижение цен на внутреннем рынке с возможностью прогнозирования ценообразования, что создаст понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков».



Решение о введении экспортной пошлины на масло было принято давно, формула ее расчета также определена уже несколько месяцев назад, т. е. «правила игры» объявлены заранее, соглашается директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. «Однако на практике рынку и его участникам еще предстоит научиться работать с новыми параметрами, в первую очередь в части прогнозирования и ценообразования», — сказал он «Агроинвестору». Пошлина на масло и на подсолнечник позволят стабилизировать внутренний рынок и не допустить скачков цен, как это было в сезоне-2020/21, на доходность бизнеса в целом такой подход к регулированию существенно не повлияет, думает он. «При этом сбалансируются перекосы в доходности между разными каналами продаж, возникшие в прошлом сезоне. На ценообразование влияет очень много факторов, формирующих конъюнктуру мирового рынка. Сейчас говорить об этом преждевременно, поскольку сбор урожая масличных в России только начинается», — добавляет Мельников.



Для производителей подсолнечного масла введение гибкой пошлины — не новость, и они готовы к ней, сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «С точки зрения формы, пошлина на масло — более понятный и прогнозируемый вариант по сравнению с еженедельной плавающей пошлиной на зерно, предсказуемость которой является крайне низкой, — отметил он. — В случае с маслом понятен ориентир, по которому считается пошлина — им являются цены на масло в портах Роттердама, которые публикует Reuters, и участники рынка могут относительно точно и заранее предсказать, какой будет пошлина на месяц вперед».



Между тем, Минсельхоз предлагает изменить источник информации для мониторинга цен на подсолнечное масло и проводить его с помощью инструментов Национальной товарной биржи. Эти предложения были представлены на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в середине августа, сообщает «Интерфакс». Согласно принятому на заседании решению, регистрация на бирже внебиржевых договоров по подсолнечному маслу станет обязательной. «Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию», — говорилось в сообщении подкомиссии.

По оценке Масложирового союза, само по себе наличие пошлины никак не скажется на объемах экспорта масла. «В этом году мы ожидаем новый рекордный урожай подсолнечника, что положительно отразится на объемах производства подсолнечного масла, и, соответственно, темпах отгрузки на внешние рынки. Пошлина — это лишь одна из статей расходов, которая учитывается при определении цены контракта, — добавил Мальцев. — Мы понимаем необходимость использования данного механизма в текущей ситуации. Принятые меры отвечают задаче отвязать внутренние цены на подсолнечное масло от мировых. По нашей оценке, отпускные цены производителей масла в начале сезона будут ниже 95 руб. за литр, прописанных в соглашении».



В целом, пошлина — очередное изъятие денег из сельского хозяйства, и она приведет к серьезному падению рентабельности выращивания подсолнечника, считает Сизов. «Затраты на пошлину переработчики переложат на растениеводов, которым некуда деваться, кроме как принимать условия, которые им диктуют маслозаводы, — говорит он. — Экспорт подсолнечника, по сути, запрещен — пошлина на его вывоз составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По факту это означает, что пошлина на подсолнечник при текущих ценах на него составляет около 60%. В итоге мы увидим серьезное снижение цен на подсолнечник, которое при повышении себестоимости производства приведет к снижению рентабельности». Что касается маслозаводов, то пока у них нет никаких проблем, отмечает Сизов, более того, продолжается расширение перерабатывающих мощностей. Однако возможно, при текущих ценах на подсолнечник аграрии станут сокращать его посевы, и сырьевая база у переработчиков будет уменьшаться, допускает он.



Владислав Романцев, директор по стратегическому развитию ГК «Эфко»: Цены на растительные масла ориентированы на мировой, а не внутренний рынок. Поэтому некорректно рассматривать пошлину как ограничение экспорта. Это долгосрочный, предсказуемый и достаточно эффективный инструмент, компенсирующий волатильность мировых цен на растительные масла. Этот сугубо рыночный механизм позволяет заблаговременно прогнозировать, на каких условиях будет работать рынок. Понять, какие закупочные цены обеспечат рентабельность переработки, и как сохранить текущий уровень цен на полке.



Условия применения экспортной пошлины позволяют переработчикам сохранить отпускную цену в 95 руб. за литр подсолнечного масла, а в перспективе даже снизить ее. Поэтому единственный фактор роста цены — возможное повышение наценки сетей.



Такой механизм, как экспортные пошлины, широко используется по всему миру. В нашей стране он был разработан при активном участии масложировой отрасли. Установлен корректный порог отсечения, все знали о нем заранее. Он обеспечивает возвращение к доходности растениеводов и переработчиков на уровне 2019-2020 годов. При этом масличные остаются самыми высокодоходными агрокультурами для сельхозпроизводителей. Они могут смело инвестировать в развитие своих проектов, внедрять современные агротехнологии, в том числе без привлечения заемных средств.



По мнению Мальцева, введение пошлины дает сельхозпроизводителям четкий ориентир по уровню цен на масличные, что позволит обеспечить справедливые закупочные цены и избежать необоснованных ожиданий роста стоимости сырья. «При текущей конъюнктуре рынка доходность сельхозпроизводителей сохранится на уровне 200%, это отличные показатели для инвестиций в бизнес производства масличных», — оценивает он.



В краткосрочной перспективе пошлина может увеличиться, допускает Сизов. Мировые цены в последние месяцы были на уровне $1,2-1,3 тыс. за тонну, он полагает, что в дальнейшем они могут дойти до $1,5-1,6 тыс. за тонну, что позволит хорошо заработать основному конкуренту России на этом рынке — Украине, причем как производителям масла, так и подсолнечника. «Внутренние цены на масло в обозримой перспективе будут находиться на уровне $1-1,1 тыс. за тонну», — добавил Сизов.

